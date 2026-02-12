我是廣告 請繼續往下閱讀

基隆地檢署偵辦詐欺案件，查扣賓士G63及虛擬貨幣泰達幣（USDT）委由行政執行署拍賣。執行署宜蘭分署今天表示，已排定25日上午10時在基隆地檢署1樓，拍賣賓士G63及泰達幣1萬2727顆，歡迎民眾到場競標。宜蘭分署今（12）日發布拍賣訊息指出，有意參與競標G63 AMG改裝車的民眾，須提出身分證件，並繳納台幣50萬元保證金，始能領牌參與競價。賓士G63號稱「賓士界的越野車」，基隆地檢署囑託拍賣的車是2016年10月出廠，行駛里程數為11萬多公里，車況尚稱良好。此外，現場也將拍賣詐團詐騙所得 1萬2727.0465顆泰達幣（USDT），依目前匯率估算，該批虛擬幣價值超過台幣40萬元；依拍賣公告所載，參與投標前，必須攜帶雙證件，繳納7萬元保證金，始得領取號碼牌競價。拍定人也須配合填寫「拍定人基本資料暨帳戶資訊表」，以拍定人本人帳戶匯款之方式繳清價金，以利泰達幣後續移轉作業。