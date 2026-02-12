我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年到2025年間，立院爆發一連串的肢體衝突，台北地檢署偵結，依傷害等罪嫌共起訴10人，其中包含7名國民黨立委。羅智強今（12）日於臉書發文，砲轟賴清德政府「司法追殺全面啟動」，他質疑這是因為大罷免計畫失敗，賴清德才藉司法利刃誅殺在野黨委員，更點名北檢才剛對高金素梅下手，旋即展開連環起訴，針對性意圖相當明顯。羅智強表示，被起訴的立委中，謝龍介、陳玉珍分別將投入台南市長與金門縣長選戰，其餘多人也面臨連任壓力，抨擊賴清德的算計是「罷不掉，就讓你選不了」，企圖利用《選罷法》中遭判刑確定即不得登記的條款，達到清算政敵的目的。羅智強批評，當天衝突中民進黨立委使出擒抱襲臀、毆臉等暴力手段，甚至攻擊警務人員，北檢卻僅意思性起訴3人，其中還包括被視為賴清德眼中釘的柯建銘，明顯是藍綠通抓，實則剷除異己。面對司法機關的起訴，羅智強呼籲在野黨必須團結一致，展現「退此一步即無死所」的覺悟，國會衝突本應受言論免責權保障，但在野黨絕不會在政治打壓下退縮，未來將持志養氣、為守護台灣民主奮鬥到底。