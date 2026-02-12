我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭礁溪某知名旅館去年3月曾遭檢舉，屋頂堆放巨量寶特瓶，當時負責人母親稱因種菜使用，後續也因沒發出異味或孳生蚊蟲，無法開罰。時隔1年因未改善，再被民眾舉發，縣政府等相關單位再次聯合稽查，但礙於私人場域暫無法開罰，僅能持續勸導。礁溪這家被舉發的溫泉旅館已停業，1至5樓登記為旅宿，6樓及頂樓則屬私人領域，去年被發現頂樓堆滿瓶罐遭到檢舉，負責人稱，母親在頂樓種地瓜葉，因此將寶特瓶灌水，與紙箱一同覆蓋在表土上。後續衛生局因沒聞到異味，且瓶蓋都密閉，並未開罰。時隔將近1年，那座垃圾山有往上越疊越高，數個寶特瓶躺在大樓邊緣，隨時都可能一躍而下，從中還可發現疑似床單等非塑膠垃圾，附近居民對此感到不安，擔心冬春交替風勢強勁時，瓶罐會從高空墜落砸傷行人或車輛。環保局會同建設處、衛生局再次前往稽查。縣府環保局稽查後指出，雖然堆置型態偏向廢棄物，但礙於現場為私人場域，目前無法強制清除或處分，後續將持續派員勸導。同時，環保局已函請礁溪鄉公所協助確認現場是否涉及公安違規，並強調業者雖在私人土地活動，仍應注意安全與衛生管理，呼籲主動清理，以化解鄰里疑慮並避免造成公共危害。