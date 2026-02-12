我是廣告 請繼續往下閱讀

第115000013期威力彩今（12）日晚間開獎，頭獎13.5億元由2注分得，每注6.77億元，並開在新竹市「金元寶彩券行」及新北市板橋「福泰彩券行」，前者透露，店內放置很大尊的木雕財神爺，還有水晶等招財寶物，而後者則從南投竹山紫南宮請回「開運金雞」坐鎮，兩家彩券行也都是第5屆以來首次開出頭獎。第115000013期威力彩開出的第一區中獎號碼為06、10、22、25、32、35，第二區03，台灣彩券公司也在今日晚間10點公布派彩結果，頭獎共開出2注，每注各得6.77億元，中獎彩券行分別位於新竹市東區東門里復興路55號一樓「金元寶彩券行」及新北市板橋區民治街105號「福泰彩券行」。新竹市東區「金元寶彩券行」代理人黃小姐接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，對於開出頭獎非常開心也很驚喜，也是第五屆經營以來首次開出頭獎，過去僅有開出刮刮樂「2000萬元超級紅包」100萬元大獎，她也透露店內招財秘訣，不僅放置很大尊的三義木雕財神爺，還有金元寶等水晶擺飾，讓彩券行開出威力彩頭獎。北市板橋區「福泰彩券行」代理人闕小姐也開心透露，這是第五屆以來首次開出頭獎，而且店內也有一隻「金雞」坐鎮，從南投紫南宮請回來的，加上財位布局， 幸運開出威力彩頭獎。據了解，南投竹山紫南宮的「開運金雞」，被認為是「招財金雞母」，寓意「金錢越加越多」，適合做生意或求財者，但需年滿20歲，向土地公擲出一次聖筊並添香油錢3600元請回，每日供奉茶水，有的還會供奉米，並需每年帶回「回娘家」過爐。