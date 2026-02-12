去海邊別亂吃海鮮！菲律賓一名美食網紅日前到當地紅樹林抓螃蟹、貝類，加入椰奶烹煮，不料卻誤食到有毒的「魔鬼蟹」（devil crab），搶救兩天後不治身亡。
據《紐約郵報》報導，51歲的菲律賓美食網紅阿米特（Emma Amit），據信是為了拍社社群影片，4日與友人在巴拉望省公主港市（Puerto Princesa）附近的紅樹林，抓螃蟹與貝類，並將多種螃蟹、海螺及各種海鮮，加入椰奶燉煮，吃的相當滿足。
不料，阿密特隔天就出現嚴重的食物中毒狀況，鄰居表示，她在被送往當地診所途中，已經出現抽搐情況，隨後病情急遽惡化，緊急送往醫院，昏迷期間嘴唇已經變成深藍色。儘管醫院盡力搶救，但阿密特仍在6日不幸身亡。
當地村長格芒（Laddy Gemang）派人到阿米特家中調查後，發現垃圾堆中散落許多色彩鮮豔的「魔鬼蟹」蟹殼。
魔鬼蟹是棲息於印度-太平洋珊瑚礁區的甲殼類動物，體內含有多種致命神經毒素，其中包括石房蛤毒素（saxitoxin）與河豚毒素（tetrodotoxin）。據史密森尼學會（Smithsonian）的說法，後者正是河豚體內所含的毒素。該機構也警告民眾不要食用這些色彩鮮豔的甲殼類，因為這會在短短數小時內致人死亡。
格芒坦言，阿密特和她的丈夫都是經驗豐富的漁民，不知道怎麼會發生意外，「這真令人難過，他們住在海邊，所以我知道他們肯定知道這種魔鬼蟹不能吃。那她為什麼還要吃呢？我百思不得其解。」鑑於這起悲劇事件，他也警告居民務必加倍警惕，不要食用這些危險的魔鬼蟹，因為它們已經奪走了我們鎮上兩條人命。不要拿自己的生命冒險」，也會密切注意死者的朋友們是否出現症狀。
