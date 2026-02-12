我是廣告 請繼續往下閱讀

新唐法說會釋出訂單回流、BMC放量兩大訊號，公司12日表示，近期已明顯感受到客戶回頭下單，且看好今年BMC產品線將出現大幅成長，主因是客戶端給出的需求預估相當明確、量也大，讓公司對全年BMC成長動能抱持高度信心。新唐去年營運仍在調整期，全年合併營收304.92億元、年減4.4%，每股淨損3.97元；其中第四季每股淨損1.65元。不過，對於今年的MCU市場，新唐看法較去年更偏正向。公司指出，AI相關需求持續吸走部分產能，使得與AI關聯較低的產品供給相對收斂，市場競爭氛圍因此出現變化；但在中國端，需求表現仍以運算、AI相關領域較強，並未看到全面性復甦。新唐也點出，過去以價格戰搶市的中國同業，在這波產能排擠下，要不是拿不到足夠產能，就是面臨報價上調壓力，導致原本以犧牲利潤換取訂單的策略效果轉弱。隨著雙方產品價差縮小，自去年第四季起，新唐已看到部分老客戶重新導入其在品質與效能穩定性上更具優勢的產品，公司並預期今年在中國MCU市場的市占率有機會較去年回升。過往BMC導入多集中在以CPU為主的伺服器架構，新唐表示，從去年下半年開始，已看到BMC導入延伸至搭配客戶ASIC的AI伺服器案件，在客戶需求預估明確且量體可觀的前提下，公司對今年BMC成長展望相對樂觀。