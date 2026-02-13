114學年度HBL高中籃球聯賽準決賽於12日圓滿落幕，備受矚目的男女四強名單正式出爐！經過連日激戰，男子組由東泰高中、能仁家商、松山高中及南湖高中殺出重圍；女子組則由北一女中、陽明高中、南山高中與永仁高中搶下決賽門票。這8支頂尖勁旅將於3月21日、22日會師台北小巨蛋，爭奪象徵最高榮耀的冠軍金盃。其中，男子組南湖高中在關鍵戰役以108：85擊退強敵南山高中，不僅搶下最後一張門票，更斬斷南山連續13年挺進四強的紀錄。《NOWNEWS》也為讀者整理本屆HBL將前往小巨蛋打決賽的男、女子組的8支球隊中的教練和球員、直播、比賽時間和地點，供讀者參考。

🟡本文重點摘要

📍114學年度HBL八強戰賽況
📍114學年度HBL決賽時間與地點
📍114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
📍114學年度HBL決賽隊伍完整陣容名單
📍114學年度HBL轉播與直播資訊
📍114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍

114學年度HBL八強戰賽況

男子組戰況激烈　南湖扮黑馬終結南山連12季四強紀錄

HBL男子甲級八強賽最後一日賽程高潮迭起，東泰高中靠著紀伍柏俊上半場火力全開、全場攻下24分，以79：55大勝衛冕軍松山高中，以8強賽7戰全勝之姿霸氣奪下頭號種子。隨著東泰贏球，彰縣成功高中確定遭到淘汰，最後一張四強門票之爭演變為南山高中與南湖高中的殊死戰。

背水一戰的南湖高中全隊轟進15記三分球，其中幸宇勝、張哲瑋和周佑承三人各轟下21分，最終以108：85大破上季亞軍南山高中，搭上四強末班車。此役落敗也導致南山高中主力黃瀚陞因傷報銷的缺憾無法延續，球隊連續12季挺進HBL男子組四強的紀錄就此中斷。

▲東泰高中以7勝0敗戰績在本屆男子組準決賽排名第一。（圖／高中體總提供）
▲東泰高中以7勝0敗戰績在本屆男子組準決賽排名第一。（圖／高中體總提供）
北一女逆轉陽明奪女子組龍頭　小巨蛋對戰組合出爐

女子組方面，尋求三連霸的北一女中在與陽明高中的榜首之爭中上演逆轉秀，隊長彭郁榛繳出9分、7抄截的全能數據，助隊在決勝節翻盤以63：59獲勝，以跨季15連勝、八強賽全勝戰績拿下頭號種子。此外，前兩年連霸的男子組勁旅光復高中雖無緣四強，但最終戰以71比69險勝東山高中，避免了八強賽全敗的窘境。

至此本屆四強全數底定，決賽將於3月21、22日在台北小巨蛋舉行，男子組由東泰、能仁、松山、南湖角逐；女子組準決賽則將由北一女中對決永仁高中，陽明高中迎戰南山高中。

▲女子組準決賽則將由北一女中對決永仁高中，陽明高中迎戰南山高中。（圖／高中體總提供）
▲女子組準決賽則將由北一女中對決永仁高中，陽明高中迎戰南山高中。（圖／高中體總提供）
114學年度HBL決賽時間與地點

日期：3月21日（周六）、3月22日（周日）

地點：台北小巨蛋

114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合

男子組

經過準決賽廝殺，東泰高中以7勝0敗強勢登頂，南湖高中則在最後關鍵戰役以108：85擊退南山高中，搶下最後一張門票。

第1種子：東泰高中

第2種子：能仁家商

第3種子：松山高中

第4種子：南湖高中

【四強準決賽對戰】

東泰高中 vs 南湖高中

能仁家商 vs 松山高中

▲114HBL男生組準決賽賽果，晉級四強隊伍東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中。（圖／取自HBL高中籃球聯賽官網） ▲114學年度HBL男生組準決賽賽果，晉級四強隊伍東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中。（圖／取自HBL高中籃球聯賽官網）

女子組

第1種子：北一女中

第2種子：陽明高中

第3種子：南山高中

第4種子：永仁高中

【四強準決賽對戰】

北一女中 vs 永仁高中

陽明高中 vs 南山高中

▲114年HBL女生組準決賽賽果，晉級四強隊伍北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中。（圖／取自HBL高中籃球聯賽官網） ▲114學年度HBL女生組準決賽賽果，晉級四強隊伍北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中。（圖／取自HBL高中籃球聯賽官網）

114學年度HBL決賽隊伍完整陣容名單

男子組四強球隊

📍1.東泰高中（準決賽7勝0敗）

領隊：賴文政｜總教練：高丁國柱

球員名單：

許恩翔、蔣喆安、高丁子權、朱昊恩、紀伍柏俊

全億、李冠頡、羅雄威、陳頡睿、詹庾喆

黃冠瑜、張勝淇、田易弘、能得勝、吳楀軒

▲東泰高中許恩翔。（圖／高中體總提供）
▲東泰高中許恩翔。（圖／高中體總提供）
📍2.能仁家商（準決賽5勝2敗）

領隊：謝儀美｜總教練：李正豪

球員名單：

林子平、蘇以諾、陳建勳、呂宥叡、紀明志

蔡秉諺、簡鏞洧、廣承翰、蔡柏翰、盧永茗

李育誠、謝瑋恩、葉以勒、莊肇紘、王辰家

▲能仁家商呂宥叡。（圖／高中體總提供）
▲能仁家商呂宥叡。（圖／高中體總提供）
📍3.松山高中（準決賽4勝3敗）

領隊：林昇茂｜總教練：葉韋喬

球員名單：

李品彥、劉廷寬、潘彥銘、任語璿、陳彥瑜

周昱陳、彭宥源、李亭均、賴浚鎰、王浚善

潘辰武、林彥呈、林奕嘉、黃品熏、呂書瑋

▲松山高中呂書瑋。（圖／高中體總提供）
▲松山高中呂書瑋。（圖／高中體總提供）
📍4.南湖高中（準決賽4勝3敗）

領隊：吉佛慈｜總教練：曾哲彥

球員名單：

張凱恩、林穎浩、林柏宇、張哲瑋、幸宇勝

楊鎧任、王以勒、陳泓宇、林暘恩、陳冠緁

嘟拔斯・伊斯卡卡夫特、謝宗恩、陳威丞、周佑承、葉庭宣

▲南湖高中與南山高中激戰到最後一日才確定晉級四強。（圖／高中體總提供）
▲南湖高中與南山高中激戰到最後一日才確定晉級四強。（圖／高中體總提供）
女子組四強球隊

📍1.北一女中（準決賽7勝0敗）

領隊：陳智源｜總教練：駱燕萍

球員名單：

陳姿宸、王若妍、陳柔安、彭郁榛、吳欣穎

張珈熒、張薰文、余穎柔、高子喬、彭郁婷

劉閔臻、蔡享恩、章宸語、蔡佳熹、張善筑

▲北一女主控彭郁榛是球隊靈魂人物。（圖／高中體總提供）
▲北一女主控彭郁榛是球隊靈魂人物。（圖／高中體總提供）
📍2.陽明高中（準決賽6勝1敗）

領隊：蔡哲銘｜總教練：李台英

球員名單：

周妘、吳婧瑀、吳宣伶、王若臨、蘇衡

張妤昕、洪慈安、陳姸蓁、孫語婕、許語珊

洪佳靖、李怡嫻、陳芯、陳安樺、李若亜

▲陽明高中蘇衡是球隊本學年隊長之一，切入很有破壞力。（圖／高中體總提供）
▲陽明高中蘇衡是球隊本學年隊長之一，切入很有破壞力。（圖／高中體總提供）
📍3.南山高中（準決賽5勝2敗）

領隊：吳崑助｜總教練：文祺

球員名單：

謝依臻、李愛、郭宥寧、王峟筑、林念臻

申苡南、許恩翎、黃子萱、林姝佑、黃苡涵

偕恩瑀、蘇穎、馬慧文、洪穎淇

▲南山高中贏球，球員們開心擁抱。（圖／高中體總提供）
▲南山高中贏球，球員們開心擁抱。（圖／高中體總提供）
📍4.永仁高中（準決賽4勝3敗）

領隊：余月琴｜總教練：時超傑

球員名單：

吳宜蓓、張嘉思、鍾靜文、黃湘詅、吳沛萱

劉恩妮、蔡溱秝、施姿羽、許馨予、陳靚璇

馬璿甯、黃翊蓁、謝羽涵、邱芷媗、錡芃亞

▲永仁高中張嘉思。（圖／高中體總提供）
▲永仁高中張嘉思。（圖／高中體總提供）
114學年度HBL轉播與直播資訊

無法親臨小巨蛋的球迷，可透過以下平台同步收看：

電視轉播：民視台灣台（152頻道）、ELTA愛爾達電視

網路直播：中華電信Hami VideoHBL官方網站（hbl.com.tw）。

完整賽程表👉 https://reurl.cc/rKRWvb HBL 官網👉 https://hbl.com.tw

▲南山高中止步八強，球員難過落淚。（圖／高中體總提供）
▲南山高中止步八強，球員難過落淚。（圖／高中體總提供）
114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍

衛冕冠軍：

男子組：松山高中（上屆擊敗南山高中奪冠）

女子組：北一女中（上屆擊敗永仁高中封后）

歷史奪冠次數最多：

男子組：南山高中（8次）

女子組：淡水商工（13次）


