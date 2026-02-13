114學年度HBL高中籃球聯賽準決賽於12日圓滿落幕，備受矚目的男女四強名單正式出爐！經過連日激戰，男子組由東泰高中、能仁家商、松山高中及南湖高中殺出重圍；女子組則由北一女中、陽明高中、南山高中與永仁高中搶下決賽門票。這8支頂尖勁旅將於3月21日、22日會師台北小巨蛋，爭奪象徵最高榮耀的冠軍金盃。其中，男子組南湖高中在關鍵戰役以108：85擊退強敵南山高中，不僅搶下最後一張門票，更斬斷南山連續13年挺進四強的紀錄。《NOWNEWS》也為讀者整理本屆HBL將前往小巨蛋打決賽的男、女子組的8支球隊中的教練和球員、直播、比賽時間和地點，供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍114學年度HBL八強戰賽況
📍114學年度HBL決賽時間與地點
📍114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
📍114學年度HBL決賽隊伍完整陣容名單
📍114學年度HBL轉播與直播資訊
📍114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍
114學年度HBL八強戰賽況
男子組戰況激烈 南湖扮黑馬終結南山連12季四強紀錄
HBL男子甲級八強賽最後一日賽程高潮迭起，東泰高中靠著紀伍柏俊上半場火力全開、全場攻下24分，以79：55大勝衛冕軍松山高中，以8強賽7戰全勝之姿霸氣奪下頭號種子。隨著東泰贏球，彰縣成功高中確定遭到淘汰，最後一張四強門票之爭演變為南山高中與南湖高中的殊死戰。
背水一戰的南湖高中全隊轟進15記三分球，其中幸宇勝、張哲瑋和周佑承三人各轟下21分，最終以108：85大破上季亞軍南山高中，搭上四強末班車。此役落敗也導致南山高中主力黃瀚陞因傷報銷的缺憾無法延續，球隊連續12季挺進HBL男子組四強的紀錄就此中斷。
北一女逆轉陽明奪女子組龍頭 小巨蛋對戰組合出爐
女子組方面，尋求三連霸的北一女中在與陽明高中的榜首之爭中上演逆轉秀，隊長彭郁榛繳出9分、7抄截的全能數據，助隊在決勝節翻盤以63：59獲勝，以跨季15連勝、八強賽全勝戰績拿下頭號種子。此外，前兩年連霸的男子組勁旅光復高中雖無緣四強，但最終戰以71比69險勝東山高中，避免了八強賽全敗的窘境。
至此本屆四強全數底定，決賽將於3月21、22日在台北小巨蛋舉行，男子組由東泰、能仁、松山、南湖角逐；女子組準決賽則將由北一女中對決永仁高中，陽明高中迎戰南山高中。
114學年度HBL決賽時間與地點
日期：3月21日（周六）、3月22日（周日）
地點：台北小巨蛋
114學年度HBL晉級四強隊伍與對戰組合
男子組
經過準決賽廝殺，東泰高中以7勝0敗強勢登頂，南湖高中則在最後關鍵戰役以108：85擊退南山高中，搶下最後一張門票。
第1種子：東泰高中
第2種子：能仁家商
第3種子：松山高中
第4種子：南湖高中
【四強準決賽對戰】
東泰高中 vs 南湖高中
能仁家商 vs 松山高中
▲114學年度HBL男生組準決賽賽果，晉級四強隊伍東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中。（圖／取自HBL高中籃球聯賽官網）
女子組
第1種子：北一女中
第2種子：陽明高中
第3種子：南山高中
第4種子：永仁高中
【四強準決賽對戰】
北一女中 vs 永仁高中
陽明高中 vs 南山高中
▲114學年度HBL女生組準決賽賽果，晉級四強隊伍北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中。（圖／取自HBL高中籃球聯賽官網）
114學年度HBL決賽隊伍完整陣容名單
男子組四強球隊
📍1.東泰高中（準決賽7勝0敗）
領隊：賴文政｜總教練：高丁國柱
球員名單：
許恩翔、蔣喆安、高丁子權、朱昊恩、紀伍柏俊
全億、李冠頡、羅雄威、陳頡睿、詹庾喆
黃冠瑜、張勝淇、田易弘、能得勝、吳楀軒
📍2.能仁家商（準決賽5勝2敗）
領隊：謝儀美｜總教練：李正豪
球員名單：
林子平、蘇以諾、陳建勳、呂宥叡、紀明志
蔡秉諺、簡鏞洧、廣承翰、蔡柏翰、盧永茗
李育誠、謝瑋恩、葉以勒、莊肇紘、王辰家
📍3.松山高中（準決賽4勝3敗）
領隊：林昇茂｜總教練：葉韋喬
球員名單：
李品彥、劉廷寬、潘彥銘、任語璿、陳彥瑜
周昱陳、彭宥源、李亭均、賴浚鎰、王浚善
潘辰武、林彥呈、林奕嘉、黃品熏、呂書瑋
📍4.南湖高中（準決賽4勝3敗）
領隊：吉佛慈｜總教練：曾哲彥
球員名單：
張凱恩、林穎浩、林柏宇、張哲瑋、幸宇勝
楊鎧任、王以勒、陳泓宇、林暘恩、陳冠緁
嘟拔斯・伊斯卡卡夫特、謝宗恩、陳威丞、周佑承、葉庭宣
女子組四強球隊
📍1.北一女中（準決賽7勝0敗）
領隊：陳智源｜總教練：駱燕萍
球員名單：
陳姿宸、王若妍、陳柔安、彭郁榛、吳欣穎
張珈熒、張薰文、余穎柔、高子喬、彭郁婷
劉閔臻、蔡享恩、章宸語、蔡佳熹、張善筑
📍2.陽明高中（準決賽6勝1敗）
領隊：蔡哲銘｜總教練：李台英
球員名單：
周妘、吳婧瑀、吳宣伶、王若臨、蘇衡
張妤昕、洪慈安、陳姸蓁、孫語婕、許語珊
洪佳靖、李怡嫻、陳芯、陳安樺、李若亜
📍3.南山高中（準決賽5勝2敗）
領隊：吳崑助｜總教練：文祺
球員名單：
謝依臻、李愛、郭宥寧、王峟筑、林念臻
申苡南、許恩翎、黃子萱、林姝佑、黃苡涵
偕恩瑀、蘇穎、馬慧文、洪穎淇
📍4.永仁高中（準決賽4勝3敗）
領隊：余月琴｜總教練：時超傑
球員名單：
吳宜蓓、張嘉思、鍾靜文、黃湘詅、吳沛萱
劉恩妮、蔡溱秝、施姿羽、許馨予、陳靚璇
馬璿甯、黃翊蓁、謝羽涵、邱芷媗、錡芃亞
114學年度HBL轉播與直播資訊
無法親臨小巨蛋的球迷，可透過以下平台同步收看：
電視轉播：民視台灣台（152頻道）、ELTA愛爾達電視。
網路直播：中華電信Hami Video、HBL官方網站（hbl.com.tw）。
完整賽程表👉 https://reurl.cc/rKRWvb HBL 官網👉 https://hbl.com.tw
114學年度HBL賽史紀錄與衛冕軍
衛冕冠軍：
男子組：松山高中（上屆擊敗南山高中奪冠）
女子組：北一女中（上屆擊敗永仁高中封后）
歷史奪冠次數最多：
男子組：南山高中（8次）
女子組：淡水商工（13次）
