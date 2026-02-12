我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵結2024年、2025年間國會審查法案過程立委發聲肢體衝突，並依傷害等罪嫌起訴藍綠共10名立委。立法院長韓國瑜透過臉書發文，強調身為國會議長，始終秉持民主制度中，不同意見均能被討論並做出決定的核心精神，對於議事紛擾演變至立院同僚對簿公堂，是他最不願見到的局面。朝野各自提告傷害，北檢12日偵結，依傷害、過失傷害等罪，起訴柯建銘、謝龍介一共7名藍委、3名綠委；而洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯獲不起訴處分，但已創下檢方偵辦國會衝突案起訴最多立委紀錄。韓國瑜透露在去年的議事僵局，他曾多次試圖協助化解，並私下勸導朝野立委同僚，希望雙方能相互包容，不要對彼此提告。部分立委接受建議，但仍有部分不願退讓，最終導致大規模起訴的結果，對此他感到相當遺憾。韓國瑜指出，無論是霸占主席台或肢體衝突，都並非解決問題的最佳方式，這不僅無助於法案推動，更可能損及國會形象。面對首度有10名立委因議事衝突集體遭起訴的衝擊，韓國瑜再次呼籲，應堅持「國會自律」的精神，讓議事紛爭留在議場內解決，而非司法機關，也期許立法院未來的運作能更趨成熟、順暢，透過理性的對話與討論取代對立衝突。