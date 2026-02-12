我是廣告 請繼續往下閱讀

大樂透春節加碼結果出爐！首日開出24組大紅包、42組小紅包

2月12日大樂透春節加碼則開出24組大紅包、42組小紅包。

🟡2/12大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000013期）

大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號

▲大樂透春節加碼活動今日開跑，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。（圖／台彩官網www.taiwanlottery.com）

🟡2/12大樂透春節加碼中獎獎號、彩券行一次看

春節大紅包：共開出24組

春節小紅包：共開出42組

2月12日大樂透春節加碼則開出24組大紅包、42組小紅包，《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行。

大樂透第115000013期今（12）晚開獎，大樂透春節加碼活動同步開跑，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期（2月12日）頭獎未開出，目前邁入連3摃，下期（2月13日）預估銷售1.9至2.1億元，頭獎累積金額預估上看1.4億元。2月12日大樂透春節加碼則開出24組大紅包、42組小紅包，《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。2月12日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出24組，總中獎注數為26注，其中22組為單注中獎，2組為2注均分；本期小紅包開出42組，總中獎注數為45注，其中39組為單注中獎，3組為2注均分。活動截至本期為止累積開出大紅包組數為24組，剩餘456組，累積開出小紅包組數為42組，剩餘758組，次期（2月13日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。大樂透獎號：01、03、08、15、20、48，特別號46。49樂合彩：01、03、08、15、20、48。春節大紅包：05、06、14、22、32、36、37、38、47。春節小紅包：28。今彩539：01、12、21、35、37。39樂合彩：01、12、21、35、37。3星彩：3、2、4。4星彩：5、5、7、3。※派彩結果以資料為主。📍第1組：05、06、14、22、32、36（1注獨得100萬）開出地點：桃園市桃園區北埔里莊敬路二段82號1樓－全冠彩券行📍第5組：05、06、14、22、36、37（1注獨得100萬）開出地點：新北市中和區宜安路65號－真好中彩券行📍第6組：05、06、14、22、36、38（1注獨得100萬）開出地點：新北市中和區宜安路65號－真好中彩券行📍第7組：05、06、14、22、36、47（1注獨得100萬）開出地點：桃園市平鎮區忠貞里中山路63之1號－藍波萬彩券行📍第8組：05、06、14、22、37、38（1注獨得100萬）開出地點：新北市中和區宜安路65號－真好中彩券行📍第17組：05、06、14、36、37、38（1注獨得100萬）開出地點：新北市中和區宜安路65號－真好中彩券行📍第23組：05、06、22、32、36、47（1注獨得100萬）開出地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓－金彩商行📍第27組：05、06、22、36、37、38（1注獨得100萬）開出地點：新北市中和區宜安路65號－真好中彩券行📍第31組：05、06、32、36、37、38（1注獨得100萬）開出地點：臺中市大里區大明路113號1樓－強棒彩券行📍第32組：05、06、32、36、37、47（1注獨得100萬）開出地點：新北市淡水區新春街94號－立揚投注站📍第35組：05、06、36、37、38、47（1注獨得100萬）開出地點：臺南市北區大興里公園路518號1樓－飛來福彩券行📍第37組：05、14、22、32、36、38（1注獨得100萬）開出地點：南投縣竹山鎮社寮里大公街69號－七星大發財彩券行📍第40組：05、14、22、32、37、47（1注獨得100萬）開出地點：臺中市南屯區向上路一段692號1樓－迎財家商行📍第42組：05、14、22、36、37、38（1注獨得100萬）開出地點：新北市中和區宜安路65號－真好中彩券行📍第43組：05、14、22、36、37、47（1注獨得100萬）開出地點：彰化縣彰化市民族路176號－智善全開彩券行📍第49組：05、14、32、37、38、47（1注獨得100萬）開出地點：南投縣草屯鎮敦和里敦和路57之3號1樓－吉客來彩券行📍第63組：06、14、22、36、37、38（1注獨得100萬）開出地點：新北市中和區宜安路65號－真好中彩券行📍第65組：06、14、22、36、38、47（1注獨得100萬）開出地點：新北市三峽區愛國路2號1樓－貳柒一起發彩券行📍第66組：06、14、22、37、38、47（1注獨得100萬）開出地點：新北市深坑區北深路二段65號－百萬達彩券行📍第69組：06、14、32、36、38、47（1注獨得100萬）開出地點：高雄市左營區富國路110號1樓－希望愛彩券行📍第71組：06、14、36、37、38、47（2注均分、各得50萬）開出地點：新北市新莊區中信街47號－財富來彩券行新北市三重區大智街171號1樓－宋秀蘭彩券行📍第74組：06、22、32、36、38、47（1注獨得100萬）開出地點：新北市汐止區秀峰路103號1樓－幸運彩券行📍第78組：14、22、32、36、37、38（1注獨得100萬）開出地點：桃園市大園區菓林里菓林路48號－皇冠彩券行📍第84組：22、32、36、37、38、47（2注均分、各得50萬）開出地點：新北市中和區泰和街16號1樓－都來發彩券行花蓮縣吉安鄉永安村吉安路一段3號1樓－發貴樂透站📍第2組：05、06、14、22、36、28（1注獨得10萬）開出地點：臺中市東區東勢里進德路70號1樓－財滿天彩券行📍第7組：05、06、14、32、37、28（1注獨得10萬）開出地點：臺北市中山區龍江路356巷21號1樓－雙鑫彩券行📍第8組：05、06、14、32、38、28（1注獨得10萬）開出地點：臺北市內湖區內湖路一段591巷11弄2號1樓－星曜彩券行📍第16組：05、06、22、32、36、28（1注獨得10萬）開出地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓－金彩商行📍第19組：05、06、22、32、47、28（1注獨得10萬）開出地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓－金彩商行📍第22組：05、06、22、36、47、28（1注獨得10萬）開出地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓－金彩商行📍第23組：05、06、22、37、38、28（1注獨得10萬）開出地點：臺中市北屯區三光里北屯路295號1樓－樂穎彩券行📍第25組：05、06、22、38、47、28（1注獨得10萬）開出地點：臺中市潭子區大新路67號1樓－九曜彩券行📍第26組：05、06、32、36、37、28（2注均分、各得5萬）開出地點：新竹市東區中正里東門街142號一樓－速來發彩券行臺中市西屯區何源里成都路229號1樓－鑫成都彩券行📍第28組：05、06、32、36、47、28（2注均分、各得5萬）開出地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓－金彩商行新竹縣新豐鄉中興路195號1樓－東方鼎立彩券行📍第31組：05、06、32、38、47、28（1注獨得10萬）開出地點：桃園市桃園區民生里民生路198號1樓－財氣企業社📍第33組：05、06、36、37、47、28（1注獨得10萬）開出地點：新竹市東區仙水里光復路一段349號一樓－福星投注站📍第35組：05、06、37、38、47、28（1注獨得10萬）開出地點：高雄市岡山區壽天路122號－惠盈彩券行📍第38組：05、14、22、32、38、28（1注獨得10萬）開出地點：花蓮縣吉安鄉仁和村海岸路222號－正財庫彩券行📍第42組：05、14、22、36、47、28（1注獨得10萬）開出地點：臺北市大安區信義路二段98號1樓－飛來富龍泉彩券行📍第48組：05、14、32、36、47、28（1注獨得10萬）開出地點：臺中市西屯區逢甲里福星路640號1樓－佳欣彩券行📍第50組：05、14、32、37、47、28（1注獨得10萬）開出地點：彰化縣員林市南平里靜修路52之10號1樓－萬宬彩券行📍第55組：05、14、37、38、47、28（1注獨得10萬）開出地點：花蓮縣吉安鄉宜昌村中山路二段122號－順融商行📍第57組：05、22、32、36、38、28（1注獨得10萬）開出地點：宜蘭縣冬山鄉清溝村義成路三段372號1樓－帛樂彩券行📍第58組：05、22、32、36、47、28（1注獨得10萬）開出地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓－金彩商行📍第67組：05、32、36、37、47、28（1注獨得10萬）開出地點：新北市樹林區新北市樹林區大雅路288號地下1樓－福樂旺發財行📍第68組：05、32、36、38、47、28（1注獨得10萬）開出地點：新北市汐止區樟樹一路128號1樓－壹陸旺彩券行📍第70組：05、36、37、38、47、28（1注獨得10萬）開出地點：高雄市前鎮區鎮東一街246號1樓－新瑞寶彩券行📍第72組：06、14、22、32、37、28（1注獨得10萬）開出地點：彰化縣北斗鎮斗苑路一段135號1樓－鑫來旺彩券行📍第73組：06、14、22、32、38、28（1注獨得10萬）開出地點：嘉義縣新港鄉宮前村7鄰中山路56號一樓－允發彩券行📍第78組：06、14、22、37、38、28（1注獨得10萬）開出地點：新北市泰山區明志路2段86號1樓－日財投注站📍第81組：06、14、32、36、37、28（1注獨得10萬）開出地點：臺中市沙鹿區清泉里中清路五段585號1樓－新元陞彩券行📍第82組：06、14、32、36、38、28（2注均分、各得5萬）開出地點：新北市新店區碧潭路18之1號－福榮彩券行新北市樹林區三福街28號－金來億讚彩券行📍第83組：06、14、32、36、47、28（1注獨得10萬）開出地點：臺中市南區福平里美村路二段177號1樓－金大順彩券行📍第85組：06、14、32、37、47、28（1注獨得10萬）開出地點：臺中市烏日區九德里中華路591號－錢隆發彩券行📍第93組：06、22、32、36、47、28（1注獨得10萬）開出地點：新竹縣湖口鄉鳳凰村中華路60號1樓－金彩商行📍第95組：06、22、32、37、47、28（1注獨得10萬）開出地點：新北市板橋區自由路3號1樓－財田吉商號📍第102組：06、32、36、37、47、28（1注獨得10萬）開出地點：嘉義縣朴子市中正里8鄰山通路136之2號一樓－千億帝王電腦彩券行📍第107組：14、22、32、36、38、28（1注獨得10萬）開出地點：新北市新店區中正路516之1號－黑貓彩券行📍第109組：14、22、32、37、38、28（1注獨得10萬）開出地點：臺中市西屯區中工三路192號1樓－金中億彩券行📍第111組：14、22、32、38、47、28（1注獨得10萬）開出地點：屏東縣新埤鄉新埤村新民路35號－隆億中彩券行📍第116組：14、32、36、37、38、28（1注獨得10萬）開出地點：臺北市松山區南京東路五段291巷3之2號1樓－寶豐彩券行📍第117組：14、32、36、37、47、28（1注獨得10萬）開出地點：新北市板橋區四維路282號1樓－鈔吉旺彩券行📍第118組：14、32、36、38、47、28（1注獨得10萬）開出地點：宜蘭縣冬山鄉香和村冬山路19號1樓－億萬錸彩券行📍第119組：14、32、37、38、47、28（1注獨得10萬）開出地點：臺中市北屯區四民里四平路聯邦巷2號1樓－幸運商行📍第121組：22、32、36、37、38、28（1注獨得10萬）開出地點：桃園市龜山區山德村山鶯路52號1樓－鑫財神彩券行📍第126組：32、36、37、38、47、28（1注獨得10萬）開出地點：嘉義市東區華南里民族路158號一樓－鑫旺發彩券行