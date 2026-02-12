美國就業數據亮眼，投資人喜憂參半，美股12日開盤小幅上漲，道瓊工業指數上漲186點、漲幅0.3%，標普500指數和那斯達克指數均上漲0.3%。
截至美東時間上午10時10分，道瓊工業指數上漲205.63點或0.41%，暫報50,327.03點；標普500指數上漲3.49點或0.05%，暫報6,944.96點；那斯達克指數下跌81.50點或0.35%，暫報22,984.97點；費城半導體指數上漲39.08點或0.47%，暫報8,330.94點。
個股部分，輝達上漲0.71%，台積電ADR上漲0.69%，甲骨文0.13%、超微上漲0.21%、Alphabet上漲0.2%；蘋果下跌1.93%、Meta下跌1.17%、微軟上漲0.72%。
行動端廣告、市場行銷商Applovin示警AI對業務的影響，今開盤一度下跌13.54%。
美國財經媒體CNBC報導，美股週三儘管早盤曾因強勁的就業報告而走高，但收盤下跌。美國1月非農就業報告中，1月的非農就業人數增加13萬人，遠超市場預期的5.5萬個，失業率也降至4.3%，略低於事先預測的4.4%。截至2月7日當週的初請失業金人數較前一週有所下降，但略高於市場預期。
這份報告對擔心勞動力市場疲軟的投資者來說是一種解脫，因為近期的一系列數據曾顯示，經濟正處於「不招人、不裁員」的增長放緩環境中。
然而，強勁的就業數據也攪亂了聯準會（Fed）的利率前景。這意味著如果高通膨依然存在，交易員所期待的降息次數可能會減少。這更加突顯了本週五將公布消費者物價指數（CPI）的重要性，該數據將向央行揭示其「雙重使命」（穩定物價與充分就業）是否已趨於平衡。
據道瓊經濟學家預期，美國1月份CPI及核心CPI預計都將增長0.3%。
Fundstrat Global Advisors研究主管Tom Lee表示，「週五的CPI報告將佔有極大分量。因為如果數據溫和，市場至少能理解聯準會方程式中的通膨部分正在降溫。而且，如果就業市場表現出相當的韌性，從宏觀角度來看會讓我們鬆一口氣，因為至少我們沒有看到經濟衰退。」
