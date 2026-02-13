我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2013年3月2日，王建民在台中洲際棒球場對澳洲只用了61球就投完6局，只被敲4支安打，沒有保送，投出2次三振，無失分，帶領中華隊贏得首場勝利。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.13）

▲王建民是單季WAR達到6的3位亞洲投手的其中一人。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.10.23）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

第六屆世界棒球經典賽即將開打，做為台灣棒球傳奇人物、門面，同時也是中華隊投手教練之一的王建民，不可免俗地又成為官方「促銷」賽事的重點人物之一，2013經典賽年他對澳洲、日本隊都投出6局無失分的內容，實在太過驚艷。其實他還有一項難度相當高的大聯盟成就是極少被注意到的，達成這項成就的亞洲投手只有3人，另兩位都是日籍選手，韓籍選手無人達成。2013年3月8日，中華隊在東京巨蛋遭日本隊逆轉，於延長10局以3比4落敗，至今仍是球迷「最痛」的歷史一戰，這一戰可以說是王建民再一次封神之作，面對強大的「侍JAPAN」打線，他用了78球就讓對方6局未能攻下任何分數，「走後門」彎進好球帶的伸卡球讓名將阿部慎之助下意識閃球卻依然被主審判定三振的畫面，是許多台灣人難以忘懷的畫面。但不得不說的是，該屆比賽中，王建民在預賽對澳洲一役的表現，更不容易，且難度更高。2013年3月2日，王建民在台中洲際棒球場對澳洲只用了61球就投完6局，只被敲4支安打，沒有保送，投出2次三振，無失分，帶領中華隊贏得首場勝利。這一戰的難度在那裡？難在預賽有單場最多65球的限制，卻能投完6局，從歷史紀錄上就可以看出這有多不容易。在過去5屆經典賽中，一共有137場預賽，共274人次的先發投手，其中僅25次投滿5局，比例僅佔9.1%，投滿6局的只有5次，更是低到只有1.82%。細數這5次投滿6局的經驗，其中有3次發生在2009年，分別是韓國隊尹錫珉對中國投6局用70球無失分、古巴隊Norge Vera對南非6局用62球無失分，以及墨西哥Elmer Dessens對南非6局用68球失2分。從這3次經驗可以看得出，對手都是實力較弱的球隊，因此王建民對實力不弱的澳洲能以更少球數達成這項標準，實屬更難能可貴，由於2017、2023年都沒有投手能做到這件事，他還是經典賽史上，前一位在預賽先發投滿6局的選手。但5次中第一次卻是最狂的一次，2014年曾來台效力於統一獅的馬帝斯（Shairon Martis），在2006年首屆經典賽代表荷蘭隊在預賽先發對巴拿馬時，曾以65球投滿7局，沒有被敲出安打，但也未投出任何三振，只讓對手靠一次保送和一次失誤上過壘包，至今仍是經典賽史上唯一的「無安打比賽」。王建民在2005~09年間效力於紐約洋基隊，可以說是台灣球迷眼中的「棒球黃金年代」，「2006、07年連兩季投出19勝」一直是外媒提到他時最常出現的形容詞，2006年拿下美聯最多的19勝，甚至在美聯賽揚獎票選中，僅次於「神之左投」Johan Santana，排名第二，在亞洲投手中，更是獨一無二的存在。至今未有過亞洲投手贏得過賽揚獎，在建仔之後首位於賽揚獎票選中排名第二亞洲投手的是2013年效力遊騎兵的達比修有。值得一提的還有一項比較冷門的紀錄。2006年王建民的Baseball Reference版本WAR值（Wins Above Replacement，高於可替代選手的勝場貢獻，一般稱為「勝利貢獻值」）為6.0，在所有美聯選手中排名第4，在投手中側是僅次於賽揚獎得主Johan Santana的7.6。在Baseball Reference的統計中，大聯盟史上只有124位非美國出生的選手曾經達成單季WAR值超過6的成就，其中只有41位是投手，王建民便是其中一人。124人中，亞洲選手只有4人，大谷翔平在2021~25年間連續5季達成WAR值6以上的水準，分別是9.0、9.6、10.0、9.2、7.7，這5季數據都是投打相加，如果只計算投球，只在2022年達成（6.2）。已進入名人堂的鈴木一朗有兩季達標，2001年贏得美聯MVP和新人王的球季為7.7，完成單季262支安打的2004年則以9.2高居美聯第一。另外就是岩隈久志於2013年在水手隊創下的7.0，這數據是那一年美聯投手最高，但他在美聯賽揚獎票選中只排名第三。也就是說，王建民是單季WAR達到6的3位亞洲投手的其中一人，這項標準連田中將大（2016年5.2）、柳賢振（2019年5.1）、朴贊浩（2000年4.9）和野茂英雄（1995、96年4.7）等日韓名投都未曾達標。其他台灣投手中，陳偉殷最好的一次是2015年的3.4，郭泓志在入選明星賽的2010年是3.2。