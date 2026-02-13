我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼小薰（上圖左）飾演翁倩玉（上圖右）年輕時期，投毒殺死唐振剛（下圖）而入獄。（圖／翻攝自何樂音樂 PQP MUSIC）

▲《陽光女子合唱團》中的玉英阿嬤，分別由翁倩玉（右）和小薰（圓圖）飾演晚年與年輕時期。（圖／陽光女子合唱團臉書）

國片《陽光女子合唱團》票房全台突破5億元，片中飾演翁倩玉年輕時期「楊玉英」的小薰（黃瀞怡），與唐振剛在戲中詮釋一對悲劇夫妻，引發觀眾強烈共鳴。劇情中，唐振剛飾演的醫師丈夫因兒子智商遲緩而唾棄妻兒，家暴、外遇樣樣來，小薰為保護女兒投毒殺夫，卻意外倖存入獄。11日小薰和唐振剛同框，兩人分別以鋼琴及吉他，彈唱電影主題曲〈再見的時候〉，畫面讓影迷直呼：「好好哭！圓滿了！」小薰在IG分享預告影片，她與唐振剛戲外合體，以鋼琴和吉他彈唱電影主題曲〈再見的時候〉，畫面溫馨感人，讓粉絲直呼「雞皮疙瘩滿地」、「好好哭！圓滿了」，小薰感性寫道，每唱起這首歌，心裡總浮現拍攝時的努力、流汗與哭笑，那些回憶已成為生命中最溫柔的禮物。而唐振剛也發文感慨，「陽光是公平的，它會平等灑在每個人身上」，呼籲大家在溫暖中記得擁有愛人的能力，並感謝參與這部充滿愛的電影，影片迅速吸引上萬粉絲觀看與留言。回顧劇情，小薰飾演的楊玉英本是炙手可熱的歌星，婚後生下一雙兒女，卻因兒子發展遲緩遭丈夫辱罵「把妳家的智障管好，妳怎麼不去死」，外遇行為更讓家庭崩潰。因為不捨女兒獨自面對，小薰選擇投毒殺害唐振剛飾演的丈夫，並與兒子服食毒糖果自盡，沒想到父子雙亡，自己卻被救回，入獄後母女關係仍如冰霜，女兒連罹癌的媽媽最後一面也未能見到，劇情悲情深刻，強化了電影的情感張力。