前年（2024）台北市一名75歲機車騎士因為後方聯結車駕駛「毒駕」疏於注意，在超車時輾過身亡；聯結車駕駛撞死人又肇事逃逸，將整輛大車丟在事發地點200公尺外再搭計程車離開，但不只他被究責，當時路邊有4輛車停紅線，壓縮最外側車道空間，導致被害人先擦撞其中一輛車摔倒，才會遭聯結車輾斃，台北地檢署偵辦後，以過失致死起訴4名違停駕駛、以公共危險罪起訴聯結車駕駛。
本案發生在2024年6月21日上午，案發地點台北市敦化南路一段全天禁止聯結車通行，65歲王姓聯結車駕駛照闖不誤，行駛到敦化南路與八德路口時，沒跟前面75歲老婦人騎乘的機車保持安全距離就打算超車，加上最外側車道4輛汽車違停，老婦人不慎撞到其中一輛車而倒地，隨即聯結車輾過去，造成老婦人左臂、胸部鈍創骨折內出血，送醫搶救不到1小時宣告不治。
王姓司機闖禍之後，把聯結車停在敦化南路一段100巷口附近，下車搭計程車逃逸，直到他打給聯結車車主被勸說回去處理，他才返回現場對員警坦承肇事，警方採驗尿液並進行訊問，發現他在事發前2天有施用安非他命，降低他操控車輛及注意周遭路況的能力，檢察官認定王姓男涉犯毒駕致死、肇事逃逸2罪，依法提起公訴，由國民法官審理。
車禍發生時，46歲王姓女子、48歲張姓男子、63歲李姓男子、48歲黃姓男子在路邊違停，75歲老婦人被迫騎在外側車道壓縮後的區域與聯結車之間的狹窄空間，她擦撞王姓女子的左後車尾，人車倒地後便遭到聯結車壓過慘死，北檢認定4名停紅線的駕駛對於死者發生不幸都有疏失，起訴過失致死罪。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
我是廣告 請繼續往下閱讀
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。