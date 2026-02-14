我是廣告 請繼續往下閱讀

▲聯結車駕駛違規行駛敦化南路一段，輾斃機車騎士後還肇事逃逸，搭計程車離開現場。（圖／警方提供）

▲檢警調查，死者遇害前因行車空間狹窄，先撞到違停汽車才會倒地被聯結車輾過去，因此對4名停紅線的駕駛起訴過失致死罪。（圖／警方提供）

前年（2024）台北市一名因為後方疏於注意，在超車時輾過身亡；聯結車駕駛撞死人又，將，但不只他被究責，當時導致被害人先擦撞其中一輛車摔倒，才會遭聯結車輾斃，台北地檢署偵辦後，以、以公共危險罪起訴聯結車駕駛。本案發生在2024年6月21日上午，案發地點台北市，行駛到敦化南路與八德路口時，沒跟前面75歲老婦人騎乘的機車保持安全距離就打算超車，加上，造成老婦人左臂、胸部鈍創骨折內出血，送醫搶救不到1小時宣告不治。王姓司機闖禍之後，把聯結車停在敦化南路一段100巷口附近，下車搭計程車逃逸，直到他打給聯結車車主被勸說回去處理，他才返回現場對員警坦承肇事，警方採驗尿液並進行訊問，發現他在事發前2天有施用安非他命，降低他操控車輛及注意周遭路況的能力，車禍發生時，，75歲老婦人被迫騎在外側車道壓縮後的區域與聯結車之間的狹窄空間，她擦撞王姓女子的左後車尾，人車倒地後便遭到聯結車壓過慘死，