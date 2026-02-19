我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《大白鯊》在美國曾打破影史票房紀錄，來台上映後也締造了外片最高賣座數字，導演史蒂芬史匹柏擅長操控觀眾的情緒起伏，功不可沒。（圖／摘自IMDb）

▲《星際大戰》本來一度要成為台灣的國慶檔期大片，後來因為美國太賣座、戲院無法下片，沒有拷貝能寄來台灣，才又拖到隔年春節才在台上映。（圖／摘自IMDb）

▲《曼達洛人與古古》（如圖）是《星際大戰》系列今年要推出的最新相關電影，頗受到「星戰迷」的期待。（圖／摘自IMDb）

舉世公認科幻經典《星際大戰》，不但影響力驚人，全球各地累積票房也在影史名列前茅，堪稱原創者喬治盧卡斯打造出的神作。1977年暑假，《星際大戰》令全美觀眾瘋狂，雖無觀眾熟悉的巨星，成本僅1100萬美元，北美票房就超過3億，打破那時的史上最賣座紀錄，台灣外電也報導不斷。只是隔年、農曆馬年春節賀歲檔，《星際大戰》終於在台灣上映，票房卻沒有突破任何紀錄，雷聲大雨點小。早年台灣上映外片的速度與美國常有幾個月到甚至超過一年的時間差，可是美國特別賣座的大片，來台灣也大都能締造出色的票房成績。像是《大法師》和《大白鯊》，都曾經成為美國影史最賣座的電影、創造新紀錄，來到台灣後也都打破了外片在台上映的最高票房紀錄，使得片商和觀眾對於《星際大戰》都有一樣的期待，然而這部喬治盧卡斯執導的傳奇影片，卻讓大家都失望了。原因可能出在台灣觀眾對於科幻類型的影片本來接受度就不像歐美那麼高，之前在美國有出色票房的科幻名片如《浩劫餘生》等，在台灣反應也跟美國有大段差距，喬治盧卡斯與《星際大戰》也沒能跨過這層障礙。反而喬治的超級好朋友史蒂芬史匹柏就很聰明，在執導科幻題材時，習慣以平凡民眾的角度來看這些離奇事件，觀眾很容易感同身受，對於科幻內容的排斥感會減少很多。喬治盧卡斯在《星際大戰》建構了一整個龐大的宇宙，對台灣觀眾而言，進入的門檻就高得多。加上他在構思過程有參考日本黑澤明的古裝武士電影，把東方式的哲學放進外太空的科幻史詩中，歐美觀眾覺得新鮮又有趣，可是台灣觀眾對於東方式的哲學不會太陌生，驚喜感就會差了很多，也影響對片子的接受度，票房就很難衝得太高。1978年的馬年春節檔，《星際大戰》即便仍是在台灣上映的所有賀歲外片中，穩坐票房冠軍的贏家，甚至也領先一整年來的所有其他外片，但離各方預期的「打破史上紀錄」相差甚遠。在此之前，台灣最賣座的外片是007的《海底城》，北市票房達3000萬元，《星際大戰》的北市票房則為2200萬元，不要說能夠超越，就算輸也不只小輸、而是差距明顯。在《海底城》之前，台灣最賣座的外片則是史蒂芬史匹柏執導的《大白鯊》，以歐美各地的票房表現來看《星際大戰》和《大白鯊》強勁程度相仿，《星際大戰》還略高一些，兩部片都大勝《海底城》，但那時的台灣觀眾顯然對007的熱愛更深，堅信龐德和美女一起冒險的娛樂性，超過《星際大戰》中路克、莉亞公主對決黑武士。原本《星際大戰》有機會早一點來台灣，據當年媒體報導，9月時西門町的戲院櫥窗就曾張貼《星際大戰》海報，觀眾開始興奮，以為即將有機會在台欣賞到這部歐美話題巨片，哪知沒兩天海報與劇照就被撤下，原來《星際大戰》在美國實在太賣座、下不了片，也沒有多餘的拷貝可以寄來台灣，趕不上10月國慶日檔期，只能等到隔年春節才來台上映。不過《星際大戰》如果按原定計畫在1977年10月在台推出的話，會直接撞上《海底城》，那就不一定有機會拿下同檔外片冠軍，恐怕反應會更冷。《星際大戰》系列在台灣一直都沒有歐美那麼反應熱烈，可是電影公司仍都會安排系列的續作來台上映，並不會因此撤片，今年受到「星戰迷」期待與矚目的《曼達洛人與古古》，就會在5月下旬登場，能否擺脫過往在台宿命、衝出高票房？不妨拭目以待。