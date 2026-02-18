臉書81萬位追蹤者、IG有26萬粉絲的網紅「天后闆妹」古羽庭，從最窮只剩6萬元、網路賣童裝做起，以9年時間徹底翻轉人生，成為身家11億的電商女強人。古羽庭的「天后闆妹有限公司」在2020年申請註冊「闆妹」、「天后闆妹」等商標，後來卻察覺有同業想「搭便車」，開設名為「闆妹女裝直播」的FB粉專、創立「板妹有限公司」，意圖誤導消費者，因此提告，智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）判決「板妹有限公司」從事直播、網路購物不准使用「板妹」、「闆妹」等字眼，而且須賠償天后闆妹有限公司293萬2239元。賠償金額與古羽庭身價相比不到1％。
天后闆妹有限公司向經濟部智慧財產局申請註冊「闆妹」、「天后闆妹」，智財局在2020年5月1日公告商標。
天后闆妹公司主張，2020年5月7日一名直播主陳以庭開設「闆妹女裝直播」的臉書粉絲專頁，在電商平台創設同名賣場銷售女裝；11月4日天后闆妹公司告知陳以庭「闆妹」、「天后闆妹」已註冊商標並要求賣場在一週內更名，她在2021年2月19日改用「板妹女裝直播」繼續對外銷售、2022年9月27日登記成立板妹有限公司。
天后闆妹公司認為陳以庭侵害商標權，直到2025年發律師函給電商平台要求下架賣場，陳以庭才把電商賣場名稱換成「以庭女裝直播」，臉書粉專則改叫「庭妹女裝直播」。
天后闆妹公司依據電商平台的單價、銷售量，向板妹有限公司及陳以庭索賠6374萬4365元，同時要求禁用「板妹」、「闆妹」的字樣。
板妹有限公司後來改名為「以庭有限公司」，在這場官司主張「闆妹」是年輕老闆娘的簡稱，屬於既有常用語，並非具有創造性的商標，也沒有高度識別性，天后闆妹公司註冊的「闆妹」與以庭公司使所用的「板妹」雖然發音相同，但「闆」、「板」2字外形及字義差異極大，消費者稍微注意就可區分，不至於混淆不清，以庭公司並無侵害天后闆妹公司商標權的故意或過失。
智商法院調查，天后闆妹公司註冊商標「闆妹」、「天后闆妹」文字沒有特殊設計，天后2字是常用語，但「闆妹」不是，最早出自古羽庭的藝名，不同於「老闆」或「闆娘」等常見詞彙，因此具有顯著的商標識別性。
法官指出，陳以庭使用的「闆妹女裝直播」、「板妹女裝直播」等文字也沒有任何設計，「女裝直播」4字只是商品供應與服務的類別，本身不具識別性，也是「闆妹」、「板妹」2組語詞才有商標特色，但「闆妹」跟天后闆妹公司註冊的商標雷同，「板妹」跟「闆妹」相較，文字外觀和寓意雖然不同，但讀音一樣，標示在相似商品上可能讓消費者誤認，何況雙方都經營網拍，也都利用社群媒體行銷，更容易讓消費者搞混兩邊存在關係企業或授權關係。
陳以庭接獲天后闆妹公司通知改名，只把「闆妹」換成「板妹」，甚至創立以庭公司之後，臉書粉專及電商賣場繼續使用「板妹女裝直播」，遭法院認定這就是明確侵害商標權的行為，應負損害賠償責任。
法官認為賠償金必須從銷售金額6374萬扣除成本，而服飾電商毛利率是23％，換算金額約為1466萬元，但「板妹女裝直播」所有營收難道百分之百都是因為搭「闆妹」的便車嗎？法官覺得消費者是否訂購不只看品牌，還會思考價格、品質、外觀、設計、版型，因此1466萬元還得再打2折，判決以庭有限公司、陳以庭賠償293萬2239元，另外禁止被告將「板妹」、「闆妹」的字樣用於直播、網路購物、成衣零售批發，也不可用來打廣告。本案可上訴最高法院。
我是廣告 請繼續往下閱讀
天后闆妹公司主張，2020年5月7日一名直播主陳以庭開設「闆妹女裝直播」的臉書粉絲專頁，在電商平台創設同名賣場銷售女裝；11月4日天后闆妹公司告知陳以庭「闆妹」、「天后闆妹」已註冊商標並要求賣場在一週內更名，她在2021年2月19日改用「板妹女裝直播」繼續對外銷售、2022年9月27日登記成立板妹有限公司。
天后闆妹公司依據電商平台的單價、銷售量，向板妹有限公司及陳以庭索賠6374萬4365元，同時要求禁用「板妹」、「闆妹」的字樣。
板妹有限公司後來改名為「以庭有限公司」，在這場官司主張「闆妹」是年輕老闆娘的簡稱，屬於既有常用語，並非具有創造性的商標，也沒有高度識別性，天后闆妹公司註冊的「闆妹」與以庭公司使所用的「板妹」雖然發音相同，但「闆」、「板」2字外形及字義差異極大，消費者稍微注意就可區分，不至於混淆不清，以庭公司並無侵害天后闆妹公司商標權的故意或過失。
法官指出，陳以庭使用的「闆妹女裝直播」、「板妹女裝直播」等文字也沒有任何設計，「女裝直播」4字只是商品供應與服務的類別，本身不具識別性，也是「闆妹」、「板妹」2組語詞才有商標特色，但「闆妹」跟天后闆妹公司註冊的商標雷同，「板妹」跟「闆妹」相較，文字外觀和寓意雖然不同，但讀音一樣，標示在相似商品上可能讓消費者誤認，何況雙方都經營網拍，也都利用社群媒體行銷，更容易讓消費者搞混兩邊存在關係企業或授權關係。
法官認為賠償金必須從銷售金額6374萬扣除成本，而服飾電商毛利率是23％，換算金額約為1466萬元，但「板妹女裝直播」所有營收難道百分之百都是因為搭「闆妹」的便車嗎？法官覺得消費者是否訂購不只看品牌，還會思考價格、品質、外觀、設計、版型，因此1466萬元還得再打2折，判決以庭有限公司、陳以庭賠償293萬2239元，另外禁止被告將「板妹」、「闆妹」的字樣用於直播、網路購物、成衣零售批發，也不可用來打廣告。本案可上訴最高法院。