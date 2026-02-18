我是廣告 請繼續往下閱讀

▲古羽婷的公司申請註冊「闆妹」、「天后闆妹」的商標，智財局公告不到1個禮拜，就有直播界同行開設「闆妹女裝直播」的臉書粉絲專頁，並在電商平台銷售女裝。（圖／翻攝臉書）

▲「天后闆妹」古羽婷從最窮只剩6萬元開始賣童裝，花9年翻身成為身價破10億的電商女強人，締造直播帶貨傳奇。（圖／翻攝臉書）

▲智商法院認為「闆妹」並非常見語詞，具有顯著的商標識別性，如果有同業也使用「闆妹」或「版妹」，會誤導消費者。（圖／翻攝臉書）

▲「天后闆妹」古羽庭臉書81萬人追蹤、身家11億元，法院判決同業侵害商標權的賠償金額293萬元，不到古羽婷身價的1％。（圖／翻攝臉書）

臉書81萬位追蹤者、IG有26萬粉絲的網紅「」古羽庭，從最窮只剩6萬元、網路賣童裝做起，以9年時間徹底翻轉人生，成為。古羽庭的「天后闆妹有限公司」在2020年申請註冊等商標，，開設名為「闆妹女裝直播」的FB粉專、創立「板妹有限公司」，意圖誤導消費者，因此提告，天后闆妹有限公司向經濟部智慧財產局申請註冊「闆妹」、「天后闆妹」，智財局在天后闆妹公司主張，2020年；11月4日天后闆妹公司告知陳以庭「闆妹」、「天后闆妹」已註冊商標並要求賣場在一週內更名，她在2021年2月19日、2022年9月27日天后闆妹公司認為陳以庭侵害商標權，直到2025年發律師函給電商平台要求下架賣場，陳以庭才把電商賣場名稱換成「以庭女裝直播」，臉書粉專則改叫「庭妹女裝直播」。，同時要求禁用「板妹」、「闆妹」的字樣。板妹有限公司後來改名為「以庭有限公司」，在這場官司主張「闆妹」是年輕老闆娘的簡稱，屬於既有常用語，並非具有創造性的商標，也沒有高度識別性，天后闆妹公司註冊的「闆妹」與以庭公司使所用的「板妹」雖然發音相同，但「闆」、「板」2字外形及字義差異極大，消費者稍微注意就可區分，不至於混淆不清，以庭公司並無侵害天后闆妹公司商標權的故意或過失。智商法院調查，天后闆妹公司註冊商標「闆妹」、「天后闆妹」文字沒有特殊設計，法官指出，陳以庭使用的「闆妹女裝直播」、「板妹女裝直播」等文字也沒有任何設計，「女裝直播」4字只是商品供應與服務的類別，本身不具識別性，也是「闆妹」、「板妹」2組語詞才有商標特色，但陳以庭接獲天后闆妹公司通知改名，只把「闆妹」換成「板妹」，甚至創立以庭公司之後，臉書粉專及電商賣場繼續使用「板妹女裝直播」，遭法院認定這就是明確侵害商標權的行為，應負損害賠償責任。法官認為，但「板妹女裝直播」所有營收難道百分之百都是因為搭「闆妹」的便車嗎？法官覺得，另外禁止被告將「板妹」、「闆妹」的字樣用於直播、網路購物、成衣零售批發，也不可用來打廣告。本案可上訴最高法院。