曾任世界茶聯合會會長的「製茶大師」呂禮臻，致力推廣台灣茶，也是中國雲南省易武鄉普洱茶區復興的主要推手，茶界地位崇隆，但近來成為法院認證的「盜圖犯」，因為他將老友30幾年前的珍貴舊照在未經授權的情況下，提供給茶葉雜誌使用，觸犯《著作權法》的重製罪，遭台北地院判拘30日，可易科罰金3萬元。
檢方起訴指出，呂禮臻2024年9月接受「tea茶雜誌」訪問時，提供一張同行陳俊良1994年前往中國雲南參訪所拍的易武老街照片；呂禮臻明知那趟易武之行是他和陳俊良一同前往的，街景照是陳俊良拍攝，沒有陳俊良同意不可擅自授權重製，卻讓茶葉雜誌刊登發行，已侵害陳俊良的著作財產權。
呂禮臻不認罪，他向法官訴苦，1995年有拿過同一張街景照出書，當時沒問題，陳俊良現在不把他當朋友就提告，但他認為提供給雜誌刊登是合理使用，並未刻意侵害陳俊良的著作權；辯護律師補充，易武街景照不具有原創性、不受著作權法保護，「tea茶雜誌」刊出本案街景照所佔的比例以及圖文大小，顯示呂禮臻並無刻意用於營利目的，應屬合理使用的範圍。
北院法官看了本案照片，認為不是每個遊客去易武老街都會選擇相同的取景角度、光影對比以及建築物呈現的比例，陳俊良的街景照具有原創性。
「tea茶雜誌」將呂禮臻的訪問內容登在「茶人行旅」專欄，篇名為「呂禮臻 易武三十年 『臻味號』」，並於陳俊良的照片下註明「臻味號 易武三十年」，文章提及「2004年起呂禮臻經營易武號級普洱茶進入第二個十年......2005年起茶餅品牌改名『臻味號』」、「今年是呂禮臻第一次進入易武滿三十年的重要里程碑......除了常規生產例行的『易武正山臻味號』、『特級臻味號』，特別壓製了『易武三十年紀念茶餅』」，因此法官認為，呂禮臻提供本案照片除了介紹雲南易武普洱茶，也有宣傳自家茶葉商品的用意，不符合《著作權法》「合理使用」的規定，足以確定呂禮臻涉犯「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪」。
北院衡量，呂禮臻不尊重他人著作權又不認罪，他和陳俊良對於賠償金額無法達成共識，因此判決拘役30天；附帶民訴部分，陳俊良求償50萬元，法官判賠3萬元。本案可以上訴。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
