▲呂禮臻認為把朋友的照片提供雜誌報導屬於合理使用，但法官認為他受訪目的包含宣傳自家茶行商品，仍侵害他人的著作財產權。（圖／翻攝臉書）

▲呂禮臻淪為法院認證的盜圖犯，刑事遭判拘役30日，民事判賠3萬元。（圖／翻攝臉書）

曾任世界茶聯合會會長的「」呂禮臻，致力推廣台灣茶，也是中國的主要推手，茶界地位崇隆，但近來成為法院認證的「盜圖犯」，因為，可易科罰金3萬元。檢方起訴指出，呂禮臻2024年9月接受「tea茶雜誌」訪問時，提供一張同行陳俊良呂禮臻明知那趟易武之行是他和陳俊良一同前往的，街景照是陳俊良拍攝，呂禮臻不認罪，他向法官訴苦，，並未刻意侵害陳俊良的著作權；辯護律師補充，易武街景照不具有原創性、不受著作權法保護，「tea茶雜誌」刊出本案街景照所佔的比例以及圖文大小，顯示呂禮臻並無刻意用於營利目的，應屬合理使用的範圍。北院法官看了本案照片，認為「tea茶雜誌」將呂禮臻的訪問內容登在「茶人行旅」專欄，篇名為「呂禮臻 易武三十年 『臻味號』」，並於陳俊良的照片下註明「臻味號 易武三十年」，文章提及「2004年起呂禮臻經營易武號級普洱茶進入第二個十年......2005年起茶餅品牌改名『』」、「今年是呂禮臻第一次進入易武滿三十年的重要里程碑......除了常規生產例行的『』、『』，特別壓製了『』」，因此法官認為，，足以確定呂禮臻涉犯「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權罪」。北院衡量，呂禮臻不尊重他人著作權又不認罪，他和陳俊良對於賠償金額無法達成共識，因此判決拘役30天；。本案可以上訴。