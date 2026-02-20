位於新北市永和區成功路的集合式住宅「漢寶臺大苑
」因建案名稱取自國立臺灣大學，遭校方以侵害商標權
為由，提告求償100萬元及禁止續用「臺大」字樣；建設公司抗辯，取用「臺大」符合商業交易習慣，純粹為了說明建案周邊生活機能
。智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）認定，如果要強調住家離台大很近，在廣告文案中說明即可，不須連建案都放進「臺大」，「臺大」已註冊為商標，建設公司沒得到校方授權就使用確實侵權
，依據建案利潤及「商標貢獻度」算出應賠償金額是223萬5528元，但台大請求的損害金額僅有100萬，因此判賠100萬，並要求建案銷售、廣告不可再用「臺大」兩字。
台大向經濟部智慧財產局註冊「臺灣大學」、「臺大」、「台大」
為商標，指定用於建築物設計、土木建築工程設計、都市計畫、土地測量、建築物結構安全鑑定與諮詢等項目，而「漢寶臺大苑」由新基鴻建設股份有限公司與樹香建設有限公司共同興建。
台大提告主張，兩家建設公司未得學校允許就授意代銷公司以「漢寶臺大苑」做為建案名稱對外銷售，會導致消費者混淆、損害「臺大」的商標信譽
。
新基鴻、樹香公司反駁，「臺灣大學」、「臺大」、「台大」等商標註冊公告僅10年到14年，漢寶集團創立43年，因此取名「漢寶臺大苑」並未搭「臺大」的便車
；台灣大學是教育機構，沒有蓋房子或賣房子，一般民眾看到建案名稱叫「漢寶臺大苑」，可了解是漢寶集團興建，並非台大所有或設計，因此沒有誤認之虞。
兩家建設公司認為，以「漢寶臺大苑」之名行銷宣傳，用意是說明建案周遭文化、學術或生活機能的狀態，符合商業交易習慣中「誠實信用方法」，並非作為商標使用。
智商法院調查，建案廣告、看板及相關行銷資料上，「漢寶臺大苑」都以大字呈現，「漢寶集團」是小字，足以使消費者認定建案是漢寶集團與臺大聯名提供，自然是商標使用行為
；若要凸顯建案與臺大相距一橋之隔，只需在廣告文案交代地理位置，建案名稱不必使用臺大。
法官指出，「臺大太子學舍
」是臺灣大學與太子建設合作的學生宿舍BOT案，「捷絲旅臺大尊賢館
」是臺灣大學興建並委外經營的校區旅館，這兩例都在建物名稱中冠上「臺大」，更能證明「漢寶臺大苑」可能讓民眾以為建設公司跟臺灣大學之間有授權、加盟或關係企業等關係
。
判決中解釋侵權金額是以「漢寶臺大苑」單戶最低總價1527萬元乘上61戶，再乘以財政部公布的「住宅營建」淨利率8％，算出7451萬7600元，但考量民眾購屋會依據建商、地點、建材、施工品質、格局及價格等因素抉擇，不可能只因為建案名稱有「臺大」就買房，「臺大」2字的商標貢獻度應大幅下修，以3％計算
後得到223萬5528元，不過臺灣大學只求償100萬，所以判決新基鴻、樹香公司及負責人連帶賠償100萬元，而且不得在招牌、廣告、網站、社群平台、Google商家地圖繼續使用「臺大」，如果是已經使用的就要除去。
律師何孟臨分析，這件判決在台灣的指標性意義很強，等於法院直接肯認臺灣大學這個商標在業界亦有一定知名度，還會影響民眾的消費分析與決策
；法官承認大學可以註冊商標，如果他人未經授權使用與大學名字相關的商標，造成消費者有混淆之虞或是搭商標的順風車，就會構成侵權。
如果有人反問，臺大到處聽得到也能變商標，其他大學可不可以？何孟臨舉例，像成大的土木非常有名，今天你開了一個「成大建築事務所」，會不會讓人第一個聯想到這跟成功大學有關？或是實踐大學設計系很有名，有間設計公司叫做某某實踐設計公司，是否會讓消費者誤認這公司跟實踐大學有關係？所以這件判決從商標權肯認的角度來看，對於台灣的商標保護是往前邁進一步的
，讓大學的學術價值藉由商標註冊取得「法院認證」、值得保護的商業價值。