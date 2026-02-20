我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台大將中英文校徽、國立臺灣大學、臺灣大學、台大TAIDA都註冊成為商標。（圖／翻攝法學檢索系統）

▲建設公司認為「漢寶臺大苑」只是形容周邊學術及生活機能，並非使用臺大的商標，但智商法院認為會造成消費者誤認混淆。（圖／翻攝臉書）

▲智商法院指出，「臺大太子學舍」和「捷絲旅臺大尊賢館」才是臺大真正有參與興建的建物，如果有建案也冠上臺大的名稱，會使消費者誤認也跟臺大有授權或加盟關係。（圖／記者劉松霖攝）

▲何孟臨律師指出，本件判決肯認臺灣大學商標在市場上的商業價值，具有指標性。（圖／翻攝恆勝國際法律事務所）

位於新北市永和區成功路的集合式住宅「」因建案名稱取自國立臺灣大學，遭校方以為由，提告求償100萬元及禁止續用「臺大」字樣；建設公司抗辯，。智慧財產及商業法院（簡稱智商法院）認定，，依據建案利潤及「商標貢獻度」算出應賠償金額是223萬5528元，但台大請求的損害金額僅有100萬，因此判賠100萬，並要求建案銷售、廣告不可再用「臺大」兩字。台大向經濟部智慧財產局註冊為商標，指定用於建築物設計、土木建築工程設計、都市計畫、土地測量、建築物結構安全鑑定與諮詢等項目，而「漢寶臺大苑」由新基鴻建設股份有限公司與樹香建設有限公司共同興建。台大提告主張，兩家建設公司未得學校允許就授意代銷公司以「漢寶臺大苑」做為建案名稱對外銷售，會導致消費者混淆、新基鴻、樹香公司反駁，「臺灣大學」、「臺大」、「台大」等商標註冊公告僅10年到14年，漢寶集團創立43年，因此；台灣大學是教育機構，沒有蓋房子或賣房子，一般民眾看到建案名稱叫「漢寶臺大苑」，可了解是漢寶集團興建，並非台大所有或設計，因此沒有誤認之虞。兩家建設公司認為，以「漢寶臺大苑」之名行銷宣傳，用意是說明建案周遭文化、學術或生活機能的狀態，符合商業交易習慣中「誠實信用方法」，並非作為商標使用。智商法院調查，；若要凸顯建案與臺大相距一橋之隔，只需在廣告文案交代地理位置，建案名稱不必使用臺大。法官指出，「」是臺灣大學與太子建設合作的學生宿舍BOT案，「」是臺灣大學興建並委外經營的校區旅館，這兩例都在建物名稱中冠上「臺大」，更能判決中解釋侵權金額是以「漢寶臺大苑」單戶最低總價1527萬元乘上61戶，再乘以財政部公布的「住宅營建」淨利率8％，算出7451萬7600元，但考量民眾購屋會依據建商、地點、建材、施工品質、格局及價格等因素抉擇，後得到223萬5528元，不過臺灣大學只求償100萬，所以判決新基鴻、樹香公司及負責人連帶賠償100萬元，而且不得在招牌、廣告、網站、社群平台、Google商家地圖繼續使用「臺大」，如果是已經使用的就要除去。律師何孟臨分析，這件判決在台灣的指標性意義很強，等於；法官承認大學可以註冊商標，如果他人未經授權使用與大學名字相關的商標，造成消費者有混淆之虞或是搭商標的順風車，就會構成侵權。如果有人反問，臺大到處聽得到也能變商標，其他大學可不可以？何孟臨舉例，像成大的土木非常有名，今天你開了一個「成大建築事務所」，會不會讓人第一個聯想到這跟成功大學有關？或是實踐大學設計系很有名，有間設計公司叫做某某實踐設計公司，是否會讓消費者誤認這公司跟實踐大學有關係？所以，讓大學的學術價值藉由商標註冊取得「法院認證」、值得保護的商業價值。