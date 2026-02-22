我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市徐姓男子2024年因警方打詐烏龍，導致他名下帳戶受「告誡」而限制交易功能2個月，但打國賠官司獲判敗訴。為何徐姓男子遭到冤枉？原來他上網兜售時，碰上網購詐騙案常用的「」手法，。徐姓男子向騙走他球員卡又害他被告的詐騙犯求償60萬9996元，法院仍判敗訴。徐姓男子從事網拍代購，2024年2月他在臉書社團「球員卡論壇Asia sport cards trading group」刊售2張奧克拉荷馬雷霆隊中鋒球員卡、1張底特律活塞隊控衛球員卡。邵姓詐騙犯佯裝買家，分別開價，釣到對方的收款帳戶，另一方面假扮賣家，，3名受害人總共匯款5萬8500元到徐姓男子的戶頭，尾款2500元則是徐姓男子2024年2月5日與邵姓詐騙犯面交時收現金。邵姓詐騙犯只付了2500元就到手3張球員卡，3名被害人付了錢卻什麼都沒拿到，自然以為徐姓男子搞網拍詐騙並提告。2024年6月北檢不起訴，還給徐姓男子清白。台北地院認定邵姓詐騙犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，判處有期徒刑1年，加上他另有多件網拍詐欺案，合併執行「2年」。徐姓男子還對邵姓詐騙犯提起侵權行為損害賠償官司，主張他，因此求償帳戶損害30萬元、電話費8808元、向別人借款1188元以精神慰撫金30萬元，合計邵姓詐騙犯從未出庭，也沒有提出任何答辯狀，法官還是判徐姓男子敗訴，因為，無從主張不能使用帳戶會有損害。法官質疑，徐姓男子並未舉證代購事業受到什麼影響？金融信用有何貶損？檢方偵辦徐姓男子不起訴，偵查過程、不起訴處分書都不公開，他宣稱名譽權受損也不合理。