投資人再度擔心AI建設帶來的負面影響，是否將顛覆多個產業的商業模式、導致失業率上升，週四美股主要指數普遍收黑，道瓊工業指數挫669點，思科系統（Cisco）因預測本季邊際利潤將被記憶晶片價格攀升蠶食，股價大跌12.3%，領跌科技股。綜合《CNBC》等外媒報導，隨著AI工具接連發布，股市特定板塊受到衝擊，投資人擔心這些工具可能顛覆某些產業、推高失業率或侵蝕其利潤空間，日益審視那些可能無法跟上AI快速發展的傳統企業。舉例來說，金融股如摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）因擔憂AI將擾亂財富管理業務而承壓，CH Robinson等卡車運輸公司則因擔心AI會優化、簡化貨運操作，拖累特定收入線而股價暴跌14%。這股負面影響甚至蔓延至房地產，導致世邦魏理仕（CBRE）和SL Green Realty等公司股價受損，理由是失業率上升將打擊辦公室的空間需求。至於近幾週備受困擾的軟體股， 跌幅也擴大，帕蘭提爾（Palantir Technologies）股價下跌近5%，Autodesk股價下跌近4%，iShares擴充科技軟體產業ETF（IGV）則下跌近3%。其他重磅科技股，如輝達（Nvidia）及特斯拉（Tesla）分別跌1.6%和2.6%，蘋果瀉5%，前一天表現不錯的美光科技（Micron）股價雖一度抽高6.9%，收盤時也僅有約0.9%的漲幅。12日收盤，美股道瓊指數跌669.42點或1.34%，報49451.98點；那斯達克指數跌469.32點或2.03%，報22597.15點；標普500指數跌108.71點或1.57%，報6832.76點；費城半導體指數跌207.16點或2.50%，收在8084.70點。目前，華爾街正在為當地時間週五將公布的關鍵通膨報告做準備，經濟學家預計1月消費者物價指數（CPI）總體和核心指數（不含食品和能源價格）都將季增0.3%。