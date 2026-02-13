我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院副院長鄭麗君10日率團赴美，今（13）日清晨簽署「台美對等貿易協定」（ART），確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅；在市場開放方面，將取消包括牛肉、乳製品關稅，美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口。行政院臺美經貿工作小組指出，我方談判團隊歷經數個月的臺美磋商談判，總體來說達成六大目標，包括爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇、確保糧食安全與軍工韌性等。行政院指出，鄭麗君偕同行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表，率領經濟部、農業部、衛福部等我方談判團隊，在美東時間2 月12 日於美國華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使率領的美方談判團隊，就「臺美對等貿易協定（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）」達成共識，並與葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）俞大㵢大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部藍鶯執行理事完成「臺美對等貿易協定」之簽署。行政院提到，美方於去年4月公布對等關稅政策後，我方啟動兩階段談判，去年4月至7月底，我方談判團隊密集和美國貿易代表署及商務部就關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、供應鏈合作等議題進行多輪談判。去年8月至今年1 月，我方以「臺灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續與美國貿易代表署就「對等貿易協定」相關條文進行法律檢視。行政院指出，繼臺美雙方於1月15日舉行關稅談判總結會議，並與美國商務部簽署臺美投資MOU後，本日我方與美國貿易代表署完成「對等貿易協定」的簽署，內容包括「關稅、非關稅障礙、數位貿易、經濟安全、商業機會」等章節。兩份文件簽署後，正式確立我國對等關稅及232關稅相關優惠待遇。接下來行政院將依《條約締結法》相關規定，儘速將對等貿易協定函請立法院審議，同時併送臺美投資MOU，籲請國會支持通過。行政院臺美經貿工作小組表示，我方談判團隊歷經數個月的臺美磋商談判，總體來說達成六大目標，包括爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力；確保糧食安全與軍工韌性；守護國人健康，以科學證據對齊國際規範；優化臺美經貿體系，提升經商便利與透明環境；共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈；增進雙向投資，確立臺美高科技戰略夥伴關係。行政院臺美經貿工作小組指出，美方對我調降稅率將在完成其國內程序後於美國聯邦公報發布生效，行政院將依《條約締結法》相關規定，儘速將對等貿易協定函請立法院審議，函送同時將併送美東時間1 月15 日簽署的臺美投資MOU，籲請國會支持通過，為臺美經貿戰略夥伴關係開創新局。