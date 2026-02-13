我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院副院長鄭麗君率領談判團隊於今（13）日清晨簽署「台美對等貿易協定」（ART），確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅。在市場開放方面，將取消包括牛肉、乳製品關稅，美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口；對美進口關稅方面，稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜、乾紅豆等攸關糧食安全項目不降稅，豬肉分階段調降，保健食品調降稅率至10%。鄭麗君偕同行政院經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表，率領經濟部、農業部、衛福部等我方談判團隊，在美東時間2月12日於美國華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）大使率領的美方談判團隊，就「臺美對等貿易協定（Agreement on Reciprocal Trade，簡稱ART）」達成共識，並與葛里爾大使、美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）共同見證駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）俞大㵢大使、美國在台協會（AIT）華盛頓總部藍鶯執行理事完成「臺美對等貿易協定」之簽署。行政院臺美經貿工作小組表示，我方談判團隊歷經數個月的臺美磋商談判，總體來說達成六大目標，包括爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力；確保糧食安全與軍工韌性；守護國人健康，以科學證據對齊國際規範；優化臺美經貿體系，提升經商便利與透明環境；共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈；增進雙向投資，確立臺美高科技戰略夥伴關係。行政院臺美經貿工作小組指出，2024年我國輸美總項數共有11414項（具實績5236項），包括屬232條款下的產品1150項（具實績774項），以及談判前適用對等的10264項（具實績4462項）。近兩年美國已躍升為我國第一大出口市場，占我國對全球出口的3成，對我國產業經營及經濟成長至關重要。2024年對美出口額達1,137.6億美元，其中適用對等關稅項目占輸美金額24%，另涉及美國納入232條款調查的產品占我輸美總額約76%，主要是半導體及資通訊產品。行政院臺美經貿工作小組提到，我方與美國簽署「臺美對等貿易協定」及「臺美投資MOU」後，確立我國對等關稅將調降為15%且不疊加原MFN 稅率，與日本、韓國、歐盟計算方式相同，確保臺灣企業與主要競爭對手站在相同立足點，也進一步消除過去因為臺美未簽署自由貿易協定（FTA），而比競爭對手國關稅高的劣勢。在此新稅率下，輸美重點產業包括工具機、機械、手工具、水五金、自行車、塑膠製品、紡織、醫療器材等工業產品都更具出口競爭優勢；毛豆、吳郭魚、鱸魚、魷魚、秋刀魚、虱目魚等農產品，也更有競爭力，可擴大深耕美國市場。行政院臺美經貿工作小組說明，此次在232條款下各項關稅，我方也取得未來可能之半導體及半導體衍生品，以及現行的汽車零組件、木材家具、航空零組件（其中的鋼、鋁、銅衍生品）等多項最優惠待遇；我方另爭取到臺灣半導體及資通訊企業赴美設廠及營運所需輸美的原物料、設備、零組件等亦可豁免對等關稅及232關稅，以及美方也承諾願提供土地、水電等基礎建設相關協助，給予赴美投資的臺灣業者更具優勢的投資條件。此外，也達成五分之一輸美對等項目豁免，占我輸美對等產品總金額三成六、納入豁免項目後輸美平均關稅降至12.33%，被課對等產品占輸美總金額從24%降至15.5%、輸美農產品總金額的42%豁免對等關稅，輸美工業產品總金額36%豁免對等關稅等目標。臺美經貿工作小組指出，2024年臺灣為美國第6大貿易逆差國，逆差額達739億美元。談判過程中，我方面對的是，美方隨時可能調升我國對等關稅的風險，也面對美方要求各國必須全面市場開放，我國為貿易逆差國，美方期待我國提出優於他國的降稅提案，要求我國必須比照先前與他國洽簽的自由貿易協定（FTA），尤其是臺紐FTA 的市場開放程度對美開放市場。但是我方為確保糧食安全及軍工韌性，爭取重要品項維持不降稅或部分降稅。臺美經貿工作小組提到，稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜、乾紅豆等攸關糧食安全的項目不調降關稅，而對美降稅農產品主要為我國本就高度仰賴進口，其他項目國產市占率高，增加進口將替代他國。台美經貿工作小組表示，在美方要求我國全面開放市場下，我方談判團隊堅守「糧食安全」原則與美方磋商談判，確保27 項主要農產品不降稅，包括「稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜（生鮮或冷藏）、乾紅豆」等攸關糧食安全的項目不調降進口關稅、維持原稅率，同時維持稻米及米製品、大蒜及乾紅豆的關稅配額（TRQ）未變動。其中稻米為我國主要糧食作物，生產農戶數最多；我國基於確保國家糧食安全、維護稻農權益及保障稻米產業鏈與美方磋商談判，爭取排除降稅。此外，我方也爭取15項豬肉產品進口關稅第3年調降至一半（第3年調整至稅率6.3%—10%），31項農產品調降至特定稅率（包含鴨肉10%、鵝肉10%、鮮葡萄10%、橙及寬皮柑10%等）。其中豬肉部分我國內需求量大，且國產豬肉市占率88.4%，因此預估進口美國豬肉將主要與加拿大、丹麥產品競爭。在進口工業產品部分，經貿工作小組提到，我方以維護「軍工韌性」為原則與美方磋商談判，確保中小貨車、數控臥式車床、機械零件（滾珠軸承、密合墊）、發電機、低壓設備連接器、電路開關、同軸電纜、控╱配電器具等20項攸關我國機電維護能力的品項僅降至特定稅率。另保健食品部分，調降稅率至10%，以嘉惠消費者多元選擇。經貿工作小組指出，美方此次談判始於台美存在鉅額貿易逆差，美方要求我方處理所有美國年度貿易障礙報告議題，包括必須處理長達20年的牛豬議題，以及基改食品管理、區域化防疫措施等，對此我方仍是以維護國人健康為最大優先考量，在科學證據基礎下，對齊國際標準及規範。在我方堅持下，國人關注的牛、豬原料之原產地標示（包括包裝食品、散裝食品、供應飲食場所）、校園午餐優先採購國產肉，以及基改食品原料管理規定，均維持不變。經貿工作小組強調，基改食品管理維持不變，校園午餐維持禁用基改食品：基改產品仍皆須經我國核准才得輸入，堅持上市前查驗登記及標示規定；以科學實證管理美國牛肉進口，僅開放絞肉及部分內臟，並維護國民健康堅持「四大不變」，包含敏感品項禁令不變、原產地標示不變、校園採購國產不變：校園午餐維持可優先採購使用國產肉、食安管理機制不變；牛豬產品萊克多巴胺安全容許量（MRL）對齊國際標準；禽流感及非洲豬瘟的疫病管制原則不變；美規車取消進口數量限制，但仍須確保合規進口，保障消費者權益；加速及簡化醫材與藥品審查程序，提升醫療可近性。就美規車數量限制，經貿小組提到，符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車，將取消進口數量限制，但台灣仍會確保美規車合規進口，保障消費者權益，未來美規車輛進口，仍須由美國原廠提供符合美國FMVSS標準的文件，向台灣交通部申請安全審驗合格證書，以及向經濟部、環境部申請耗能、汙染、噪音等3張合格證明文件，經台灣審驗機構查驗核發合格證明後，才能上市銷售。經貿小組說，台灣將建立美規車後市場稽核監督管理體系，而針對車輛安全法規符合性及檢測認證對接等事項，須於協定生效6個月內完成。經貿小組提到，全面履行國際智財權公約，並加強智慧財產執法；接軌國際勞動規範，提升我國產品在全球市場信任度；產業與環境共好；貿易便捷化及法規透明化；臺美雙方將合作營造公平、可信賴及安全的數位貿易環境。經貿小組指出，臺美雙方也於貿易協定中達成共識，將共同建立可信賴、具韌性的供應鏈，以達到經濟安全與國家安全目標。鞏固經濟安全就是守護國家安全，我方將繼續優化出口管制法制，與美方規範接軌，助我持續引進經濟發展所需之先進技術。臺美雙方也將合作精進投資審查，對核心關鍵技術的金流、人流、物流進行有效安全管理，確保關鍵技術不外流至有疑慮之國家。經貿小組提到，為避免廠商因違規被美方課徵懲罰性關稅，我國海關將透過「事前嚴防、事中嚴查、事後嚴處」三道防線，打擊違規轉運洗產地，擦亮MIT 招牌。臺美雙方也將合作提升電子廢棄物及稀土回收能力，並強化關鍵數位基礎設施安全及韌性。經貿小組指出，近年美商來臺投資熱絡，在臺美投資MOU中，臺美雙方承諾建立雙向投資機制，我方將致力打造促進及便捷跨境投資最佳環境，鼓勵美商來臺投資於我「五大信賴產業」，包括半導體、人工智慧、國防科技、安全與監控、次世代通訊及生物科技產業等，美方也將協助對我關鍵產業進行投資融資，增進彼此共榮發展。經貿小組提到，在採購方面，我國營事業基於能源安全與永續韌性，將依其所需執行原定之採購規劃，自美採購石油、天然氣、電力設備，以及另採購民航機等，其採購仍須循我國國內議約及採購程序等相關規定辦理。按各單位規劃，自2025年至2029年，對美預計有444 億美元的液化天然氣及原油採購，252億美元之電力設備、電網設備、材料、發電機、儲存設施、船用設備、製鋼設備和其他設備採購，152億美元之民用航空器及發動機採購。