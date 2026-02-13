我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院副院長鄭麗君10日率團赴美，今（13）日清晨簽署「台美對等貿易協定」（ART），確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅。美國貿易代表辦公室公布的文件內容顯示，台灣承諾在2025年至2029年間，擴大對美採購。根據《路透社》、《彭博社》報導，川普（Donald Trump）政府官員今天清晨正式簽署協議，美國對台灣商品徵收15%關稅，同時確認台灣將依照時程，取消或調降幾乎所有美國商品的進口稅。報導引述美國貿易代表辦公室公布的內容，台灣承諾在2025年至2029年間，擴大對美採購，品項涵蓋444億美元的液化天然氣與原油、152億美元的民用飛機及發動機，還有252億美元的電網設備、發電機、船舶與鋼鐵製造機具等等，規模上看千億美元，折合新台幣約3兆。報導提到，這份協議是在今年1月的初步框架基礎上，增加了技術性條款和具體細節，如台灣商品稅率由原本的20%調降到15%，與其在亞洲的主要競爭對手-日本、韓國一致；另一方面，台灣也將取消包括牛肉、乳製品、玉米等多項農產品關稅，部分項目稅率原本高達26%。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在聲明中表示，這項協議將為美國農民、牧場主人、漁民與製造商，創造更多出口機會，強調協議建立在美台長期經貿基礎上，未來也將明顯提升供應鏈韌性，尤其是在高科技產業領域。《彭博社》也關注，該協議是否包含台灣承諾為美國晶片製造業，提供融資和投資的前景細節，畢竟川普已將恢復美國國內半導體生產列為優先事項，聲稱這對美國的經濟和國家安全「至關重要」；美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）曾透露，美國的目標是將台灣40%的晶片供應鏈和生產能力轉移到美國，儘管這一目標難以實現。報導還提醒，協議可能尚需台灣立法院批准，但目前藍白普遍批評當局與美國的談判缺乏透明度，並表達協議對台灣本地生產商、食品安全等問題的擔憂。原文連結：