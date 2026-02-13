我是廣告 請繼續往下閱讀

印度近日發生立百病毒（Nipah Virus）疫情，12日出現死亡個案，1名25歲的護理師在感染數週後，因多重併發症病逝。綜合外媒報導，這位護理師身處西孟加拉邦（West Bengal），是1月該邦通報的2個立百病毒確診病例之一，上月底時她的病情原本還有好轉跡象，一度不需要倚賴呼吸器，但後來仍因多種併發症導致身體狀況惡化，最終於12日下午因心臟驟停過世。自從印度上個月傳出確認病例後，包括泰國、新加坡和巴基斯坦在內，多個亞洲國家都加強了機場篩檢，希望避免疫情擴散。立百病毒目前尚無藥物可直接治癒，僅能提供支持性療法，致死率高達40%到75%，世界衛生組織（WHO）曾表示，今年1月，孟加拉也有1名婦女感染病毒後死亡。