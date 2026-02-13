我是廣告 請繼續往下閱讀

▲占卜競技生存實境節目《天機試煉場》在Disney+熱播中。（圖／翻攝自IG@disneyplustw）

Disney+《天機試煉場》集結塔羅、四柱八字、薩滿、面相、腳相、巫師等49位頂尖的命理師，透過個案分析考驗專家能力，選出最強命理師。很多題目都非常荒謬，像是有一題要他們猜出一名男子身上哪2處動過手術，其中在感應神明時，得知神明非常不悅，直接吼出，「你們以為人的命運這麼容易預測嗎！」全場氣氛一度尷尬，尤其主持人完全講不出話。《天機試煉場》第3集中，出現一名身材高大的男子，命理師們要算出他身體哪2部位開過刀，塔羅牌老師瘋狂抽卡，巫師則不斷感應神明，其中女巫師仁義堂在感應的時候胃痛、後頸疼痛，痛苦到趴在桌子上面，作答時她忍不住替神明發聲，「我可以先說一件事嗎，我的神明很生氣。」接著她用老奶奶的口吻說出，「你們以為人的命運這麼容易預測嗎，真正的巫師會告訴他很多事，你們只叫我們講出一兩件，或是解讀某人的特定人生階段，真的很生氣，你們懂了嗎！」仁義堂這麼一吼，巫師們各個拍手叫好，原來大家侍奉的主神也都很生氣，主持人則是都嚇到不敢講話，後來神童率先拿起麥克風說，「懂了。」其他主持人全炫茂、朴娜萊、朴河宣、姜智榮才接著回答，最後那名男子是動過胃部切除術，還動過2次頸椎間盤手術，由女巫師李素彬成功晉級。