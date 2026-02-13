我是廣告 請繼續往下閱讀

台美雙方今（13）日已正式簽署完成《台美對等貿易協定》，確立了對等關稅 15% 不疊加、獲232關稅最優惠待遇，並爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅。對此，行政院長卓榮泰表示，感謝談判團隊10個月的磋商，並呼籲國會支持通過。卓榮泰今一早發文表示，感謝鄭麗君副院長及楊珍妮政委領軍談判團隊，歷經10個月的磋商談判，戮力完成國人交付之使命，達成6大目標：爭取對等關稅及232關稅最優惠待遇，提升我國產業國際競爭力；確保糧食安全與軍工韌性；守護國人健康，以科學證據對齊國際規範；優化台美經貿體系，提升經商便利與透明環境；共同合作經濟安全，建立可信賴的產業供應鏈；增進雙向投資，確立台美高科技戰略夥伴關係。卓榮泰提到，接下來，行政部門將展開清楚說明，讓國會、產業及社會各界充分了解，這次協定形成的「台灣+美國，供應鏈新布局」。政府也會落實關於農工產業的各項支持政策，協助產業擴大爭取海外市場訂單的計畫與措施，轉守為攻。卓榮泰也說，美方對我調降稅率將在完成其國內程序後於美國聯邦公報發布生效，行政院將依《條約締結法》相關規定，儘速將對等貿易協定函請立法院審議，函送同時將併送美東時間1月15日簽署的台美投資MOU。卓榮泰最後更呼籲，請國會支持通過，讓朝野共同為台美經貿戰略夥伴關係開創新局。