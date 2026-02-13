行政院副院長鄭麗君10日率我方跨部門談判團隊赴美，今（13）日清晨正式簽署「台美對等貿易協定」（ART），確立對等關稅15%且不疊加，我輸美2072項產品豁免對等關稅。有外媒分析，這份協議是在美國總統川普（Donald Trump）4月訪問中國前達成的，顯示美國與台灣之間的經濟關係正在不斷加深。
根據《美聯社》報導，美國貿易代表辦公室（也譯美國貿易代表署，USTR）發聲明，證實與台灣達成貿易協議，台灣同意取消或減少99%的貿易壁壘，台灣對美國的出口商品將按15%的稅率，或是美國政府的「最惠國」稅率徵收，與美國在亞太地區的其他貿易夥伴，如日本、韓國一致。
報導提到，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）都出席了簽署儀式，鄭麗君、行政院楊珍妮政務委員等人也都在場。葛里爾聲稱，川普在亞太地區展現的領導力，將繼續為美國與亞洲重要夥伴，建立繁榮的貿易關係，同時推進美國人民的經濟和國家安全利益。
這些投資讓美國將原本預計對台灣徵收的關稅，從最初的32%降至現在的15%，也讓美國能更容易向台灣銷售汽車、藥品和食品等商品，但關鍵或許在於，台灣企業將在美國投資生產晶片半導體的計畫。據美方說法，與台灣達成協議，將有助於在美國打造多個「世界級」產業園區，促進晶片等先進科技的國內製造，推動半導體產業的大規模回流。
分析指出，該協議是在普計劃於4月訪問中國之前達成的，顯示美台經濟關係正在不斷加深，形容台灣是一個自治的民主政體，儘管北京一直聲稱台灣是其領土的一部分，必要時不排除動用武力吞併，還禁止所有與中國有正式外交關係的國家，包括美國，與台灣有官方來往。
原文連結：Trump administration reaches a trade deal to lower Taiwan’s tariff barriers
