AI「銀」響力1／深入全台最大AI實驗場域　推科技照護仍有3點待解

▲板橋榮家引進「奈米洗澡機」，長輩不須脫衣就可洗個熱呼呼的澡。（圖／記者王郁勳攝）

▲板橋榮家主任陳桂美直言，長照機構導入科技照護仍有3問題待解。（圖／記者王郁勳攝）

▲衛福部自2025年起連續四年推出「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，針對導入科技照護設備給予補助，2年來參與家數與補助金額均有成長。（圖／專題專案中心製）

台灣自2025年邁入超高齡化社會，2026年正式實施「長照3.0」計畫，八大目標當中的第六項，便是導入智慧照顧，善用科技輔具，除居家環境納入5大類全租賃智慧科技輔具，也要推動日照中心與住宿機構導入科技輔具優化服務。《NOWNEWS今日新聞》深入全國最大科技輔具實驗場域--退輔會板橋榮民之家（下稱板橋榮家），看看他們如何導入6類58項智慧照護輔具，以及制度面上仍面臨什麼樣的問題。1969年成立的板橋榮家，除安置老榮民外，2019年起設立「憶樂日照中心」收托一般民眾。榮家規劃完善的「醫養合一」，住民身體若有緊急狀況，隨時可透過綠色通道轉送醫院。近年來積極導入智慧照護系統，板橋榮家護理師蔡欣儀向NOWNEWS介紹從日本引進的「奈米洗澡機」，只要一瓶礦泉水的量，長輩無須脫衣，水分子就能滲透進衣服，做到清潔皮膚的效果。「因為有些長輩容易皮脂阻塞或毛囊炎，奈米洗澡機可以促進身體免疫力，也能達到不錯的修復效果。」「AMR自主搬送機器人」，具備智慧電梯介接能力，機器人能自動跨樓層配送藥品與備品。若再搭配毫米波偵測雷達，可替代護理人員夜間巡房工作，偵測住民的呼吸心律與睡眠情形，有狀況立刻透過LINE推播提醒照護人員。蔡欣儀表示，榮家住民大多超過80歲，使用零接觸偵測系統，特別是臨終長輩的安寧照顧，不用貼片、反覆量測血壓，反而可以讓他們更有尊嚴地走完人生最後一段旅程。板橋榮家統計，使用AI零接觸智能照護系統，可提早10到24小時處理長輩意外、4個月內節省照服人力150小時。榮家主任陳桂美表示，近60項科技設備一步步建置，機構必須具備數位基礎建設、數位創新與治理三大觀念，近年也努力將各設施與榮家系統整合，力求數據加值與更有效地運用。然而這些都需要龐大經費才能完成。「不是因為公立機構預算比較多，而是為了解決人力吃緊痛點，榮家才透過很多計畫申請智慧照護器材，跟廠商合作。」板橋榮家主任陳桂美談智慧照護，直言問題所在。她表示，目前的長照支付制度存在明顯傾斜，長照2.0較偏重居家與社區照顧，其負荷較輕、薪資5.8萬起跳，導致照顧人力向這兩類移動。相比之下，住宿型機構承擔的是「剛需」中的重症，同仁每天至少要協助長輩搬上搬下8到10趟，且一旦發生意外，機構必須承擔全部責任。陳桂美為住宿型機構抱屈不是沒有原因。依長照2.0支付標準，社區服務中的「照顧及專業服務」，依個案輕重每人每年可申請12.2萬到43.4萬不等；但住宿型機構每人每年只能補助12萬。「在現行支付制度下，住宿型機構拿到的錢根本不足以支應高品質的營運。」陳桂美感嘆，許多機構即便想引進科技，卻因「經費」與「收入不足」而卻步。她認為，政府在推動長照3.0時，應審慎且公平地對待住宿型機構，否則高風險、高負荷的基層機構將難以存續。事實上，政府推動智慧照護，無論是從需求端或供應端，都有提供補助計畫。根據衛福部長照司提供數據，自2024年至2027年間推出「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，2025年核定情形，全國符合申請資格機構共1772家，核定參與1565家，參與率達88%。相較2024年參與率81%，衛福部指已有顯著成長。在此計畫中與智慧照護相關的指標三「建構照顧資訊系統」中，2025年核定參與1132家、獎勵金共3.93億，相較前一年核定參與572家、獎勵金1.89億，經費成長達108%。另在指標四「智慧輔助照顧科技運用」方面，2025年核定參與724家、獎勵金共2.21億，也比前一年272家、9541萬元，經費成長132%。衛福部認為，計畫有效帶動機構導入智慧照顧設施。但陳桂美發現，政府推動數位國家的政策有嚴重的「跨部會整合」問題。她指出，目前經濟部、數發部、國衛院與衛福部都有各自的獎勵計劃，但往往是「各自產生各自的成果」，缺乏整體統整。她舉例，曾有廠商拿一款器材，稱已研發成功並在市面販售，但真的不好用，在價跟量或者操作層面有其困難性，成本也太高。「長照人、科技人不懂彼此的語言。」陳桂美說，「多頭馬車」的狀況，導致科技廠商與長照機構之間存在巨大的溝通缺口，這讓長照現場產生了許多「資訊孤島」，不同系統間的數據無法互通、加值。陳桂美強烈建議政府應建立「數據整合平台」，將各部會資源統一，去識別化的數據在不同機構間流轉，才能真正展現台灣智慧醫療的競爭力。另外，雖然政府積極推動長照機構導入智慧照護系統，但在科技減輕人力負擔的同時，評鑑制度依然如舊，也就是仍規定必須有一定的照護比。為了打破僵化的法規限制，陳桂美呼籲政府該有「沙盒機制」，以實驗性質放寬鬆綁照護人力。她解釋，目前評鑑規定的人力配比（如養護1:5、健康長輩1:15）是基於傳統人力照顧的標準。「如果我已經引進了大量智慧設備，如光纖薄墊、毫米波、AI機器人，來輔助夜間巡房與生命徵象監測，政府是否能容許試辦將人力配比放寬至1:18或1:20？」陳桂美認為，透過沙盒機制，機構可以將節省下來的人力成本轉向「租賃數位設備」，形成正向循環，同時減輕同仁50%的工作負荷，讓他們更有時間去溫暖長輩的心。「照顧能力不在於勞力，而在於科技力」。陳桂美說，板橋榮家正致力於「數位與永續」的雙軸轉型，透過AI編織愛的防護網。她表示，科技雖是冷的，但應用在長照必須是熱的；政府唯有落實制度改革與資源整合，才能讓「幸福老後」不再只是口號。