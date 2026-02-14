我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026過年打麻將禁忌最新整理，怕難胡牌又放槍必看，靠贏錢撇步自摸連莊。（圖／Shutterstock）

2026過年打麻將禁忌1！忌洗頭理髮、剪指甲、刮鬍子：自斷財氣

2026過年打麻將禁忌2！看書、吃鳳梨酥與舒芙蕾：諧音梗大忌

2026過年打麻將禁忌3！紅色內衣褲招財、全身黑財神找不到

2026過年打麻將禁忌4！拍背或拍肩膀：好運財氣全散光

2026過年打麻將禁忌5！不要背對大門、窗戶：財神擦身而過

▲過年打麻將小賭怡情，好運眉角不能少。（圖／NOWNEWS資料照）

2026過年打麻將禁忌6！靠背椅子、靠牆坐：財運風水旺位有靠山

2026過年打麻將禁忌7！面對廁所、頭頂樑柱：影響勝負關鍵

2026過年打麻將禁忌8！連莊不可離位：破壞連續自摸胡牌好運氣

2026過年打麻將禁忌9！財不入急門、新手易觸霉頭雷區提醒

還要提醒難得上牌桌的新手，避免觸霉頭的雷區：

2026過年打麻將禁忌10！提升財運撇步：一直輸也能翻身逆轉勝

2026農曆春節到，過年親朋好友相聚，除了圍爐吃飯還要「摸兩圈」試手氣，大家最想知道打麻將有沒有禁忌？剪指甲難胡牌又放槍，裝用功看書、吃甜點都有諧音梗大忌！玩十八仔擲骰子、打撲克牌或益智桌遊小賭怡情，注意這些壞習慣讓你不小心破財，最新贏錢撇步整理穿著、風水座位到飲食，狂自摸連莊必看怎麼打，別再鐵齒快喜迎財神爺進門吧。本文整理2026過年打麻將禁忌懶人包，提醒切勿過度迷信或因輸贏傷了和氣，祝大家好運發大財。傳統習俗認為，頭髮、鬍子和指甲等身體髮膚，都象徵著氣場與財氣。近年有許多人分享，自己曾在打麻將前去理髮、刮鬍子、剪指甲，當天和朋友打麻將時，不但無法胡牌還放槍放不停，有感真的傷了運氣。已約好牌局的人，還是先不要太鐵齒比較好。文字的力量不可忽視，諧音梗在牌桌上也是大忌！◾️都開桌打麻將了，還裝用功看書，「書」音同「輸」，贏錢都來不及怎麼可以輸。以為吃鳳梨酥旺旺來是錯的，沒想到現在連吃舒芙蕾也不行。「酥」、「舒」諧音也是「輸」，講究的人最好盡量避免。打麻將建議穿著「紅色內衣褲」或是搭配「紅色配件」，象徵「鴻運當頭」光看就喜氣，是最經典也最有效的招財撇步。過年講求喜氣，穿得一身黑也容易讓氣場黯淡，財神爺會找不到你。人的背部被視為陽氣聚集處，且傳說「人有三把火」分別在頭頂及兩側肩膀，打麻將最忌諱「被人拍背」，形同把好運氣拍散，運勢會瞬間「變背」，最好連拍肩膀也避免。尤其正在牌局上，還會打斷連莊氣勢，容易惹怒牌友，不可不慎。留意打麻將環境，風水財位也很重要，大門代表著財神進出的旺位，最忌背對大門、窗戶，有如背後落空無靠山，像是無依無靠的負面之意，連財神都擦身而過；而背後有窗戶頻吹風，也讓人背脊發涼、財運吹光光。內行人會說，打麻將哪能自己決定位置，都要按照遊戲規以東西南北來抽牌，稱作「骰位或抓位」決定座位。因此最好大家先有共識，在設置牌桌時就應避免禁忌，以求大家都能公平贏錢，人人平等。除了環境，還要留意打麻將的椅子最好有靠背，一方面牌局一開常常數小時跑不掉，沒有椅背的椅子坐起來容易累。最好椅子有靠背，象徵有靠山；而實椅又靠著實牆，簡直是風水旺位，財運實實在在絕對穩。通常家中廁所被視為穢氣聚集之地，打麻將靠近廁所、就像是直沖穢氣，難以聚集財運。而且廁所人來人往，不只容易被別人看光牌面，頻頻受打擾也難以定神。還要留意座位上方是否有橫樑，開局老是「橫樑壓頂」無形中也有心理壓力，覺得氣場不順，都是影響勝負的關鍵。如果牌桌上有人連續胡牌正在連莊，代表莊家運勢正旺，基於禮貌和道德，建議即使尿急想上廁所都要忍住，不要輕易離開座位、打斷牌局，甚至連大動作拿東西、移動桌腳都最好避免，以免中斷莊家好運氣。不只自己連莊要謹慎，牌友連莊更應該有氣度，以免大過年還傷和氣。俗話說「財不入急門」，打麻將不是只靠排寄與運氣，動腦分析局勢很重要，如果很有時間壓力或急著想贏錢，當然無法靜下心、更遑論獲得財神眷顧。◾️如果前三家都已經打出三張西風、或是三張一筒時，最後一位千萬別再打出同樣的西風，形成「一路歸西、一同（筒）歸西」有夠觸霉頭。◾️上家打出南風或發財時，通常下家會避免打出發財或南風，變成「難（南）發財」或「發財難（南）」的諧音局面。◾️還有人認為，北風字型上代表「背」的意思，如果碰了北風、卻對著自己倒著放的話，反而會讓運氣變背。打麻將當然想要贏錢，提升財運撇步必看；要是運氣真的不佳，一直輸也有逆轉勝神招：◾️吃點甜食補充體力，嘴甜心也甜，據說能討財神歡心。◾️在紅內褲裡塞一個紅包（金額不限），象徵「坐擁金山」。◾️如果一直輸，在不影響別人的情況下，可以試著去廁所洗把臉、洗手（過個水但記得擦乾），象徵「洗掉霉氣」幫助大家重新開始。2026春節過年，趁相聚時刻陪長輩打打麻將、或親朋好友切磋牌技，最好量力而為，無論厎台、台數算法，都先談好大家可以接受的金額，有贏錢自然開心，但沒贏錢也別傷了和氣。