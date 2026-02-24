AI「銀」響力2／跌倒擅離長照繃緊神經　科技照護減輕照服員壓力

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲長輩跌倒與擅自離開是長照機構照服員最大壓力，透過科技照護設備可及時預防或即時處理。（圖／記者王郁勳攝）

▲國泰綜合長照機構董事長李淑儀認為，政府補助科技照護設備，在長照第一線現場失焦且混亂，呼籲應結合專家團隊媒合機構與廠商，了解實際的照護需求。（圖／記者王郁勳攝）

▲目前機構仍仰賴人力沖泡牛奶，容易失準且工作負荷大。（圖／記者王郁勳攝）

根據衛生福利部2023年死因統計，跌倒是65歲以上長者事故傷害死亡原因的第二位（26.4/10萬人），另外2021年國民健康署的「國民健康訪問調查」中，每6位長者就有1位曾經跌倒。如何預防、或在長輩跌倒後能迅速趕到救援，成為長照機構照服員日常工作的重中之重。住在嘉義國泰綜合長照機構的阿美阿嬤，一個月跌倒好幾次，尤其上廁所時間太久，照服員擔心她是不是又跌倒了。果真，超過3分鐘還沒出來，顯示面板立刻響起音樂，照服員停下手邊工作趕忙查看。國泰綜合長照機構主任蔡淑敏表示，在廁所或住民床鋪上方，都裝設圓形的毫米波偵測雷達，可以偵測長輩的動作，一旦離床或在廁所過久，都會透過顯示面板通知工作人員。此外，失智長輩擅自離開機構，也讓照服員疲於奔命。在長照領域服務28年的張桂蘭分享，曾有失智的住民拿了失效的提款卡說要領錢，自己跑出機構，照服員紛紛出動、騎著摩托車大街小巷繞，最後花了2個鐘頭才找到。如今透過藍牙科技，偵測長輩身上的穿戴裝置，就能及時預防長輩走失。這套電子圍籬系統與毫米波雷達，為機構照服員帶來更好的工作效率。國泰長照綜合機構董事長李淑儀表示，導入AI科技的中心思想，就是要協助照顧人員，降低同仁上班的心理壓力。「照服人員通常會一顆心擔著，沒有看到阿公阿嬤不知道發生什麼事情。現在有了科技，其實就很像他們的第三隻眼。」 透過這隻「第三隻眼」提早預警，照護員便能更專心地照顧手邊的住民，有效降低焦慮與離職率。國泰長照機構2021年裝修期間，砸下180萬同步完成全院的網路基礎建設，後續透過國衛院、金屬工業研究發展中心等單位的研究計畫，導入AI設備，包括電子圍籬、防跌倒偵測及空氣品質感知器等。李淑儀說，很多廠商希望將產品拿到機構作為實驗場域，但她堅持系統必須整合到已建置的平台上。「如果沒辦法透過中央走道的面板顯示，我們就會請他把東西帶回去。」李淑儀站在長照第一線人員的角度思考，若每項設備只能透過各自的APP告警，照服員哪有這麼多時間掏手機出來看？談及政府對長照科技的補助政策，李淑儀提出犀利的觀察。她認為政府雖有補助、立意良善，但經常忽略「基礎建設」的重要性。她以台灣經濟起飛的歷史為喻：「那時候十大建設中的高速公路，如果當初我們沒有中山高，我們經濟怎可能發展？」李淑儀說，機構裡的科技要用得好，基礎建設一定要好。但是政府卻沒有看到。」 若機構內連Wi-Fi訊號都不通，導入再多高科技設備也是枉然。此外，針對衛福部「住宿機構照顧品質獎勵計畫」，她也批評僵化的KPI指標容易造成資源浪費。「應該要組成專家團隊，進到機構裡面來評估，量身定做屬於這個機構適合的科技照顧產品。」李淑儀曾聽過機構拿了不適用的設備要申請補助，檢查完之後就收起不用，她觀察補助政策在目前的長照現場非常失焦，很多廠商也不懂長照機構的真正需求。像是「自動管灌泡奶機」，就是李淑儀盼了好多年，卻始終沒有人研發出的產品。她感嘆飯店都有各式各樣的咖啡機，卻缺乏一台能精準調配管灌營養品的設備。她指出，目前照護員仍需花大量時間手工調製，容易造成職業傷害與誤差，「其實我們的照顧還有很多進步空間，還有很多科技可以協助我們。」, 她期盼科技廠商能聽見第一線的需求，開發出真正解決痛點的設備。