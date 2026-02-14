我是廣告 請繼續往下閱讀

農曆新年將近，民眾陸續啟動年前居家整理，家電與家具換新成為主要整理需求之一。信義房屋觀察，近期成交客戶對居家與生活類優惠隨著年節接近，關注度明顯增加，今年 1 月信義房屋 APP「票券匣」中家電優惠方案的瀏覽數較前月成長達 2.3 倍，顯示交屋後即時可用的居家優惠，符合消費者實際需求。信義房屋因此透過 APP「票券匣」，整合成交客戶交屋後所需的居住與生活優惠，打造交易前、中、後的一站式服務。讓服務在交易完成後持續銜接居住生活。信義房屋旗下平台信義居家表示，在交屋入住後，真正生活品質影響甚鉅的，往往是後續的居住安排與設備配置。而不管是入厝，或是年前除舊布新，消費者往往同時面對家具添購、家電汰換與居家設備更新等多重需求。因此，信義房屋升級APP 會員專區中的「票券匣」，將成交客戶可使用的各項居住與生活優惠集中呈現，協助客戶在交屋後快速銜接生活所需，讓服務價值延續至成交之後。目前票券匣所提供的優惠內容，涵蓋家電、家具、家居設備與居住生活相關品牌，例如：iloom怡倫家居、LG租賃、伊萊克斯、青葉油漆、夏普、凱撒衛浴等，實際品牌與優惠內容將依不同期間持續更新。以近期最受關注的家電優惠為例，票券匣中已上架多項信義專屬方案，包括「信義專屬 夏普家電全品項 6 折起」，以及「信義專屬 Acerpure 小家電 35 折起」，回應消費者在入厝與年前汰舊換新階段，對高彈性、具吸引力優惠的實際需求。信義房屋指出，消費者從動念購屋到實際成交，平均需 7 至 18 個月，期間建立的不只是交易結果，更是一段長時間的信任關係。因此，即使交易完成，信義房屋仍透過數位平台持續提供資訊與服務，陪伴客戶走過入住後的生活階段，「票券匣」即屬於成交後延伸服務的一部分，提供完成房產交易的客戶專屬使用。為了讓交易前、中、後的使用體驗更為一致，信義房屋近年持續優化數位服務與介面設計。最新版 APP 會員專區整合買賣進度、金流明細與成交後服務，根據信義房屋內部問卷調查，客戶整體滿意度高達4.4分（滿分5分），顯見多數用戶對資訊整合與操作流暢度給予高度肯定。信義房屋說明：成交客戶完成身分驗證後，即可透過信義房屋官網或 APP，從會員專區進入「活動與票券」，在「我的票券匣」中查看目前可使用的居住與生活優惠。相關優惠不受成交年度限制，並將依居住生活需求持續更新，建議客戶可不定期查看，掌握適合自身需求的生活方案。除成交客戶可於票券匣中查看專屬優惠外，旗下居家平台信義居家亦持續服務大眾居住生活需求，內容涵蓋設計裝潢、搬家清運、清潔除蟲、家居設備、局部修繕與生活金融等項目，協助不同族群在各個居住階段，找到合適的服務選擇。信義房屋強調，房產交易屬於低頻次決策，但居住生活卻是長期的日常。未來將持續以成交客戶為核心，透過數位平台串聯多元居家與生活服務，讓消費者在不同居住階段，都能獲得穩定且實用的支持，逐步打造以生活需求為導向的居住服務生態圈。