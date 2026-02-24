AI「銀」響力3／尬聊娃娃陪長輩度過寂寞　醫療審訂防「AI幻覺」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲32年照護失智長者經驗的護理師徐靜萍，受邀加入研究團隊，規劃20種聊天主題。（圖／記者王郁勳攝）

▲工研院資訊與通訊研究所副組長連俊宏博士指出，尬聊機器人避免產生「AI幻覺」，語言生成上必須經過專家審訂。（圖／記者王郁勳攝）

隨著台灣步入超高齡化社會，長輩面對的孤單寂寞已成為長照的重要議題。早期長照機構多使用單向互動的玩偶進行輔助治療，但隨著AI科技進步，現在「會尬聊」的互動機器人正成為陪伴長輩的新寵。工研院2023年研發出一款針對長者設計的「AI 尬聊機器人」，不僅外型毛茸茸、具備互動表情，也和高雄榮總、雙和醫院等機構合作進行臨床驗證，成為輔助治療失智症與緩解照護者壓力的「科技小幫手」。工研院資訊與通訊研究所副組長連俊宏博士指出，這款「尬聊機器人」的研發初衷，是希望讓 AI 技術走進長者的生活場域，透過對話增進長者的認知功能與情緒穩定。為了打破工業型機器人冷冰冰的印象，團隊特別將外觀設計得毛茸茸、好觸摸且好擁抱，並增加情緒模組，讓機器人的眼睛、眉毛能根據對談內容產生表情變化。連俊宏強調，AI 科技在長照領域需要更「軟性」，才能讓長者願意分享內心想法。非真人的陪伴對失智長輩而言有其一定的安撫效用。護理師徐靜萍擁有32年照護失智患者的豐富經驗，她指出，透過「懷舊治療」設計，讓長輩在與機器人的互動中，找回生命經驗的連結。她說：「失智長者記憶中的小孩，可能還在上幼兒園或國小，讓他們抱著娃娃，可以有撫慰人心的感覺。」徐靜萍回憶，2018年左右，長照機構多採用「娃娃治療」，像是可以餵奶、吸手指的簡單玩偶，或是日本研發、要價不菲的海豹型機器人，雖然能眨眼、搖尾巴，但多屬於單向互動。她觀察到，女性長輩常因母性本能，甚至在「黃昏症候群」發作時，會抱著娃娃以為在照顧年幼的孩子；而男性長輩則對動物型玩偶接受度較高。為了讓AI機器人更貼近長者需求，工研院特別邀請徐靜萍合作，將其在「失智症非藥物治療」與「懷舊治療」的專業注入系統設計。徐靜萍強調，傳統理工思維設計出的對話可能不夠生活化，因此他們特別設計了20個主題，並採「漸進式」引導，讓對話具有意義與層次感。例如長輩喜歡爬山，AI會分階段詢問「去哪裡爬」、「最喜歡哪座山」，引導長輩持續聊下去。NOWNEWS記者觀察，尬聊機器人開頭總會詢問長輩的家人關係，研究團隊做過許多調查發現，家事通常是陌生人切入聊天很好的開端。「太早跟長輩聊，他也許會覺得為什麼要跟你聊，可是一段時間過後，長輩會越來越願意跟AI聊，進而紓解他的情緒。」而且AI會記憶長輩每一句話，製作「家族樹」，日後就能給出更好的回應。徐靜萍說，這種設計能避免長輩聊一句就覺得無聊，而是能深入挖掘內心深處、記憶最清晰的早期生活經驗。徐靜萍分享，許多社區獨居長輩或家中聘請外籍移工的長者，常面臨語言隔閡或無人傾聽的困境。她以自己88歲的公公為例，老人家常想講述當年金門當兵往事，但家人無法時時刻刻陪伴在側，這時AI機器人就能擔負起「聽眾」的角色。對於AI是否會導致「成癮」或過度依賴？徐靜萍認為，陪伴的效益遠大於此，且AI能依據與長輩的熟稔程度，從表面話題深入到戰爭、家人等深層情感層次，就像真人會談一樣。不過，聊天看來無害，但語言模型必須重重把關。連俊宏表示，當機器人應用於健康諮詢時，內容必須經過醫師驗證許可，特別是針對代謝症候群、高血壓等長者的用藥或飲食指引，絕不能出現錯誤。為了避免一般生成式 AI 常見的「AI 幻覺」（即一本正經地胡說八道），團隊在技術上做了特殊處理，確保 AI 若遇到無法回答的專業醫療問題，能引導使用者諮詢專業醫師。此外，資料管理採取在地化處理，不需上雲端，以保護長者的心理隱私。想找人說說話的不只是長輩，連俊宏分享，照護失智症患者的心理壓力極大，許多高階主管為了照顧父母甚至留職停薪，甚至會遇到父母因病發作而動手的情況。家屬常會對著機器人訴說照護的辛酸血淚。對此，機器人被設定以「傾聽與引導」為主，不涉入過於專業的心理諮商，而是作為一個溫暖的媒介，適時提供安慰與衛教知識。AI機器人受限於網路環境有其侷限性，也有語音辨識不清或無法回應的盲點。連俊宏坦言，機器人雖能對談，但無法完全取代真人的擁抱與細膩觸覺。這款機器人的定位是「輔助者」，目標是讓長者透過科技與真實社會建立更好的連結，成為照護體系中最可愛的科技應援團。