AI「銀」響力4／下指令留住記憶　AI生成為癱瘓老友圓重機夢

▲北科大機械系系友會理事長陳忠矩退休後熱愛AI生成，為老友圓重機夢。（圖／記者王郁勳攝）

▲93歲的楊瑞南老先生，1天花8小時玩AI，喜歡P圖讓自己遊遍世界美景。（圖／記者王郁勳攝）

台北市士林老人服務中心的一間教室裡，投影銀幕上閃爍著複雜的生成式 AI 指令。台下坐著的不是大學生，而是一群平均年齡超過 70 歲的長輩。他們正屏氣凝神，手指在手機上緩慢卻堅定地滑動。這場由跨世代智慧共融發展協會理事長游采婕發起的「AI 數位圓夢課」，正悄悄改變這群長輩的晚年生活，其中更有著跨越半世紀的科技情懷與熱血友誼。「老師，我剛才問完，回去坐下就忘了，指令要從哪裡找？」這是在游采婕課堂上最常聽到的背景音。游采婕過去深耕幼教 AI 領域，轉入樂齡教育是一場奇妙的緣分。她回憶，當時只是因緣際會幫朋友代課，卻沒想到從此愛上這群「老同學」。「教小孩跟教長輩完全不同。」游采婕坦言，孩子記性好、反應快，AI 對他們來說是新奇的玩具；但對長輩而言，學習 AI 需要跨越巨大的心理恐懼。游采婕表示，長輩常因記不住指令而自責「我很笨」，她總是把學員當作親人：「我告訴他們，小朋友學得快是正常的，我們慢慢學，重複的事情不斷做，總有一天可以成功。」游采婕帶領這群高齡學員產出作品，無論是將兒時記憶寫成文章、生成圖像、影片，或是記錄高光時刻，這些人生故事每每讓她很感動。「像是有位學員丈夫過世十幾年，她回憶與丈夫爬山的情景，讓AI產出圖像，她特地印出裱框。AI把這些永恆的回憶具象化，讓它可以永久保存。」游采婕說，每次看到長輩臉上得意的笑容，就會令她很有成就感。她將 AI 定位為長輩的「生活小助手」，不只能幫忙做早安圖、過年卡片，更能在子女忙碌時，成為一個能傾聽、給予情緒價值的溫暖夥伴。在學員中，73歲的陳忠矩的背景格外引人注目，他是北科大機械系系友會理事長，參與了台灣長達 50 年的電腦革命，從早期笨重的電腦主機到如今的人工智慧，他始終站在科技的前沿。對他而言，AI 課程不是為了重新學習科技，而是為了運用這份力量，去完成現實生活中無法達成的願望。陳忠矩心中一直掛念著一位老同學。那位朋友年輕時發生車禍，終身必須靠輪椅行動，但在他心中，始終藏著一個瀟灑的「重機夢」。陳忠矩利用課堂所學，透過 AI 生成技術，精準地下指令，將老友的神韻與一台帥氣的重機完美結合，生成了一張老友馳騁在道路上的英姿照片。「坐在輪椅上其實是很痛苦的事，但現在AI可以實現他的夢想。」用 50 年累積的科技底蘊，賦予了AI 最動人的溫度，一場跨越生理限制的「數位圓夢」，最讓陳忠矩感到欣慰。他還幫一對夫妻生成宴會共舞的短影片，妻子已經有失智傾向。陳忠矩利用AI讓2人穿上晚禮服，彷彿走上星光大道般，雖然是AI生成的小玩意兒，無形中卻給了老友溫暖的擁抱。班上另一位傳奇，是高齡 93 歲的楊瑞南阿公。他接觸 AI 僅兩個學期，卻展現出驚人的鑽研精神，每天在家花 7 到 8 個小時練習下指令。對他來說，AI 是他找回童年的「時光機」。「我出生在日治時期的萬華雙園地區，那時候家家戶戶養雞、養豬。」楊瑞南回憶著那些連黑白照片都沒能留下的場景。他利用 AI 繪圖功能，輸入「閩南式建築」、「賣雜貨的紋面長輩」等關鍵字，試圖重構兒時記憶。他也喜歡重翻過去出國的照片，利用AI創造出重遊舊地的照片。「漂亮的風景都在山上，現在我的腳沒辦法上去，就用這種方式讓自己留下身影。」楊瑞南更以自身經驗向政府喊話，認為鑽研 AI 能讓大腦不斷思考、防止萎縮。他建議政府應推廣「老人教老人」的模式，讓長輩在熟悉的語言步調中，重新找到生命的價值與尊嚴。