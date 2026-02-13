我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北萬豪酒店「大廳酒吧Lobby Lounge」針對情人節推出雙人下午茶，還一路賣到4月。（圖／台北萬豪提供https://www.taipeimarriott.com.tw）

▲台北晶華酒店情人節限定海陸套餐，以有「海洋黑鑽」之稱的義大利頂級Osietra Caviar魚子醬為亮點。（圖／台北晶華提供https://www.regenttaiwan.com）

▲高雄萬豪酒店的美享地餐廳正式更名為美享地牛排館，並推出情人節餐。（圖／高雄萬豪提供http://www.khhmarriott.com）

▲王品集團鍋物品牌狂推優惠，「和牛涮」、「尬鍋」及「聚」將有滿千送兩千之活動。（圖／王品集團提供www.wowprime.com/）

2026年情人節即將到來，可選擇跟另一半吃個超有氣氛高檔午、晚餐，或是到台北萬豪酒店來個雙人巧克力下午茶的約會。遠東香格里拉飯店高樓餐廳甚至還強打「求婚桌」幫忙情侶求婚必中。務實派也選擇吃鍋物，王品三大品牌有消費滿千送2千的優惠。台北萬豪酒店一樓大廳酒吧Lobby Lounge限期推出「魔幻巧刻」雙人下午茶，嚴選素有「巧克力界愛馬仕」美譽的法國頂級品牌法芙娜，主廚以12款不同產地與風味的頂級巧克力為基底，大膽玩轉味蕾，從酸甜莓果、糖漬白桃、濃郁咖啡、辛香朝天椒及大溪地香草，將酸甜苦辣等多重滋味完美融合。「魔幻巧刻」雙人下午茶1880元+10%，含兩人份精緻甜鹹點、咖啡或茶，亦可升級為含有酒精的摩卡咖啡或熱可可套餐2080元+10%，感受加倍濃郁的絕妙滋味。「魔幻巧刻」雙人下午茶自即日起至4月30日每日下午2時至5時限期供應。詳情請洽Lobby Lounge (02)2175-7955。晶華酒店二樓ROBIN’S牛排屋與鐵板燒於情人節推出限定海陸套餐，選用被譽為「海洋黑鑽」的義大利頂級Osietra魚子醬入菜，搭配鱈場蟹、龍蝦與羊肚蕈等奢華食材，以天然鮮美風味為餐桌增添儀式感。牛排屋主打直火炭烤西班牙伊比利豚與美國頂級菲力、帶骨肋眼，肉質香嫩多汁，並享無限量小農沙拉吧與甜點吧；鐵板燒則以北海道干貝昆布凍開場，佐以櫻花蝦炒飯，主廚現場煎烤日本黑毛和牛菲力。情人節限定海陸套餐每人5580元起+10%，預訂電話：02-2523-8000轉ROBIN’S牛排屋、鐵板燒位於38樓，台北經典高空景觀餐廳「馬可波羅餐廳」於情人節推出限定義式奢華饗宴。主廚嚴選頂級海陸食材。主菜是最大亮點，提供海陸二選一，包括香氣清新的「爐烤鱈魚」，以及脂香飽滿的「炭烤日本熊本和牛紐約客」。餐廳同步規劃「傳奇七號求婚桌」，結合高空夜景與驚喜策劃服務，幫忙情侶求婚必中。情人節限定義式奢華饗宴每位3280元+10% ，餐廳訂位請洽 (02) 7711-2080台中日月千禧酒店24F極炙牛排館2026西洋情人節套餐，除了選用生蠔、帝王蟹、路其鴨肝、日本A5和牛等頂級食材匠心打造，特別融入情書、愛心印記等浪漫元素。每套依主菜選擇3280元+10%~4080元+10%。洽詢專線：04-3705-6099轉24F極炙牛排館高雄萬豪酒店的美享地餐廳更名為「美享地牛排館」，高雄萬豪表示，除提供饕客喜愛的法式料理(Fine Dining)外，更重新定義高端牛排館體驗，在原有的料理精神之上，注入更大膽鮮明的牛排館風格。美享地推出情人節限定午、晚間套餐，以法式料理為主軸，結合頂級食材與優雅擺盤，以八道法式饗宴呈現，從清爽細緻的前菜揭開序幕，鮭魚卵與小黃瓜佐以日式高湯，口感清新而富層次，主菜有龍蝦佐番紅花蝦湯，油封鴨腿以波特酒與鴨肝提味。壓軸的A5和牛肋眼，搭配松露與馬鈴薯，肉質柔嫩、油脂香氣豐盈。餐後以清爽果香與巧克力甜點收尾，浪漫餘韻延續。午餐每位3880元+10%、晚餐每位5980元+10%；另有農曆春節套餐，2026年2月16日至2月18日供應，每位3680元+10%。訂位專線：(07)559-6911「王品牛排」33週年，以「經典・銘心」為題，全新推出「帶骨牛排系列」雙人套餐。其中最令人期待的是「王者盛宴」，結合經典與創新：「經典牛小排」以20多種辛香料與蔬菜香材淬煉優雅風味，炙烤封香緊鎖飽滿肉汁，搭佐煎炙外酥內嫩的「菲力牛排」，以及香甜細緻的「柚香鮭魚」，與伴侶、家人一起分享皆可。▪️雙人主餐王者盛宴每人1890元+10%250°C 極炙牛小排每人1790+10%雙人主餐澳洲穀飼厚切戰斧牛排36oz每人1990+10%雙人主餐烈焰王品牛小排佐法式焗龍蝦每人2190+10%「和牛涮」、「尬鍋」及「聚」，即日起至2月28日，同步推出內用消費滿1000 元、贈價值千元電子抵用券外，再加倍送千元紙本折價券，等於能現賺兩千元，憑券內用消費每滿1000元即可使用１張100元折價券，滿2000元可用２張，最高可折抵1000元。「和牛涮」也推出每人858元起澳洲金牌純血和牛吃到飽，2月28日前加入LINE好友測馬年運勢，還能領海味雙鮮、A5和牛贈菜、千元折價券再抽極上和牛套餐券。