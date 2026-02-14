我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普近期揚言「買下格陵蘭」、「再提高韓國關稅」凸顯他的交易型（transactional）政策風格。服務過多任美國總統、從事34年外交工作的前AIT處長司徒文（William Stanton）於11日接受《NOWnews 今日新聞》專訪時，針對川普的交易型性格，包括川普近期大動作調整多國關稅，他坦言川普並不是用「朋友與盟友」的角度來看世界，也不是用「哪些人和我們利益一致、哪些人不一致」這種傳統方式來區分，他更傾向於用交易式的態度來看待外交關係，這恐會把其他國家搞得頭昏腦脹，也恐反而鼓勵中國變得更強硬。過去的美國政府大多朝著尋求共同最大利益的方向走，並嘗試找到折衷方案（middle ground），但川普似乎並非如此。司徒文認為，美國殖民主義早已退後，川普想要買下格陵蘭的言論讓他感到非常「怪異」，這種交易型性格恐會讓盟友越來越感到疏離（alienated），更有可能會被解讀成是在討好中國，後果恐怕會再影響到美國自身。川普的交易性格是否也會影響台灣呢？答案很明顯：台灣有可能成為川普的籌碼。司徒文指出，川普四月將再赴中國和習近平會面，而習近平最關心的問題之一就是台海，川普恐會因此認為：「如果我不要和台灣太親近，跟中國至少在短期內可以談到更好的交易」，如此長期下來，川普的交易型性格恐怕還會鼓勵中國變得越來越強硬。在1979年的《台灣關係法》下，美國一直保持對台採取戰略模糊的態度，且始終反對動用武力，司徒文對此不置可否。即便台灣有些人會說，乾脆就宣布獨立吧！但那絕對可能會成為掀起戰爭的主因。司徒文認為，台灣現在表現出來的克制和維持現狀，絕對聰明的；確保人民生活安樂、社會有正義，同時和同感中國威脅的鄰國如日本、菲律賓維持友好關係。本月9日，美國眾議院以壓倒性票數通過跨黨派的《保護台灣法案》，司徒文特別指出，要讓有400多位議員的眾議院壓倒性通過一件事情非常不容易，如果台灣要尋求支持，就應該到美國國會去談，而《保護台灣法案》是個非常正面的象徵（a positive sign）。現在的重點在於，後續川普會不會簽這份法案？司徒文對此則持保留態度。司徒文認為，川普對台灣的立場始終搖擺不定（wishy-washy），碰上台灣立法院在野陣營阻擋國防特別預算，有學者警告川普有可能乾脆「取消對台軍售」，司徒文也認同這個說法：只要習近平說不喜歡對台軍售，川普就有可能會順勢同意。傳聞四月川普將再訪中國會見習近平，習近平年底也可能訪美，司徒文認為，川普是個「想到什麼就說什麼」的人，但習近平會說什麼？才是我們該關注的重點。