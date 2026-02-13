金州勇士隊的傳奇功臣「追夢」格林（Draymond Green）作為勇士「死亡五小」的靈魂人物，格林近日向媒體表態自己仍維持高水準的競爭力，並希望再戰2至4年。但近日《Heavy Sports》報導指出，勇士隊球團對於是否給予長約已產生動搖，雙方在合約價碼上的認知存在巨大的差異。
格林預告不輕言退休：我比想像中還能打！
現年35歲的格林在接受NBA內幕記者Mark Medina採訪時，對自己的身體狀況顯得信心十足。他坦言：「我感覺棒極了，我覺得自己還能再打2到4年。我一直想在精英級別的賽場競爭，如果辦不到，那比賽就沒趣了。」
格林進一步表示，他原本預計打到生涯第12年（2023-24賽季）身體就會開始變差，但現實卻出乎他意料：「當我到了第12年時，我反而覺得自己還在進步。隨著時間推移，我對退役時機的看法已經改變了。」
格林想要2年4000萬大約 西區高層吐槽：現在只值600萬
儘管格林有著雄心壯志，但現實的商業考量卻很殘酷。格林下個賽季擁有價值2750萬美元的球員選項，考慮到目前的市場行情，專家普遍預計他會執行這份合約留在灣區。
然而，勇士的未來規劃卻與格林出現分歧。《Heavy Sports》報導指出，格林希望能獲得一份約2年3500萬至4000萬美元的提前續約，但勇士隊更傾向於尋找更具身材優勢的傳統中鋒，而非繼續依賴矮小且外線投射不穩定的格林。
《Heavy Sports》報導中提到一位西區聯盟高管透露：「格林可以留下，但可能得接受一份年薪只有約600萬美元的小合約。他的比賽從不依賴體能或爆發力，所以我們能接受他變老，但無法接受他低迷的三分命中率和逐漸下滑的防守威脅，除非他的合約至少砍半。」
傳奇精神 vs. 戰力考量 勇士王朝核心恐拆夥
格林本季場均繳出8.6分、5.7籃板、5.2助攻的穩健數據，是勇士陣中無可取代的領袖與防守指揮官。但尷尬的是，當年格林引領的小球革命，如今已被更強壯、更靈活的7呎長人們所取代。
如果勇士隊最終決定轉型、不願與格林簽下高額的提前續約合約，這位四冠功臣恐將在生涯末期披上他隊戰袍。對於勇士球迷而言，看著格林與柯瑞（Stephen Curry）在灣區攜手退休的願望，正隨著格林的續約爭議蒙上一層陰影。
消息來源：《Heavy Sports》
