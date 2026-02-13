我是廣告 請繼續往下閱讀

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）主席曼弗瑞（Rob Manfred）於今（13）日老闆會議後受訪表示，對於2028年洛杉磯夏季奧運開放「現役大聯盟球員」參賽一事，目前勞資雙方討論進度極為樂觀，非常有機會在兩年後見證地表最強棒球陣容登上五環殿堂。長期以來，大聯盟球員是否參加奧運始終卡在跟賽季衝突與勞資協議上。曼弗瑞今日受訪時釋出好消息：「我認為我們現在的立場，比上次討論時要合意許多。雖然與球員工會（MLBPA）仍有一些細節需要解決，但我感受到一股強大的動能推動著我們走向2028洛杉磯奧運。我有信心能克服這些問題。」根據初步構想，2028奧運棒球賽事預計於當地時間7月13日至19日在洛杉磯道奇體育場（Dodger Stadium）舉行。屆時大聯盟可能會透過「延長明星賽假期」的方式，清出賽程空間，讓頂尖球星能披上國家隊戰袍參賽。洛杉磯上次舉辦夏季奧運是在1984年，當時棒球仍是表演項目，美國隊在決賽不敵日本摘銀。當年的美國隊雖以大學生為主力，卻走出不少如麥奎爾（Mark McGwire）、拉金（Barry Larkin）等未來名人堂巨星。除了聯盟高層的態度軟化，球員們的參賽熱誠更是推動協議的主因。包括洛杉磯道奇隊的大谷翔平以及紐約洋基隊的賈吉（Aaron Judge）在內，許多頂尖球星都曾公開表示，若有機會希望能代表國家征戰奧運。曼弗瑞對此回應：「大家都已經意識到，在美國領土上舉辦奧運，對棒球運動來說是絕佳的行銷機會。我們看到許多球員對此展現濃厚興趣，這讓我覺得目標已近在咫尺。」除了奧運的長期願景，棒球迷眼前的重頭戲是即將於下個月點燃戰火的第六屆世界棒球經典賽（WBC）。曼弗瑞認為，經典賽的成功證明了球迷對高等級國際賽事的熱愛，若能將這股熱潮延續至2028奧運，將讓棒球在全球影響力推上新巔峰。若2028年真的放行現役大聯盟球員，屆時在道奇球場上演的奧運大戰，星光程度與競爭強度恐將超越經典賽。雖然賽程調整與球員保險等細節仍待敲定，但曼弗瑞這番「非常接近合意」的宣言，無疑為2028年奧運棒球賽事打下了一劑強心針。全球棒球迷都在期待，兩年後能親眼見證地表最強球員在五環殿堂同場競技。