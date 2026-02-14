今年2月14日除了是西洋情人節，也是春節年假的開始，西洋情人節最早可以追溯到古羅馬時代3世紀，是歷史相當悠久的節日，且因為西洋情人節對愛意的表達太過深刻，人們後續更將每個月的14日都冠上情人節的名號，加上七夕情人節，一年就有13個情人節，《NOWNEWS今日新聞》也整理情人節由來、禮物排行等一文搞懂。
2月14日西洋情人節由來
西洋情人節是公認最正統、最重要的情人節，情人節英文是「Valentine's Day」，是為了紀念名為「Valentine」的神父，古羅馬時代3世紀時，羅馬帝國因戰爭頻繁，當時羅馬皇帝Claudius二世擴大徵兵，下令男子不能結婚。
當時一位名為Valentine的神父私下幫想結婚的愛侶證婚，因此在2月14日這天被絞死，後來將這天訂為紀念Valentine的日子，也象徵人們勇敢追求愛情的精神。
2月14日西洋情人節禮物排行
情人節絕對不能缺少的就是禮物，不過禮物要送什麼總是讓人頭痛，根據《Social Lab社群實驗室》追蹤「情人節禮物」話題的網路聲量表現，十大情人節禮物排行榜排名如下。
TOP 1 花卉
TOP 2 甜食糕餅
TOP 3 飾品配件
TOP 4 薰香香氛
TOP 5 彩妝保養
TOP 6 包包皮夾
TOP 7 3C產品及周邊
TOP 8 現金禮券
TOP 9 衣物穿搭
TOP 10 手寫卡片
🟡每年13個情人節一次看
◾1月14日：日記情人節（Diary Day）
情侶在這天互贈筆記本，象徵共度未來300多天的甜蜜日子。
◾2月14日：西洋情人節（Valentine's Day）
全年規模最大的情人節，日本女性會選在這天告白。
◾3月14日：白色情人節（White Day）
在西洋情人節收到女孩送的巧克力，日本男性會選在3月14日回禮表示心意。
◾4月14日：黑色情人節（Black Day）
專屬單身族群，為彼此加油打氣、早日脫單。
◾5月14日：玫瑰情人節（Yellow and Rose Day）
玫瑰花有不同含意，送紅玫瑰代表愛意，送白玫瑰代表猶豫，送黃玫瑰暗示分手。
◾6月14日：親吻情人節（Kiss Day）
是戀人大方放閃的日子，業者常會舉辦親親大賽。
◾農曆7月7日：七夕情人節（Chinese Valentine’s Day）
◾7月14日：銀色情人節（Silver Day）
韓國情侶們會互送銀製品、銀飾，把另一半介紹給家人。
◾8月14日：綠色情人節（Green Dayㄒ
情侶們會在這天到涼爽的森林享受芬多精，度過健康愉快的一天。
◾9月14日：音樂與相片情人節（Music Day & Photo Day）
音樂情人節往往會舉辦音樂盛典，情侶們也可互送對方喜歡的CD。
◾10月14日：葡萄酒情人節（Wine Day）
情侶們會一起品嚐葡萄酒、到餐廳共進晚餐。
◾11月14日：橙色情人節與電影情人節（Orange Day & Movie day）
情侶們會連看兩場電影，看完後喝杯柳橙汁。
◾12月14日：擁抱情人節（Hug Day）
在冷冷的冬天，在這天把戀人們抱緊緊，透過擁抱來表達愛意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
西洋情人節是公認最正統、最重要的情人節，情人節英文是「Valentine's Day」，是為了紀念名為「Valentine」的神父，古羅馬時代3世紀時，羅馬帝國因戰爭頻繁，當時羅馬皇帝Claudius二世擴大徵兵，下令男子不能結婚。
當時一位名為Valentine的神父私下幫想結婚的愛侶證婚，因此在2月14日這天被絞死，後來將這天訂為紀念Valentine的日子，也象徵人們勇敢追求愛情的精神。
情人節絕對不能缺少的就是禮物，不過禮物要送什麼總是讓人頭痛，根據《Social Lab社群實驗室》追蹤「情人節禮物」話題的網路聲量表現，十大情人節禮物排行榜排名如下。
TOP 1 花卉
TOP 2 甜食糕餅
TOP 3 飾品配件
TOP 4 薰香香氛
TOP 5 彩妝保養
TOP 6 包包皮夾
TOP 7 3C產品及周邊
TOP 8 現金禮券
TOP 9 衣物穿搭
TOP 10 手寫卡片
◾1月14日：日記情人節（Diary Day）
情侶在這天互贈筆記本，象徵共度未來300多天的甜蜜日子。
◾2月14日：西洋情人節（Valentine's Day）
全年規模最大的情人節，日本女性會選在這天告白。
◾3月14日：白色情人節（White Day）
在西洋情人節收到女孩送的巧克力，日本男性會選在3月14日回禮表示心意。
◾4月14日：黑色情人節（Black Day）
專屬單身族群，為彼此加油打氣、早日脫單。
◾5月14日：玫瑰情人節（Yellow and Rose Day）
玫瑰花有不同含意，送紅玫瑰代表愛意，送白玫瑰代表猶豫，送黃玫瑰暗示分手。
◾6月14日：親吻情人節（Kiss Day）
是戀人大方放閃的日子，業者常會舉辦親親大賽。
◾農曆7月7日：七夕情人節（Chinese Valentine’s Day）
◾7月14日：銀色情人節（Silver Day）
韓國情侶們會互送銀製品、銀飾，把另一半介紹給家人。
◾8月14日：綠色情人節（Green Dayㄒ
情侶們會在這天到涼爽的森林享受芬多精，度過健康愉快的一天。
◾9月14日：音樂與相片情人節（Music Day & Photo Day）
音樂情人節往往會舉辦音樂盛典，情侶們也可互送對方喜歡的CD。
◾10月14日：葡萄酒情人節（Wine Day）
情侶們會一起品嚐葡萄酒、到餐廳共進晚餐。
◾11月14日：橙色情人節與電影情人節（Orange Day & Movie day）
情侶們會連看兩場電影，看完後喝杯柳橙汁。
◾12月14日：擁抱情人節（Hug Day）
在冷冷的冬天，在這天把戀人們抱緊緊，透過擁抱來表達愛意。