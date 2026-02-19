我是廣告 請繼續往下閱讀

花鐘、噴水池與古代宮廷式涼亭的歷史風景

陽明公園的世代記憶 從畢旅、約會聖地 到全齡共享的城市花園

四種櫻花 寫下陽明山的花季節奏

不只櫻花 陽明山一年四季都值得慢慢走

▲賴苡任推薦，走訪陽明山必吃的里長茶葉蛋。（圖／賴苡任提供）

新年走春，許多台北人第一時間想到陽明山的櫻花，但對在地居民而言，陽明公園不只是一季的花海，而是一座陪伴數個世代成長的生活風景。國民黨士林、北投參選人賴苡任日前走訪陽明山花鐘與陽明公園，與湖山里的李秋霞里長（以下暱稱「阿霞里長」）一邊散步，一邊回顧陽明山從草山到今日「全齡公園」的轉變。「我大學的時候真的很愛來陽明山，印象最深的就是停車場旁邊的花鐘。」賴苡任說，父親本身就讀文化大學，從小聽了許多關於草山、陽明山的故事，自己也非常喜歡和朋友一起上山踏青，前前後後至少來過上百趟。這趟再訪，更像是一場記憶與風景的重疊。花鐘是陽明公園最具代表性的地標。阿霞里長表示，民國57年花鐘曾由瑞士雷達鐘錶公司追蹤校時，民國70年故障時，還是由獅子會協助修復，在當年是全台獨一無二的存在。後來市府調整整體景觀配置，讓花鐘與周邊花海更加融為一體。走進園區，不時可見保留下來的宮廷式涼亭。阿霞里長指出，這些建築多源自民國46年前後，由隨政府來台的工匠所建，至今仍維持原有風貌，靜靜佇立在林間步道旁，成為老一輩山城居民共同的記憶，也讓後來的遊客得以窺見早年陽明山的時代樣貌。園區內的噴水池，過去曾是全台唯一能噴出彩色溫泉水的設施，每逢中秋夜晚總是人潮聚集。如今噴水池周邊種滿昭和櫻，也成了新的賞花熱點。值得一提的是，園區內的龍馬雕像，更是許多在地人心中的精神象徵。這座由藝術家楊英風於1962年創作的「龍馬精神」，多年來默默守護著陽明公園。阿霞里長笑說，許多遊客走訪園區時容易忽略它的存在，但對地方居民而言，龍馬雕像陪伴了一代又一代人的成長。阿霞里長回憶，民國四、五十年代，陽明公園幾乎孕育了一整個世代的山區孩子。「那時候遊客很多，我小時候就在這一帶賣明信片，做點小生意就能賺錢。」到了民國七○年代，陽明山發展達到高峰，成為畢業旅行、情侶約會必訪之地，也是許多中年世代共同的青春記憶。隨著時代轉變，陽明公園一度顯得老派，但在民國104年前後，台北市政府重新投入整體規劃，將公園定位為「全年齡公園」，拉近人與自然的距離。阿霞里長形容，如今的櫻花不再只是遠遠欣賞，「連阿嬤都可以伸手摸到櫻花」，她認為這樣的設計立意很好，甚至被稱為「工程界的奧斯卡」。談到賞花，阿霞里長如數家珍。「我們家以前是養櫻花的，看櫻花是很講究時間的。」她說，以前陽明山的花季多半集中在三月，因為主角是山櫻花；如今櫻花品種增加，花期也因此被拉長。她常用四種櫻花來形容陽明山。昭和櫻，又被她戲稱為「村婦」，因為耐看、接地氣，不走嬌貴路線；北韓櫻則被稱為「貴婦」，花形優雅、拍照好看，常被拿來與昭和櫻對比，花期大約落在過年前後到二月中旬，盛開時粉嫩動人，落花時一片片飄下最為迷人；吉野櫻是台灣最具代表性的櫻花品種，盛開時常「一大坨一大坨」地綻放；山櫻花則像母親一樣會結果，花期落在二月底至三月初。阿霞里長也特別提到，中山樓有一株百年櫻花，當年花費一百多萬元才成功救回，對地方而言意義重大。她笑說，今年氣候條件不錯，過年期間仍有機會看到櫻花盛開，歡迎民眾前來走走看看。「來陽明山不要匆匆忙忙，要細細品嘗。」對阿霞里長而言，陽明山從來不只是某一個季節的風景，而是一年四季都在變化的生活場域。早春時節，梅花率先綻放，為山城揭開花季序幕；接著櫻花接力盛開，從粉白到深紅，層層鋪展；入秋後，楓香轉色，又替山林染上一抹溫暖的橘紅。賴苡任也分享，重新走進陽明公園，感受到的不只是自然景色，更是一座城市與山林共生的歷史。「陽明山不只是觀光景點，而是一座承載文化、記憶與生活痕跡的全齡公園。」他認為，無論是長輩散步、親子踏青，或年輕人賞景拍照，都能在這裡找到屬於自己的節奏與角落。他也邀請民眾，新年走春不妨放慢腳步，花上一整個下午，在陽明山隨意走走、看看花、坐坐涼亭，感受四季流轉的山城風景，重新認識這座陪伴台北走過不同時代的老朋友。