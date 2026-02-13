我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「海洋漫遊卡」主打一卡暢遊一整年，會員本人於效期內可不限次數進入海生館，隨時走進海底世界。（圖／屏東海生館提供）

寒假與春節期間超值玩海生館，屏東海生館推出「優惠懶人包」整合年度會員、體驗活動與期間限定加碼，從入館無限次、夜宿與住宿回饋，到春節主題活動與跨界闖關好禮，讓民眾不用比價、不必做功課，就能一次掌握最完整、最划算的玩法。「海洋漫遊卡」主打一卡暢遊一整年，會員本人於效期內可不限次數進入海生館，隨時走進海底世界，辦卡還享有一次平日限定專屬體驗，可選擇「夜宿海生館標準行程體驗乙次」，於閉館後深入夜間海洋世界；或選擇「小墾丁渡假村住宿一晚」，將參觀行程延伸為慢活南國假期，會員報名「夜宿海生館」、「魚你同行」、「我與企鵝的0.1 毫米」等熱門付費體驗活動，還可享定價 9 折優惠，讓每一次深度體驗都更划算。春節限定「海洋魔法派對」1月24日至4月6日，推出以「看似魔法，實為生存智慧」為策展概念，透過奇幻命名與特色展示，帶領民眾用不同視角認識海洋生物，現場並規劃變裝打卡、吉祥物見面會與互動體驗，適合全齡參與。「新春入館好康」活動期間生肖屬馬的民眾，或持車城福安宮馬年錢母入館，即可現折 100 元。春節期間加碼 「So-net 跨界合作活動」2月3日至2月22日，民眾可在館內完成 So-net 看板娘闖關任務，兌換限量小禮；加入 So-net 遊戲中心官方 LINE，還可獲得 50 元全家禮物卡，送完為止。屏東海生館表示，本次優惠懶人包整合年度會員方案、春節主題活動與跨界合作。海洋漫遊卡可於海生館現場（售票亭、大廳服務台、遊客中心服務台）辦理，或至海景官網線上預購，相關優惠與使用方式依官方公告為準。