我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨台中市長姐弟之爭今有新進展，黨中央秘書長李乾龍上午親自赴台中市黨部協調，江啟臣與楊瓊瓔均派代表列席，會中確定不公布民調時間、民調公司、民調數字等「3不」共識。台中市黨部表示會議圓滿結束，雙方已取得共識，黨中央會在3月底民調結束後馬上公布結果，對外確定提名人選。國民黨組發會今（13日）發佈新聞稿，指有關台中市長候選人提名事宜，中央提名協調小組上午11時假台中市黨部召開參選人協調會議，會中由雙方決定3家民調機構並已完成確認民調問卷題目內容。台中市黨部主委蘇柏興電話受訪時證實此事，他表示上午的會議由秘書長李乾龍親自主持，江啟臣與楊瓊瓔本人未到場，但都派了代表出席，會中除了確定民調機構、問卷內容，其餘大致按照先前簽署的協議，包括在3月底民調，以及民調採85%政黨對比、15%黨內互比，但民調時間、機構與數字不對外公布。黨中央3月底完成民調後，會馬上公布結果，之後向外界說明確定的提名人選，不會拖到4月。