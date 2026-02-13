中國四川成都一名女子拜完財神後，竟在家中連續數天撿到小額紙鈔，面額從1元至10元人民幣不等，散落在門口與屋內角落。她原以為財神顯靈，沒想到調閱監視器才發現，竟是家中飼養的橘貓潛入鄰居家叼錢，總金額達102.5元人民幣（約新台幣467元），消息曝光後立即引起熱議，不少網友笑喊：「原來養到招財貓是這種感覺。」
拜完財神「家裡角落狂冒出錢」！她以為神明顯靈 調監視器傻眼了
根據陸媒《封面新聞》指出，飼主前往財神廟原本只是圖個好兆頭，祈求來年財運順遂。沒想到返家後，幾乎天天都能「撿錢」，甚至一天出現數次。疑惑之下，她決定調閱住家監視器，試圖找出這場「神蹟」的真正來源。
沒想到監視器畫面揭露真相，原來是她飼養的橘貓「阿奴」趁鄰居長期不在家，多次潛入對方陽台或屋內，將散落地面的紙鈔叼走，再若無其事地帶回自家。飼主估算，截至目前為止，阿奴已陸續「搬運」102.5元人民幣回家。
飼主透露，阿奴平日就愛把各種物品帶回家中，包括落葉、鋼絲球等雜物，只是沒想到這回竟直接升級為「叼鈔票」，讓她哭笑不得，也戲稱牠成了名副其實的「招財貓」。得知實情後，她第一時間在鄰居門口貼上道歉紙條，詳述來龍去脈，並承諾待鄰居返家後，將全數歸還款項。
消息曝光後迅速在網路上掀起討論。不少網友紛紛笑喊「招財貓實體化」、「幸好牠不懂顏色，不然專叼紅色鈔票更精彩」、「我也好想養招財貓」、「原來財神爺就在家裡」、「真是會識貨的狠角色」。
整起事件雖然趣味十足，卻也為飼主敲響警鐘，不少人提醒，對於有「收藏癖」或愛叼物品的寵物，應多加留意活動範圍與行為習慣，以免誤食異物，或在無意間成為鄰里誤會的導火線，平時一定要多加注意。
