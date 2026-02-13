我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市計程車春節運價加成措施於今（13）日正式上路。台中市政府交通局宣布，即日起至2月22日（大年初六）止，計程車將實施為期10天的「春節費率」，每趟次加收50元。加成期間將持續至2月22日，並於2月23日凌晨0時起恢復平日收費。交通局長葉昭甫表示，春節期間返鄉與觀光人潮眾多，為體恤駕駛犧牲假期投入疏運，循例實施加成。駕駛須使用計費表內建的「春節加成」功能計算車資，不得以口頭喊價或額外收費。若乘車時間跨越加成時段（例如由平日時段跨入加成時段，或反之），一律以「上車時間」作為收費判斷標準。為展現國際友善城市形象，交通局特別製作中、英、日、韓、泰、印尼及越南等多國語言宣傳單與貼紙，張貼於車內及主要交通樞紐，避免外籍旅客因語言隔閡產生誤會。交通局也強調將嚴格稽查，若民眾發現駕駛有未按表收費、拒載或繞道等違規情事，請記下車號及時間地點，撥打1999市民專線檢舉，以保障自身權益。