農曆春節倒數計時，2月16日就是除夕，許多民眾還沒買齊年菜而感到焦慮。「南門市場除夕有開嗎？」成為熱搜關鍵字。記者確認台北南門市場除夕當天（2/16）正常營業，是最後採買救星！尤其是今年網路上討論度爆表的徐家點心舖千層饅頭與合興糕糰店鬆糕，更是必搶重點。本篇特蒐最後採買懶人包，包含 6 大名店優惠與精確營業時間，讓您最後衝刺不撲空。
記者選在年前平日下午前往南門市場直擊，人潮已經「滿到炸裂」，寸步難行。市場數度緊急廣播，提醒民眾注意防扒，現場也貼心安排黑貓宅急便駐點，協助將沉重的年貨直接宅配到家。面對如此洶湧的人潮，該怎麼買最快？以下攻略請筆記。
別怕買不到！南門市場除夕正常營業
還沒買齊年菜的民眾別慌！南門市場今年除夕（2/16）照常營業，以下是詳細交通與時間資訊，請務必筆記：
• 地址： 台北市羅斯福路一段 8 號（捷運中正紀念堂站 2 號出口旁）。
• 營業時間： 07:00 ~ 19:00（部分店家營業至 18:00，建議提早前往）。
• 春節休市公告：
。 2月16日（週一，除夕）：正常營業，這是年前最後衝刺機會。
。 2月17日（初一）至 2月23日（初七）： 休市。
。 2月24日（週二，初八）： 開市營業。
最後衝刺買什麼？6 大名店必搶清單與優惠
針對沒時間慢慢逛的民眾，記者精選現場人氣最旺、搜尋度最高的 6 家老店，照著買準沒錯：
1. 徐家點心舖 (攤位 1樓 180-182 號)：熱搜黑馬「千層饅頭」就在這
今年網路上討論度爆表的千層饅頭，指的就是這家創立於民國33年、熱賣超過70個年頭的老店。
• 必買推薦：千層饅頭、蔥花卷。
2. 合興糕糰店 (攤位 1樓 41-43 號)：鬆糕排隊人氣王
提到南門市場，絕對不能錯過這家老字號。
• 現場直擊： 雖然店家已貼出告示「包子點心不用排隊」，但購買合興鬆糕的紅龍隊伍依然排得滿滿當當。
• 必買推薦： 上海鬆糕（原味、紅豆、芝麻、桂花等口味）、紅豆年糕。
• 獨家優惠： 每人單筆消費滿 1,000元，贈送「馬年饅頭」一個（不累計、不可拆帳）。
3. 萬有全 (攤位 1樓 33 號)：金華火腿與臘味專家
想煮出一鍋濃郁的醃篤鮮，或是尋找正宗港式臘味，來這裡準沒錯。
• 必買推薦： 金華火腿、廣式臘味蘿蔔糕、港式臘腸。
• 獨家優惠： 購買 5盒 港式臘味蘿蔔糕，贈送手工港式鮮蝦大雲吞一份（市值290元，限量100份）。
4. 逸湘齋 (攤位 1樓 46-48 號)：外帶年菜首選
主打「網購賣場名店」，是許多不想下廚民眾的救星。
• 必買推薦： 蜜汁火腿（富貴雙方）、佛跳牆、東坡肉。
• 獨家優惠： 年菜套餐全面 95折。小資族首選「東北酸菜白肉鍋套餐組」只要 960元；大家庭可選「滿福齊家宴」特價 5,688元。
5. 億長御坊 ( 攤位 1樓 06-11 號)：天下第一攤
政商名流的最愛，熟食櫃前總是擠滿挑選小菜的民眾。
• 必買推薦： 心太軟、冰糖蓮藕、蔥燒鯽魚、青椒灌肉、冰糖醬鴨。
• 獨家優惠： 全店消費滿 1,000元，送價值50元的小菜。
6. 金龍肉乾創始店 (攤位 1樓 39-40 號)：年節零嘴伴手禮
過年家裡桌上少不了的肉乾，金光閃閃的招牌相當好認。
• 必買推薦： 碳燒金錢豬肉乾、紹興酒金肉條、原味豬肉乾。
• 參考價格： 碳燒金錢豬肉乾（300克/420元）、紹興酒金肉條（300克/400元）。
逛累了來這補元氣！南門市場 2 樓美食與周邊銅板小吃
採買年貨是一場體力戰，逛累了不妨到 2 樓美食區休息。這裡共有「越南牛肉河粉」、「黑冠飲料店」等 17 家餐飲店，中間設有共用座位區，用餐尖峰時刻經常一位難求。
• 合歡刀削麵館： 曾榮獲「台北市傳統市場節天下第一攤小吃類金賞」，以現削刀削麵聞名，牛肉麵、大滷麵與拌麵都是人氣必點。
。 營業時間： 10:30~18:30（每週一公休）。
。 提醒： 經常大排長龍，賣完就會提早休息。（註：除夕適逢週一，建議先確認是否特別營業）
除了市場內，周邊也有不少排隊名店：
• 金鋒魯肉飯： 位於市場旁的知名老店，魯肉鹹香入味，是許多老台北人的回憶。
• 臻味胡椒餅炭烤地瓜： 位於市場正對面，不論何時經過都有排隊人龍。
。 特色： 胡椒餅每個 50 元（買十送一），餅皮酥脆，內餡多汁（食用時請小心燙口噴汁）。
。 營業時間： 11:00~20:00（每週日公休）。
貼心提醒： 除夕當天雖正常營業，但預計人潮將達到最高峰。若想購買徐家千層饅頭或合興鬆糕等熱門商品，建議避開尖峰時段或預留排隊時間。新南門市場位於捷運中正紀念堂站旁，搭乘捷運採買最為便利。
