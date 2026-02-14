我是廣告 請繼續往下閱讀

囤房稅2.0發威！多屋族急產權分散

▲近兩年六都建物所有權夫妻贈與登記量。（圖／台灣房屋提供）

北市贈與增5.7%居冠！節稅最積極

▲2025年全台建物所有權夫妻贈與量，創下歷史新高。（示意圖／台灣房屋提供）

專家示警：當心契稅與未來售屋重稅

今天就是214西洋情人節，現代人表達愛意的方式似乎越來越「務實」。根據台灣房屋集團統計，2025年全台建物所有權「夫妻贈與」量達15,854棟，不僅連兩年突破1.5萬棟大關，更創下歷史新高紀錄 。專家直言，這波「送房潮」的主因並非浪漫情懷，而是為了因應囤房稅2.0上路後的重稅衝擊，多屋族加速進行節稅規劃以降低持有成本 。俗稱囤房稅2.0的「房屋稅新制」於2024年7月實施，並於2025年首度正式開徵 。由於新制採「全國歸戶、全數累進」課徵，非自住住家房屋稅率最高調升至4.8%，讓許多持有房產的「包租公」與多屋家庭倍感壓力 。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，全台持有非自住住宅的人數在2024年已達56.3萬人，五年內增加了約8.1萬名囤房族 。為了避免房產集中在單一人名下而適用最高稅率，許多民眾，讓配偶各自持有以，導致贈與量能逐年攀升 。觀察六都數據，2025年以台北市與台南市的增幅最為顯著。；台南市則以4.3%緊追在後 。第一建經研究中心副理張菱育分析，台北市房價與房屋標準單價雙高，囤房稅2.0實施後稅金增加最有感，促使屋主積極節稅規劃 。此外，夫妻贈與除了免徵贈與稅，還可申請「」；若配偶未來出售房屋，還能，對精華區房產而言節稅效果顯著 。雖然夫妻贈與是避稅利器，但並非全無代價。張菱育提醒，。更需注意的是，獲贈者未來若轉售房屋，取得成本將認定為「前一手持有者的取得時間與成本」；這意味著，對於，建議民眾在規劃前務必多方精算 。