富邦金控13日公布2026年1月自結稅後淨利101.2億元、EPS 0.72元；若把因接軌IFRS 17而改列至FVOCI、未計入當期損益的股票處分損益一併納入，1月「調整後獲利」拉高至197.6億元，調整後每股獲利1.41元。富邦金解釋，2026年起保險業導入IFRS 17並取消金融資產覆蓋法，部分金融資產重新指定為FVOCI，相關股票處分損益不再走損益表，而是直接反映在保留盈餘；為了讓市場更容易對照經營表現與配息來源，因此同步揭露「調整後獲利」。攤開子公司表現，獲利亮點落在銀行與證券端。台北富邦銀行1月稅後淨利49.1億元、年增26%，改寫歷史單月新高；主要受惠放款與存款動能帶動利息淨收益走強，加上財富管理銷售推進，手續費淨收益也明顯成長。資產品質方面，北富銀1月底逾放比率0.12%，備抵呆帳覆蓋率1116%，仍維持相對穩健。富邦證券同樣交出強勢數字，1月稅後淨利16.5億元、年增達262%，創歷年1月新高、並寫下歷史單月次高。公司指出，台股交投熱絡推升經紀與財管相關收入，搭配大盤走強帶動金融資產部位表現，是獲利跳升的關鍵背景。保險端方面，富邦人壽1月稅後淨利28.1億元；若加計FVOCI股票處分損益，調整後獲利達122.7億元。公司說明，接軌IFRS 17後，保險合約負債以現時利率衡量，承保面獲利可透過CSM釋放帶來較穩定的貢獻；商品策略則持續以分紅、利變與投資型為主軸，並鎖定美元長年期高保障型壽險，同時加大健康、意外等保障型商品推動，以提升新契約CSM為目標。業務數據上，富邦人壽1月初年度保費210億元、年增47%，總保費收入493億元、年增36%。產險部分，富邦產險1月稅後淨利13.1億元，寫歷年同期次高；若加計FVOCI股票處分損益，調整後獲利14.0億元。公司指出，1月簽單保費85.1億元創單月新高、年增12%，其中工程險、傷健險成長動能相對突出，整體市占率26.5%並續居市場龍頭。投信方面，富邦投信1月稅後淨利1.5億元、年增61%，主要受惠國內外股權（含ETF）與全委（含私募）管理費收入成長；截至1月底總管理資產規模達1.2兆元、年增44%，續創新高。