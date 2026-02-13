我是廣告 請繼續往下閱讀

台美簽署《台美對等貿易協定》，確立對等關稅15%不疊加、爭取到2072項輸美產品豁免對等關稅等優惠。行政院長卓榮泰呼籲立法院，盡速完成審議。國民黨立院黨團今（13）日開記者會，痛批行政院黑箱、突襲。國民黨立委賴士葆說，明天就要開始放農曆年假，總統賴清德與卓榮泰記者會，只提到對台有利部分，但對台灣造成的衝擊，卻未多說明，這時間點宣布，其心可議。賴士葆指出，我國去年對美出口約2000億美元，若關稅從原本20%降至15%，等於減少5%，約可節省100億美元，但為了這100億美元的關稅降幅，台灣所承諾的對美投資與採購金額卻相當龐大。他盤點，包括企業直接投資2500億美元、政府信用保證投資2500億美元，合計5000億美元。賴士葆說，若再加上台積電1650億美元投資，以及採購天然氣、電力設備與飛機等848億美元，總額可能達7500億至8000億美元，幾乎相當於台灣一整年的GDP，用超過一年的GDP，換取5%的關稅調降，這個買賣是贏還是輸？國民黨團首席副書記長許宇甄指出，協定恐對農業造成結構性壓縮。以花生為例，雲林為全台最大產區，國產花生產地價格每公斤約140至160元，但美國零關稅進口到岸價僅約48元，價差近三倍，「這不是公平競爭，而是價格碾壓。」一旦加工端採購結構改變，產地價格勢必下滑，農村經濟鏈恐出現連鎖衝擊。國民黨立委牛煦庭說，立法院從不排斥審查關稅協議，但前提是行政部門應完整公開內容並提出具體配套。此次協議雖將關稅降至15%且不疊加，卻伴隨高額對外採購承諾，包括2025年至2029年將採購444億美元液化天然氣與石油、252億美元電力設備及152億美元民用航空器，總額達848億美元、約新台幣近3兆元，幾乎相當於一年中央政府總預算規模。他質疑，相關支出逐年分配、政府與民間負擔比例及對能源成本與電價的影響，政府都應說明清楚。牛煦庭指出，台灣目前液化天然氣進口來源多元，美國僅占約一成，過去也因分散採購以降低地緣政治與價格風險；若依協議大幅提高對單一國家的採購比例，恐增加成本波動與供電風險，進而衝擊產業。他強調，在野黨有責任示警，呼籲政府就農業、食安、產業與能源採購等衝擊提出完整評估與風險控管措施，唯有資訊透明、說明充分，審議程序才能順利推動。國民黨團書記長林沛祥說，台美關稅協定正深刻影響台灣整體產業未來，但社會至今無法完整掌握實質內容與衝擊，黨團要求行政院說明，是否已完成全產業的經濟影響評估；要求行政院承諾，是否願意召開全產業的公聽會，讓企業勞工學界參與政策討論，不是討論完後才要大家接受，最後也要提出產業補償措施，要有完整的配套措施。針對民進黨喊話，希望藍白趕快審查，否則恐步上韓國後塵，美國總統川普又調高對台關稅。賴士葆對此說，行政院趕快送來，立法院就會趕快審查，台美談判這麼久，行政院從未送資料來，現在就先說在野黨會卡，不用這樣先扣帽子。