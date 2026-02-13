我是廣告 請繼續往下閱讀

復仇者戰隊GZ晉級 3比1淘汰CFO

▲GZ戰隊以3比1擊敗CFO，挺進季後賽第二輪。（圖／ LoLEsportsTW YouTube）

CFO新陣容磨合不順 例行賽只排第5

世界8強陣容分崩離析 CFO成員異動回顧

LOL《英雄聯盟》各職業賽區第一階段季後賽紛紛開打，太平洋職業聯賽 LCP 季後賽第二天，，也無緣爭取3月16日起在巴西聖保羅舉辦的「初陣對抗賽」資格。13日CFO與GZ爭取季後賽第二輪晉級機會，兩隊例行賽交手時GZ以2比1擊敗CFO，此役第一局雙方經濟差距不大，互相拉扯，但CFO在團戰的發揮一直不如GZ，GZ耗費35分鐘拿下第1分；第二局GZ再掌握中期團戰獲勝滾起雪球，頂著CFO的絕地掙扎，41分鐘人頭數28比11，GZ取得2比0領先。CFO連輸2局後，第3場選出艾希、瑟拉芬著重下路打線並建立優勢，Doggo打出10/1/8的戰績，花費27分鐘扳回一城；不過第四局雙方戰況不斷膠著之下，GZ又一次在爭奪龍魂的團戰大獲全勝，最終37分鐘帶走勝利，也以3比1淘汰CFO。Ground Zero（GZ）戰隊2026年賽季取代因財務問題而遭到除名的 PSG 戰隊，由上路1Jiang、打野 Husha、中路 JimieN、下路 Shunn、輔助 Orca 組成的「全台班」陣容被稱為「復仇者戰隊」，繼2025年 PCS 聯賽之後，重新回到太平洋賽區一級聯賽就創下佳績。CFO戰隊2025年S15世界賽闖進8強，完成台港澳隊伍睽違10年的紀錄，不過新賽季以「台中韓」3國選手重組的陣容，在第一賽段卻打得跌跌撞撞，例行賽只取得3勝4敗，勝率不到5成的成績，排名落在第5種子。在CFO的戰報影片中，教練Chwey就直言隊伍整合確實不到位，尤其是團戰的溝通特別不順，打野Shad0w強調隊伍團戰戰位都從優勢變劣勢，輔助2274礙於經驗不足，整體視野佈置、對線期都容易出意外，中路Pungyeon更是因為語言問題和隊伍連不上線，常落得下路Doggo一人扛比賽的畫面。CFO在2025年S15世界賽闖進8強，成為台港澳隊伍睽違10年的新希望，不過休賽季一開始，CFO先是主動Thank you輔助Kaiwing，後者轉投巴西戰隊VKS，後來中野組合HongQ、Junjia，也相繼加盟中國LPL的JDG，就連人氣極高的上路Driver也未獲續約，世界8強6人組，短短2個月只剩2位元老。面對成員流失CFO先是續約資深上路Rest，並針對陣容缺口進行補強，12月15日率先公布打野由24歲、上賽季效力LPL聯賽BLG的Shad0w（趙志強）接手，12月22日，CFO宣布新賽季中路由韓援Pungyeon擔任，12月30日再宣布原二軍輔助「2274」拉上一隊，並與Orca解約，後者加盟GZ戰隊。