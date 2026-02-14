我是廣告 請繼續往下閱讀

2/14情人節送禮11禁忌一次看！送剪刀暗示分手 蠟燭也不行

1.忌送鐘：

2.忌送傘：

▲「送傘」與「送散」同音，象徵感情散場，不適合當作情人節禮物。（示意圖／記者葉政勳攝）

3.忌送扇：

4.忌送剪刀：

5.忌送鞋：

▲情人節送鞋子被視為不吉，也有請對方離開、各走各路的含義。（示意圖／取自unsplash）

6.忌送手帕：

7.忌送巾：

8.忌送布娃娃：

▲情人節送布娃娃易招靈異聯想，同時也可能讓對方誤會被認為幼稚。（圖／AI生成）

9.忌送梨：

10.忌送李：

11.忌送蠟燭：

▲現代人喜歡點香氛蠟燭製造氣氛，但是在情人節送蠟燭有不吉利之意。（示意圖／取自Pixabay）

2/14情人節拜月老3大禁忌注意！紅線別綁手上

▲命理專家王老師提醒，拜月老常見三大錯誤千萬別犯，以免沒有成效或桃花斷光光。（圖／記者李政龍攝）

2026年西洋情人節就是今（14）日，不少人準備在這天送禮傳情，不過中西文化觀念不同，命理師楊登嵙就表示情人節有送禮11大禁忌，例如鐘、傘、鞋、手帕、梨、蠟燭等，皆因諧音或傳統習俗寓意不吉，恐影響感情。此外，命理專家王老師指出拜月老常見3錯誤，包含只說願望、不講承諾、感情未結束就求新緣，並建議紅線勿綁手上，可放錢包或枕下，以免斷緣。「送鐘」與「送終」諧音，在華人文化中帶有不祥之意，也被解讀為關係走到終點。「送傘」與「送散」同音，象徵感情散場。這並非指下雨時不能遞傘，而是不宜將傘作為情人節正式禮物。「送扇」同樣與「送散」諧音，有分離之意。剪刀具有「一刀兩斷」的聯想，容易讓人產生分手暗示。「送鞋」與「送邪」同音，被視為不吉，也有請對方離開、各走各路的含義。傳統習俗中，手帕與毛巾常見於喪禮場合，若作為情人節禮物，可能讓人感到觸霉頭，也象徵感情無疾而終。俗語說「送巾，斷根」（閩南語），意指贈送毛巾如同永別，圍巾也在此列，寓意不佳。命理觀點認為「有形就有象，有象就有應」，布娃娃易招靈異聯想；同時也可能讓對方誤會被認為幼稚。「送梨」與「送離」同音，尤其若只送一顆，甚至切開分食，更有分離寓意；平日贈送整盒梨子則無妨。「送李」與「送離」同音，情人節當天不宜，平常送禮盒影響較小。蠟燭多用於祭祀亡者，特別是白色蠟燭，更不宜當作情人節禮物。除了送禮禁忌，不少人也會在情人節當天前往月老廟祈求姻緣。命理專家王老師提醒，拜月老常見三大錯誤有以下3點：王老師補充，求得紅線後不宜綁在手上，以免斷裂象徵斷緣，較適合放在錢包隨身攜帶，或置於枕頭下象徵枕邊人。若女性希望斬斷爛桃花或祈求伴侶更加體貼，則可前往祭拜城隍夫人，誠心傾訴心願。