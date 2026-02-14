2026年西洋情人節就是今（14）日，不少人準備在這天送禮傳情，不過中西文化觀念不同，命理師楊登嵙就表示情人節有送禮11大禁忌，例如鐘、傘、鞋、手帕、梨、蠟燭等，皆因諧音或傳統習俗寓意不吉，恐影響感情。此外，命理專家王老師指出拜月老常見3錯誤，包含只說願望、不講承諾、感情未結束就求新緣，並建議紅線勿綁手上，可放錢包或枕下，以免斷緣。
2/14情人節送禮11禁忌一次看！送剪刀暗示分手 蠟燭也不行
1.忌送鐘：
「送鐘」與「送終」諧音，在華人文化中帶有不祥之意，也被解讀為關係走到終點。
2.忌送傘：
「送傘」與「送散」同音，象徵感情散場。這並非指下雨時不能遞傘，而是不宜將傘作為情人節正式禮物。
3.忌送扇：
「送扇」同樣與「送散」諧音，有分離之意。
4.忌送剪刀：
剪刀具有「一刀兩斷」的聯想，容易讓人產生分手暗示。
5.忌送鞋：
「送鞋」與「送邪」同音，被視為不吉，也有請對方離開、各走各路的含義。
6.忌送手帕：
傳統習俗中，手帕與毛巾常見於喪禮場合，若作為情人節禮物，可能讓人感到觸霉頭，也象徵感情無疾而終。
7.忌送巾：
俗語說「送巾，斷根」（閩南語），意指贈送毛巾如同永別，圍巾也在此列，寓意不佳。
8.忌送布娃娃：
命理觀點認為「有形就有象，有象就有應」，布娃娃易招靈異聯想；同時也可能讓對方誤會被認為幼稚。
9.忌送梨：
「送梨」與「送離」同音，尤其若只送一顆，甚至切開分食，更有分離寓意；平日贈送整盒梨子則無妨。
10.忌送李：
「送李」與「送離」同音，情人節當天不宜，平常送禮盒影響較小。
11.忌送蠟燭：
蠟燭多用於祭祀亡者，特別是白色蠟燭，更不宜當作情人節禮物。
2/14情人節拜月老3大禁忌注意！紅線別綁手上
除了送禮禁忌，不少人也會在情人節當天前往月老廟祈求姻緣。命理專家王老師提醒，拜月老常見三大錯誤有以下3點：
1.只說願望卻未表明自己願意付出什麼。月老看重的是承諾與實踐，而非空泛期待。
2.條件不明確。若希望長久姻緣，應清楚說明理想對象與自身努力方向。
3.在前段感情尚未結束前就急著求新緣，缺乏專一誠意。
王老師補充，求得紅線後不宜綁在手上，以免斷裂象徵斷緣，較適合放在錢包隨身攜帶，或置於枕頭下象徵枕邊人。若女性希望斬斷爛桃花或祈求伴侶更加體貼，則可前往祭拜城隍夫人，誠心傾訴心願。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
