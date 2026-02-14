2026年春節連假開始了！過年期間什麼沒有，時間特別多，趁著領完年終，過年期間就是採購遊戲機、遊戲片的最佳時機，包括PS5系列機型在2月19日前都現省1600元，任天堂Switch的25款遊戲也在2月24日前祭出折扣，玩家們快趁熱玩！
過年買就對了！PS5全系列主機下殺1600元
Sony說明，春節年假至2月19日，只要透過指定經銷商消費，購買PS5、PS5數位版，PS5 Pro，各機型都享有新台幣1600元的折扣， PlayStation VR2 則是下殺3200 元、PS Portal優惠600元，PS5手把系列也都有全新優惠價格。
PS5遊戲春節特價遊戲整理
遊戲方面，包括《羊蹄山戰鬼》、《跑車浪漫旅7》、《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》、《宇宙機器人》、《Marvel's Spider-Man 2》及《God of War™ Ragnarök》等16款第一方作品也都祭出降價折扣。
📌戰神：諸神黃昏
TWD 1990 → TWD 590
📌跑車浪漫旅7
TWD 1990 → TWD 890
📌漫威蜘蛛人2
TWD 1990 → TWD 890
📌宇宙機器人
TWD 1790 → TWD 1190
📌對馬戰鬼 導演剪輯版
TWD 1990 → TWD 890
📌地平線：期待黎明 重製版
TWD 1490 → TWD 590
📌死亡擱淺2：冥灘之上
TWD 1990 → TWD 1490
📌劍星
TWD 1990 → TWD 1190
📌死亡擱淺 導演剪輯版
TWD 1490 → TWD 590
📌失落之魂
TWD 1790 → TWD 1190
📌The Last of Us Part I（普通版）
TWD 1990 → TWD 890
📌最後生還者 二部曲 重錄版
TWD 1490 → TWD 890
📌羊蹄山戰鬼（普通版）
TWD 1990 → TWD 1490
📌羊蹄山戰鬼（收藏版）
TWD 6760 → TWD 4280
📌LEGO 地平線大冒險
TWD 1790 → TWD 590
📌直到黎明
TWD 1790 → TWD 890
Switch遊戲春節特價遊戲整理
📌《斯普拉遁3》
■優惠價格：TWD 1339 → TWD 939 [29% OFF]
📌《斯普拉遁3》擴充票
■優惠價格：TWD 630 → TWD 449 [28% OFF]
📌《斯普拉遁3》＋擴充票組合
■優惠價格：TWD 1969 → TWD 1388 [29% OFF]
📌《薩爾達傳說 智慧的再現》
■優惠價格：TWD 1539 → TWD 1079 [29% OFF]
📌《Everybody 1-2-Switch!》
■優惠價格：TWD 649 → TWD 459 [29% OFF]
📌《世界遊戲大全51》
■優惠價格：TWD 889 → TWD 629 [29% OFF]
📌《泡泡龍 4 伙伴》
■優惠價格：TWD 1050 → TWD 315 [70% OFF]
📌《絕對魔權》
■優惠價格：TWD 590 → TWD 472 [20% OFF]
📌《熱血三國志 亂世風雲》
■優惠價格：TWD 1029 → TWD 565 [45% OFF]
📌《NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴羈絆 豪華數位版》
■優惠價格：TWD 2490 → TWD 980 [60% OFF]
📌《PATAPON 1+2 REPLAY》
■優惠價格：TWD 990 → TWD 608 [38% OFF]
📌《太鼓之達人 咚咚雷音祭》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 358 [75% OFF]
📌《MONSTER HUNTER RISE + SUNBREAK 組合包》
■優惠價格：TWD 1690 → TWD 270 [84% OFF]
📌《Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy（逆轉裁判123 成步堂精選集）》
■優惠價格：TWD 860 → TWD 283 [67% OFF]
📌《Street Fighter 6》
■優惠價格：TWD 1130 → TWD 565 [50% OFF]
📌《MARVEL Cosmic Invasion（漫威宇宙入侵）》
■優惠價格：TWD 891 → TWD 757 [15% OFF]
📌《屋頂與巷弄（Rooftops & Alleys）》
■優惠價格：TWD 790 → TWD 632 [20% OFF]
📌《真‧三國無雙７ with 猛將傳 DX》
■優惠價格：TWD 1890 → TWD 1134 [40% OFF]
📌《萊莎的鍊金工房 ～秘密三部曲～ DX》
■優惠價格：TWD 2690 → TWD 2421 [10% OFF]
📌《天穗之咲稻姬》
■優惠價格：TWD 650 → TWD 325 [50% OFF]
📌《牧場物語 來吧！風之繁華市集 Nintendo Switch 2 Edition》
■優惠價格：TWD 1590 → TWD 1272 [20% OFF]
📌《機甲戰魔 神話之裔（DAEMON X MACHINA TITANIC SCION）》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 895 [50% OFF]
📌《女神異聞錄３ Reload（Persona 3 Reload）》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1163 [35% OFF]
📌《索尼克賽車 交叉世界》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1074 [40% OFF]
📌《鬼滅之刃 火之神血風譚2》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1074 [40% OFF]
📌《CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 596 [60% OFF]
📌《歧路旅人0 OCTOPATH TRAVELER 0》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 1192 [20% OFF]
資料來源：PlayStation Blog、任天堂
我是廣告 請繼續往下閱讀
Sony說明，春節年假至2月19日，只要透過指定經銷商消費，購買PS5、PS5數位版，PS5 Pro，各機型都享有新台幣1600元的折扣， PlayStation VR2 則是下殺3200 元、PS Portal優惠600元，PS5手把系列也都有全新優惠價格。
遊戲方面，包括《羊蹄山戰鬼》、《跑車浪漫旅7》、《DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH》、《宇宙機器人》、《Marvel's Spider-Man 2》及《God of War™ Ragnarök》等16款第一方作品也都祭出降價折扣。
📌戰神：諸神黃昏
TWD 1990 → TWD 590
📌跑車浪漫旅7
TWD 1990 → TWD 890
📌漫威蜘蛛人2
TWD 1990 → TWD 890
📌宇宙機器人
TWD 1790 → TWD 1190
📌對馬戰鬼 導演剪輯版
TWD 1990 → TWD 890
📌地平線：期待黎明 重製版
TWD 1490 → TWD 590
📌死亡擱淺2：冥灘之上
TWD 1990 → TWD 1490
📌劍星
TWD 1990 → TWD 1190
📌死亡擱淺 導演剪輯版
TWD 1490 → TWD 590
📌失落之魂
TWD 1790 → TWD 1190
📌The Last of Us Part I（普通版）
TWD 1990 → TWD 890
📌最後生還者 二部曲 重錄版
TWD 1490 → TWD 890
📌羊蹄山戰鬼（普通版）
TWD 1990 → TWD 1490
📌羊蹄山戰鬼（收藏版）
TWD 6760 → TWD 4280
📌LEGO 地平線大冒險
TWD 1790 → TWD 590
📌直到黎明
TWD 1790 → TWD 890
📌《斯普拉遁3》
■優惠價格：TWD 1339 → TWD 939 [29% OFF]
📌《斯普拉遁3》擴充票
■優惠價格：TWD 630 → TWD 449 [28% OFF]
📌《斯普拉遁3》＋擴充票組合
■優惠價格：TWD 1969 → TWD 1388 [29% OFF]
📌《薩爾達傳說 智慧的再現》
■優惠價格：TWD 1539 → TWD 1079 [29% OFF]
📌《Everybody 1-2-Switch!》
■優惠價格：TWD 649 → TWD 459 [29% OFF]
📌《世界遊戲大全51》
■優惠價格：TWD 889 → TWD 629 [29% OFF]
📌《泡泡龍 4 伙伴》
■優惠價格：TWD 1050 → TWD 315 [70% OFF]
📌《絕對魔權》
■優惠價格：TWD 590 → TWD 472 [20% OFF]
📌《熱血三國志 亂世風雲》
■優惠價格：TWD 1029 → TWD 565 [45% OFF]
📌《NARUTO X BORUTO 火影忍者 終極風暴羈絆 豪華數位版》
■優惠價格：TWD 2490 → TWD 980 [60% OFF]
📌《PATAPON 1+2 REPLAY》
■優惠價格：TWD 990 → TWD 608 [38% OFF]
📌《太鼓之達人 咚咚雷音祭》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 358 [75% OFF]
📌《MONSTER HUNTER RISE + SUNBREAK 組合包》
■優惠價格：TWD 1690 → TWD 270 [84% OFF]
📌《Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy（逆轉裁判123 成步堂精選集）》
■優惠價格：TWD 860 → TWD 283 [67% OFF]
📌《Street Fighter 6》
■優惠價格：TWD 1130 → TWD 565 [50% OFF]
📌《MARVEL Cosmic Invasion（漫威宇宙入侵）》
■優惠價格：TWD 891 → TWD 757 [15% OFF]
📌《屋頂與巷弄（Rooftops & Alleys）》
■優惠價格：TWD 790 → TWD 632 [20% OFF]
📌《真‧三國無雙７ with 猛將傳 DX》
■優惠價格：TWD 1890 → TWD 1134 [40% OFF]
📌《萊莎的鍊金工房 ～秘密三部曲～ DX》
■優惠價格：TWD 2690 → TWD 2421 [10% OFF]
📌《天穗之咲稻姬》
■優惠價格：TWD 650 → TWD 325 [50% OFF]
📌《牧場物語 來吧！風之繁華市集 Nintendo Switch 2 Edition》
■優惠價格：TWD 1590 → TWD 1272 [20% OFF]
📌《機甲戰魔 神話之裔（DAEMON X MACHINA TITANIC SCION）》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 895 [50% OFF]
📌《女神異聞錄３ Reload（Persona 3 Reload）》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1163 [35% OFF]
📌《索尼克賽車 交叉世界》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1074 [40% OFF]
📌《鬼滅之刃 火之神血風譚2》
■優惠價格：TWD 1790 → TWD 1074 [40% OFF]
📌《CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 596 [60% OFF]
📌《歧路旅人0 OCTOPATH TRAVELER 0》
■優惠價格：TWD 1490 → TWD 1192 [20% OFF]
資料來源：PlayStation Blog、任天堂
更多「2026過年」相關新聞。