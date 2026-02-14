我是廣告 請繼續往下閱讀

本文摘要如下：

🧨除夕特別節目台視：《2026超級巨星紅白藝能大賞》

🧨除夕特別節目中視：《馬力全開紅白歌合戰》

🧨除夕特別節目華視：《神馬攏賀添財衝衝衝》

🧨除夕特別節目民視：《民視第一發發發》

🧨除夕特別節目三立：文總《2026 WE ARE 我們的除夕夜》

🎞️小年夜電影台電影：《魔獸:崛起》、《帝國浩劫:美國內戰》、《一級玩家》、《小子難纏:空手道傳奇》、《王者天下2:至遙遠的大地》、《王者天下3:命運之炎》、《MIB星際戰警：跨國行動》、《黑寡婦》、《愛在遺忘蔓延時》、《史前巨鱷》、《天賜良醫》、《型男飛行日誌》、《名偵探柯南》、《熱烈》、《七龍珠:超級英雄》、《膽大黨》、《鬼才之道》、《周處除三害》、《情書》、《潛艦獵殺令》

🎞️除夕電影台電影：《神鬼認證:傑森包恩》、《七王國的騎士S1》、《鋼鐵人3》、《星際異攻隊3》、《王者天下3:命運之炎》、《王者天下4:大將軍的歸來》、《致命救援》、《捍衛戰士：獨行俠》、《第八聯隊》、《殺手保鑣2》、《蝙蝠俠對超人:正義曙光》、《正義聯盟》、《名偵探柯南》、《誤判》、《功夫》、《哥吉拉與金剛：新帝國》、《封神第一部:朝歌風雲》、《周處除三害》、《九命貓的奇幻旅程》、《車頂上的玄天上帝》

🎞️初一夜電影台電影：《玩命關頭4》、《不可能的任務 最終清算》、《高年級實習生》、《捍衛任務3：全面開戰》、《王者天下4:大將軍的歸來》、《全知讀者視角》、《捍衛戰士：獨行俠》、《快克殺手2：極速電擊》、《戰狼部隊-同袍回歸》、《孤兒怨2-最黑暗的過去》、《神鬼交鋒》、《瘋狂麥斯:憤怒道》、《名偵探柯南》、《熱血燃燒》、《鬼滅之刃 柱訓練 開幕篇》、《談判專家》、《亡命機劫》、《鬼才之道》、《徵人啟弒》、《徵人啟弒》(完整版)

🎞️初二夜電影台電影：《限制級戰警：重返極限》、《侏羅紀世界：重生》、《星際異攻隊3》、《28年毀滅倒數》、《全知讀者視角》、《玩命關頭5》、《暗影特工》、《私刑教育》、《鹿死誰手》、《一夜狂奔》、《一飛沖天》、《哥吉拉》、《名偵探柯南》、《異獸戰場》、《鬼滅之刃 柱訓練 開幕篇》、《臨時劫案》、《瞞天過海》、《封神第一部:朝歌風雲》、《月球殞落》、《疾速營救

▲林志穎（中）率領FEniX、U:NUS及F.F.O三組人氣男團驚喜合體，在《2026超級巨星紅白藝能大賞》帶來表演的最後壓軸高潮。（圖／林志穎 Jimmy Lin臉書）

▲中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，攜手14位歌手展開一場紅白大對決。（圖／記者王意馨攝）

▲胡瓜缺席今年華視除夕特別節目，改由徐乃麟（右三）、曾國城（左三）領軍《天才衝衝衝》陪伴觀眾守歲。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲白冰冰（左三）除夕將在2026《民視第一發發發》演出，帶領子弟兵「Give ME Five」一起大跳韓國女團TWICE的〈Like OOH-AHH〉。（圖／民視提供）

▲徐懷鈺（如圖）、橘色惡魔將在《2026 WE ARE 我們的除夕夜》飆唱〈怪獸〉，節目中還可聽到《火影忍者》主題曲。（圖／文總提供）

▲大導演史蒂芬史匹柏操刀的《一級玩家》，為一部結合科幻、冒險與流行文化的電影。（圖／華納兄弟提供）

▲《型男飛行日誌》是一部結合愛情與人生省思的劇情電影。（圖／劇照）

▲《鬼才之道》是一部融合黑色幽默與奇幻元素的台灣電影。（圖／劇照）

▲《周處除三害》是一部融合黑色暴力與荒誕諷刺的犯罪電影。（圖／周處除三害臉書）

▲《捍衛戰士：獨行俠》延續經典熱血精神，成為湯姆克魯斯代表作之一。（圖／UIP提供）

▲《殺手保鑣2》是一部節奏明快、火力全開的動作喜劇。（圖／劇照）

▲《車頂上的玄天上帝》是一部結合家庭情感與宗教信仰的溫柔寫實電影，由林依晨主演。（圖／甲上提供）

▲《孤兒怨2-最黑暗的過去》是一部揭露瘋狂起源的心理驚悚電影。（圖／劇照）

▲《徵人啟弒》是一部以現代社會焦慮為核心的韓國驚悚電影。（圖／IG@baeksang.official）