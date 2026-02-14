農曆新年將至，各大電視台都會製作新春特別節目，電影台也會安排強片播映，讓民眾返鄉過節、放長假在家可以跟親友守歲或共度天倫時光，《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理小年夜至大年初二（2月15日至2月18日）的「春節特別節目完整懶人包」，有除夕夜各台特別節目、電影台黃金時段電影，包含播出時間、收看平台和節目卡司，帶您一文掌握。
🧧台視《2026超級巨星紅白藝能大賞》
播出時間：2/16（除夕）19:00
收看平台：
🧨電視：台視主頻、台視綜合台（重播）
🧨網路平台：中華電信Hami Video、中華電信MOD、超級巨星紅白藝能大賞YouTube頻道（除馬來西亞、汶萊、新加坡）
🧨海外播出平台：馬來西亞、汶萊-Astro（馬來西亞有線電視+衛星電視+OTT）/新加坡-StarHub（新加坡有線電視+衛星電視+OTT）
主持人：
總主持人Lulu黃路梓茵、紅隊隊長陳明珠、白隊隊長黃偉晉
節目卡司：
特別來賓：林志穎、＆TEAM、King＆Prince
紅隊：動力火車、告五人、蘇慧倫、黃妃、許富凱、Karencici、蔡旻佑、呂士軒、辛龍、白安、李千娜、顧穎、JUD陳泳希
白隊：比莉、八三夭、TRASH、蕭煌奇、盧廣仲、龍千玉、FEniX、邱鋒澤、黃偉晉、李佳薇、李佳歡、J.Sheon、Someshiit山姆
特別演出：Energy成員蕭景鴻（阿弟）、U:NUS、F.F.O、蔣三省、FOCASA馬戲團、笨港國小合唱團
節目亮點：
來自不同背景成員組成的全球組合「&TEAM」，出道後首次登上台視《紅白》，台灣籍成員NICHOLAS能夠再次回到家鄉表演，他表示非常開心與期待，期望透過這次機會讓大家一睹&TEAM的「刀群舞」魅力。日本人氣偶像組合 King & Prince，出道8年首度以團體之姿在海外演出，成員永瀬廉直言非常開心，並期待登台後能感受到與日本節目不同的氛圍。
🧧中視《馬力全開紅白歌合戰》
播出時間：2/16（除夕）20:00
收看平台：
🧨電視：中視主頻、中天綜合台、中天娛樂台
🧨網路平台（重播）：綜藝一級棒YouTube頻道
主持人：
康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬
節目卡司：
郭婷筠、沈建豪、吳美琳、蕭玉芬、翁鈺鈞、談詩玲、彭正、蘇宥蓉、吳申梅、陳怡婷、林良歡、吳俊宏、鄔兆邦、吳勇濱
節目亮點：
由《綜藝一級棒》主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬領軍，攜手14位歌手展開一場紅白大對決，不僅藝人聲勢浩大，同時節目還請來「五大評審」紀明陽、黃建銘、許常德、羅文聰、江志豐坐鎮講評，讓全場直呼「收視率就有奪冠保證」。
🧧華視《神馬攏賀添財衝衝衝》
播出時間：2/16（除夕）20:00
收看平台：
🧨電視：華視主頻
主持人：
徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃（籃靖玟）、巫苡萱
節目亮點：
綜藝大哥胡瓜去年主持華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》，一舉創下平均收視2.8的亮眼成績，原先他表示今年除夕將同時橫跨民視、華視兩台特別節目。不過日前他證實因時間喬不攏，因此將缺席華視的錄製，改由徐乃麟、曾國城領軍《天才衝衝衝》陪伴觀眾守歲。節目今年集結眾多人氣藝人，展開最熱鬧的遊戲對戰，另外還有活力十足的啦啦隊舞蹈，以及翻玩經典的爆笑賀歲短劇，陪大家一起歡笑迎春。
🧧民視《民視第一發發發》
播出時間：2/16（除夕）19:00
收看平台：
🧨電視：民視無線台
🧨四季線上4gTV
主持人：
陳美鳳、白冰冰、陽帆、侯怡君、白家綺、阿翔、賴慧如、籃籃、郭忠祐
節目卡司：
王瞳、王燦、胡嘉愛、宮美樂、楊淨宇、郭雅茹、林靖軒、于浩威、張世賢、廖伯斯、游小白、邱聯政、吳東諺、徐千京、洪子涵、田依甯、胡康星、蘇晏霈、王茉聿、曹滿、宜芳、吳政澔、羅子惟、顏偉晉、蕭惠、劉爾金、王耿豪、何豪傑、劉至翰、賴芊合、蔡亞露、明亮、陳思瑋、范瑞君、四方、林道遠、胡康星、嚴偉晉、廖柏斯、吳子擎、田依甯、郭雅茹、丁力麒、Give Me Five、洪都拉斯、謝瓊煖、藍葦華、曾子益、陳仙梅、蘇晏霈、吳皓昇、李運慶、曾智希、陳志強、宮美樂、潘奕如、李沛綾、李之勤、何豪傑、馬國畢、黃尚禾、胡鴻達、吳政澔、于浩威、王耿豪、范瑞君、吳鈴山、張倩、羅子惟、張世賢、徐千京、南珉貞、Mingo、李晧禎、李貞潤、金賢姈、金泰琳、安芝儇、畢書盡...等。
節目亮點：
分成四大段節目播出百人大開場表演「馬年吉祥迎新春」、歌舞單元「躍馬揚鞭慶豐年」、明星運動會「馬到成功萬象新、以及益智遊戲的「萬馬奔騰慶團圓」。節目有許多讓人意想不到的組合，陳美鳳與畢書盡合作唱跳，提到這次表演有〈Apt.〉、〈Soda Pop〉以及台語歌曲〈愛情限時批〉三首歌組曲。當紅人氣韓國啦啦隊女神南珉貞、Mingo、李晧禎、李貞潤、金賢姈、金泰琳、安芝儇也帶來限定組合，帶來將近4分鐘的組曲演出，現場熱力四射。
🧧三立文總《2026 WE ARE 我們的除夕夜》
播出時間：2/16（除夕）20:00
收看平台：
🧨電視：三立都會台、三立台灣台、公視台語台、中華電信MOD、TaiwanPlus
🧨網路平台：文化總會YouTube、Hami Video、LINE TODAY、TaiwanPlus
主持人：
Sandy吳姍儒
節目卡司：
Marz23、AKB48 Team TP、ARKis、HUR+、VERA、許效舜、苗可麗、羅時豐、孫淑媚、李聖傑、黃妃、徐懷鈺、卜學亮、畢書盡、阿跨面、草屯囝仔、方季惟、陳明真、李聖傑、艾薇、柏霖 PoLin、閻奕格、邱鋒澤、黃偉晉、黃霆睿、交響樂 × 島嶼風景、美麗本人、徐展元、icyball冰球樂團、FLOW樂團、魏如萱
節目亮點：
去年底與「翡翠騎士」在台灣各地掀起行進管樂旋風的「橘色惡魔」，今年再度回到《WE ARE》舞台，與徐懷鈺共同詮釋紅遍大街小巷的經典歌曲〈怪獸〉。日本傳奇搖滾樂團FLOW成軍超過20年，第7次來到台灣的他們，將和icyball冰球樂團共演，帶來《火影忍者疾風傳》主題曲。值得一提的是，李千娜近日在電影《世紀血案》記者會上失言，引來不小風波，文總發出聲明表示節目將進行「適當調整」，以符合觀眾的期待。
🎥2月15日（小年夜）
HBO電影台
19:00《魔獸:崛起》
21:00《帝國浩劫:美國內戰》
東森洋片台
18:05《一級玩家》
21:00《小子難纏:空手道傳奇》
AXN電影台
18:20《王者天下2:至遙遠的大地》
21:00《王者天下3:命運之炎》
好萊塢電影台
20:45《MIB星際戰警：跨國行動》
23:15《黑寡婦》
amc電影台
19:15《愛在遺忘蔓延時》
21:00《史前巨鱷》
CINEMAX
18:20《天賜良醫》
20:10《型男飛行日誌》
CATCHPLAY
電影台
19:00《名偵探柯南》
21:00《熱烈》
東森電影台
18:50《七龍珠:超級英雄》
21:00《膽大黨》
緯來電影台
21:00《鬼才之道》
23:20《周處除三害》
龍祥電影台
18:25《情書》
21:00《潛艦獵殺令》
🎥2月16日（除夕）
HBO電影台
19:55《神鬼認證:傑森包恩》
22:00《七王國的騎士S1》
東森洋片台
18:15《鋼鐵人3》
21:00《星際異攻隊3》
AXN電影台
18:25《王者天下3:命運之炎》
21:00《王者天下4:大將軍的歸來》
好萊塢電影台
19:30《致命救援》
21:45《捍衛戰士：獨行俠》
amc電影台
19:35《第八聯隊》
21:00《殺手保鑣2》
CINEMAX
19:00《蝙蝠俠對超人:正義曙光》
22:00《正義聯盟》
CATCHPLAY
電影台
20:00《名偵探柯南》
21:00《誤判》
東森電影台
18:50《功夫》
21:00《哥吉拉與金剛：新帝國》
緯來電影台
21:00《封神第一部:朝歌風雲》
23:15《周處除三害》
龍祥電影台
19:00《九命貓的奇幻旅程》
20:55《車頂上的玄天上帝》
🎥2月17日（初一）
HBO電影台
19:15《玩命關頭4》
21:00《不可能的任務 最終清算》
東森洋片台
18:25《高年級實習生》
21:00《捍衛任務3：全面開戰》
AXN電影台
18:05《王者天下4:大將軍的歸來》
21:00《全知讀者視角》
好萊塢電影台
20:15《捍衛戰士：獨行俠》
23:15《快克殺手2：極速電擊》
amc電影台
19:40《戰狼部隊-同袍回歸》
21:00《孤兒怨2-最黑暗的過去》
CINEMAX
19:40《神鬼交鋒》
22:00《瘋狂麥斯:憤怒道》
CATCHPLAY
電影台
20:00《名偵探柯南》
21:00《熱血燃燒》
東森電影台
21:00《鬼滅之刃 柱訓練 開幕篇》
23:20《談判專家》
緯來電影台
21:00《亡命機劫》
23:05《鬼才之道》
龍祥電影台
19:00《徵人啟弒》
22:05《徵人啟弒》(完整版)
🎥2月18日（初二）
HBO電影台
19:10《限制級戰警：重返極限》
21:00《侏羅紀世界：重生》
東森洋片台
17:50《星際異攻隊3》
21:00《28年毀滅倒數》
AXN電影台
18:35《全知讀者視角》
21:00《玩命關頭5》
好萊塢電影台
19:45《暗影特工》
22:00《私刑教育》
amc電影台
18:10《鹿死誰手》
20:05《一夜狂奔》
CINEMAX
18:15《一飛沖天》
19:55《哥吉拉》
CATCHPLAY
電影台
20:00《名偵探柯南》
21:00《異獸戰場》
東森電影台
21:00《鬼滅之刃 柱訓練 開幕篇》
23:20《臨時劫案》
緯來電影台
21:00《瞞天過海》
23:10《封神第一部:朝歌風雲》
龍祥電影台
18:20《月球殞落》
21:15《疾速營救》
🎬10部強片推薦
《一級玩家》
播出時間：2月15日（小年夜）18:05
收看平台：東森洋片台
卡司：泰謝里丹、奧利薇亞庫克、班曼德森、馬克勞倫斯、賽門佩吉、T·J米勒
劇情簡介：《一級玩家》是一部結合科幻、冒險與流行文化的電影。故事背景設定在資源匱乏的近未來，人們將希望寄託於虛擬實境遊戲「綠洲（OASIS）」。主角韋德·瓦茲在遊戲創辦人過世後，投入一場尋找三把鑰匙的競賽，只要解開層層謎題，就能繼承綠洲的控制權與巨額財富。然而，貪婪的企業勢力也虎視眈眈，使這場冒險不只是遊戲勝負，更關乎自由、友情與對真實人生價值的抉擇。
《型男飛行日誌》
播出時間：2月15日（小年夜）20:10
收看平台：CINEMAX
卡司：喬治克隆尼、薇拉法蜜嘉、安娜坎卓克
劇情簡介：《型男飛行日誌》是一部結合愛情與人生省思的劇情電影。故事圍繞以「解僱他人」為職業的空中飛人萊恩・賓漢，他長年穿梭各大城市，奉行極簡生活，認為不被牽絆才是真正的自由。然而，隨著年輕同事帶來制度改革，加上他意外邂逅同樣享受漂泊人生的女子，萊恩開始動搖自己一貫的價值觀。在一次次飛行與人際交會中，他逐漸意識到孤獨的重量，也被迫正視「歸屬」與「陪伴」在人生中的真正意義。
《鬼才之道》
播出時間：2月15日（小年夜）21:00、2月17日（初一）23:05
收看平台：緯來電影台
卡司：陳柏霖、張榕容、王淨、百白、曾威豪、姚以緹
劇情簡介：《鬼才之道》是一部融合黑色幽默與奇幻元素的台灣電影。故事設定在陰間世界，厲鬼若想不被遺忘、避免魂飛魄散，就必須在人間「嚇出名氣」，成為有知名度的都市傳說。天生膽小、毫無嚇人天分的菜鳥女鬼，意外被捲入這場殘酷又荒謬的競爭，在經紀鬼的訓練與前輩指導下，學習如何打造屬於自己的「嚇人風格」。在笑鬧與挫敗之間，她逐漸找到存在的價值，也反思成名、恐懼與被記住的真正意義。
《周處除三害》
播出時間：2月15日（小年夜）23:20、2月16日（除夕）23:15
收看平台：緯來電影台
卡司：阮經天、袁富華、陳以文、王淨、李李仁、謝瓊煖、曾珮瑜
劇情簡介：《周處除三害》是一部融合黑色暴力與荒誕諷刺的犯罪電影。故事講述亡命之徒陳桂林得知自己只剩下不多時日，意外發現黑道通緝榜上仍有三大惡人，而自己僅名列其後，於是決定仿效古人「周處除三害」，親手清除榜上前兩名，為自己留下「傳奇式」的名聲。隨著行動一步步推進，他從冷血殺戮走向對信仰、權力與人性虛偽的直面對決，整部電影以極端暴力包裹深層反思，呈現一場關於救贖與自我審判的殘酷旅程。
《捍衛戰士：獨行俠》
播出時間：2月16日（除夕）21:45、2月17日（初一）20:15
收看平台：好萊塢電影台
卡司：湯姆克魯斯、麥爾斯泰勒、珍妮佛康納莉、喬漢姆、葛倫鮑威爾、艾德哈里斯、方基墨
劇情簡介：《捍衛戰士：獨行俠》延續經典熱血精神，故事描寫傳奇飛行員彼特「獨行俠」米契爾在服役多年後，仍拒絕升官，選擇留在天空中飛行。他被召回菁英飛行學校，負責訓練一群年輕飛官，執行一項幾乎不可能成功的高風險任務。面對新世代飛行員的質疑、過往戰友之子的心結，以及自身對失去與責任的恐懼，獨行俠必須突破極限、正視內心，才能帶領眾人完成任務。電影在震撼空戰場面中，交織勇氣、傳承與自我救贖的動人情感。
《殺手保鑣2》
播出時間：2月16日（除夕）21:00
收看平台：amc電影台
卡司：萊恩雷諾斯、山繆傑克森、莎瑪海耶克、法蘭克葛里洛、理查·E·格蘭特、安東尼奧班德拉斯、摩根費里曼
劇情簡介：《殺手保鑣2》是一部節奏明快、火力全開的動作喜劇。故事延續前作，保鑣麥可・布萊斯試圖退休療傷，卻再度被捲入混亂之中，這次不只要面對話癆殺手達瑞斯，還得「被迫」保護戰鬥力爆表、脾氣火辣的殺手妻子索妮亞。三人被牽扯進一場橫跨歐洲的國際陰謀，必須阻止瘋狂反派發動足以癱瘓歐洲的恐怖行動。在連環爆炸、嘴砲互嗆與失控追逐中，電影以誇張動作場面包裹家庭、信任與夥伴關係的荒謬又熱血冒險。
《車頂上的玄天上帝》
播出時間：2月16日（除夕）20:55
收看平台：龍祥電影台
卡司：林依晨、周渝民、阮經天、張孝全
劇情簡介：《車頂上的玄天上帝》是一部結合家庭情感與宗教信仰的溫柔寫實電影。故事以一尊供奉在老車車頂上的玄天上帝神像為線索，串起一段跨越世代的父子關係。長年在外闖蕩的兒子返鄉，與性格固執、信仰虔誠的父親再度相處，在修車、遶境與日常瑣事中，逐漸看見父親沉默背後的孤獨與執念。隨著信仰與現實交錯，父子之間未曾說出口的情感慢慢被理解與修補，電影以樸實筆觸描繪親情、鄉土與信念所承載的重量。
《孤兒怨2-最黑暗的過去》
播出時間：2月17日（初一）21:00
收看平台：amc電影台
卡司：茱莉亞史緹爾、伊莎貝拉傅爾曼
劇情簡介：《孤兒怨2-最黑暗的過去》是一部揭露瘋狂起源的心理驚悚電影。故事回到「艾絲特」的過去，描述她從歐洲精神機構逃脫後，冒充失蹤少女潛入一個美國家庭，看似重獲新生，卻逐步掀開更扭曲的真相。隨著家庭成員之間的猜忌與祕密浮上檯面，獵人與獵物的關係不斷反轉，暴力與謊言層層堆疊。電影透過出乎意料的劇情翻轉，將人性陰暗面推向極致，呈現一場關於控制、偽裝與瘋狂本質的致命遊戲。
《徵人啟弒》
播出時間：2月17日（初一）19:00
收看平台：龍祥電影台
卡司：李炳憲、孫藝真、朴喜洵、李星民、廉惠蘭、車勝元
劇情簡介：《徵人啟弒》是一部以現代社會焦慮為核心的韓國驚悚電影。故事講述失業青年在生活壓力下，看到一則高薪又條件寬鬆的神祕徵人廣告，抱著一試的心態前往面試，卻發現自己被困在一個無法退出的封閉空間。隨著其他應徵者陸續現身，眾人被迫接受一連串殘酷又詭譎的「測驗」，每一次選擇都牽動生死，也逐步揭露彼此隱藏的祕密與人性黑暗面。電影透過極端情境，諷刺資本社會對人的剝削與淘汰，營造出壓迫、窒息的心理恐懼。
《全知讀者視角》
播出時間：2月17日（初一）21:00、2月18日（初二）18:35
收看平台：AXN電影台
卡司：李敏鎬、安孝燮、蔡秀彬、申承浩、Nana、Jisoo
劇情簡介：《全知讀者視角》改編自同名人氣網路小說，是一部結合末日、生存與奇幻元素的作品。故事講述平凡上班族金獨子，某天發現自己追了十多年的網路小說情節竟然在現實世界成真，城市瞬間崩壞，人類被迫參與殘酷的「任務劇本」才能活下來。身為唯一讀到結局的人，金獨子握有未來走向的關鍵資訊，卻必須在改變命運與承擔後果之間做出選擇。隨著他與小說主角劉眾赫及其他倖存者並肩作戰，故事逐步探討「旁觀者」與「主角」的界線，以及在絕望世界中，人該如何書寫屬於自己的結局。
